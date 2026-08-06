Envision inaugura Galaxy Campus, para infraestructura de IA a escala de gigavatios

-Envision inaugura Galaxy Campus en Ulanqab, estableciendo un nuevo modelo para infraestructura de IA a escala de gigavatios

Con el centro de datos de IA más grande del mundo, Galaxy Campus integra energía renovable, gestión inteligente de energía y computación de alta densidad a una escala sin precedentes.

ULANQAB, China, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Envision, líder mundial en tecnología verde, anunció hoy la puesta en marcha del Envision Galaxy Campus en Ulanqab, Mongolia Interior, un campus de infraestructura de IA de última generación diseñado para acelerar el despliegue de inteligencia artificial a gran escala. Alimentado directamente por energía renovable y diseñado para alcanzar una capacidad superior a 2 GW, el campus de Ulanqab introduce un nuevo enfoque para satisfacer las crecientes demandas de energía e infraestructura de la IA.

Envision Galaxy Campus in Ulanqab, Inner Mongolia

En el corazón del campus se encuentra un centro de supercomputación de IA de 120.000 metros cuadrados, equivalente a 20 campos de fútbol reglamentarios. Una vez en pleno funcionamiento, está diseñado para ofrecer una capacidad de generación de tokens líder en la industria dentro de una única estructura, con el respaldo de electricidad renovable conectada directamente y el sistema de energía para IA patentado por Envision.

En plena construcción, la instalación está diseñada para ofrecer un millón de PFLOPS de computación de IA y admitir hasta un millón de aceleradores de IA, estableciendo un nuevo punto de referencia para la densidad de computación en la infraestructura de IA.

"Para respaldar un millón de aceleradores se requiere un sistema de energía de IA especialmente diseñado que integre generación renovable, infraestructura de transmisión dedicada y almacenamiento de energía a gran escala para brindar energía verde estable y de bajo coste", dijo Ricky Zheng, gerente general del AIDC (Centro de datos de IA) de Envision. "Esto permite que la instalación proporcione hasta diez veces más rendimiento informático por metro cuadrado que los centros de datos convencionales".

Más allá de la energía, Envision Galaxy Campus aborda otro requisito crítico para la conectividad de baja latencia a gran escala. La posición de Ulanqab como importante centro de infraestructura digital proporciona el rendimiento de red necesario para los clústeres de IA que contienen cientos de miles de aceleradores.

Los abundantes recursos eólicos y solares de la región ofrecen una ventaja complementaria. Al combinar activos de energía renovable, infraestructura de transmisión y gestión energética optimizada mediante IA, Envision ha creado un nuevo modelo de infraestructura de IA a escala de gigavatios alimentada directamente por electricidad verde.

"La próxima frontera de la IA es la infraestructura", añadió Zheng. "A medida que los modelos de IA se vuelven más grandes y requieren mayor capacidad de procesamiento, los factores limitantes son cada vez más la disponibilidad de energía, el rendimiento de la red y la eficiencia energética. Envision Galaxy Campus combina energía, redes e infraestructura física a una escala sin precedentes, lo que permite a las grandes empresas tecnológicas, los innovadores de IA y las empresas de hiperescala implementar y escalar la próxima generación de cargas de trabajo de IA".

Galaxy Campus es el primer proyecto insignia de la iniciativa global Mission Gobi de Envision, presentada en VivaTech en París en junio de 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo construir 5 GW de capacidad de computación de IA verde en regiones desérticas y áridas de todo el mundo para 2030.