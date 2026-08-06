A Envision inaugura o Galaxy Campus em Ulanqab, criando um modelo para infraestrutura de IA em escala de gigawatts

Com o maior edifício de centro de dados para IA do mundo, o Galaxy Campus integra energia renovável, gerenciamento inteligente de energia e computação de alta densidade em uma infraestrutura de escala sem precedentes.

Ulanqab, China, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Envision, líder global em tecnologia verde, anunciou hoje a inauguração do Envision Galaxy Campus, em Ulanqab, Mongólia Interior, um complexo de infraestrutura de IA de última geração projetado para acelerar a implantação da inteligência artificial em larga escala. Alimentado diretamente por energia renovável e projetado para atingir uma capacidade superior a 2 GW, o campus de Ulanqab introduz uma nova abordagem para atender às crescentes demandas por energia e infraestrutura impulsionadas pela IA.

Campus Envision Galaxy de Ulanqab, Mongólia Interior

No coração do campus está localizado um centro de supercomputação para IA com 120.000 metros quadrados, equivalente à área de 20 campos de futebol oficiais. Uma vez totalmente operacional, o sistema foi projetado para fornecer uma capacidade de geração de tokens líder no setor em uma única estrutura, com suporte de energia elétrica renovável diretamente conectada e do sistema proprietário de energia para IA da Envision.

Quando estiver totalmente concluída, a instalação foi projetada para fornecer um milhão de PFLOPS de capacidade computacional para IA e suportar até um milhão de aceleradores de IA, estabelecendo um novo padrão de densidade computacional em infraestrutura de IA.

"Dar suporte a um milhão de aceleradores exige um Sistema de Energia para IA desenvolvido sob medida, que integre geração renovável, infraestrutura dedicada de transmissão e armazenamento de energia em larga escala para fornecer energia limpa, estável e de baixo custo", afirmou Ricky Zheng, gerente-geral de AIDC (Data Center de IA) da Envision. "Isso permite que a instalação ofereça até dez vezes mais capacidade de processamento por metro quadrado do que os data centers convencionais."

Além do fornecimento de energia, o Envision Galaxy Campus aborda outro requisito crítico da IA: a conectividade em larga escala e de baixa latência. A posição de Ulanqab como um importante centro de infraestrutura digital proporciona a capacidade de rede necessária para clusters de IA compostos por centenas de milhares de aceleradores.

Os abundantes recursos eólicos e solares da região representam uma vantagem complementar. Ao combinar ativos dedicados de geração de energia renovável, infraestrutura de transmissão e gerenciamento de energia otimizado por IA, a Envision criou um modelo de infraestrutura de IA em escala de gigawatts, alimentada diretamente por eletricidade proveniente de fontes renováveis.

"A próxima fronteira da IA está na infraestrutura", acrescentou Zheng. "À medida que os modelos de IA se tornam maiores e mais exigentes em termos de capacidade computacional, os fatores limitantes passam a ser, cada vez mais, a disponibilidade de energia, o desempenho da rede e a eficiência energética. O Envision Galaxy Campus combina energia, redes e infraestrutura física em uma escala sem precedentes, permitindo que provedores de hiperescala, empresas de tecnologia e inovadores em IA implantem e escalem a próxima geração de cargas de trabalho em IA."

O Galaxy Campus é o primeiro projeto emblemático da iniciativa global Mission Gobi, da Envision, apresentada na VivaTech, em Paris, em junho de 2026. A iniciativa tem como objetivo construir 5 GW de capacidade de computação de inteligência artificial (IA) verde em regiões desérticas e áridas ao redor do mundo até 2030.

FONTE Envision Energy