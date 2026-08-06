Envision nimmt den Galaxy Campus in Ulanqab in Betrieb und etabliert damit ein neues Modell für KI-Infrastruktur im Gigawatt-Maßstab

Der Galaxy Campus, der das weltweit größte einzelne KI-Rechenzentrumsgebäude beherbergt, vereint erneuerbare Energien, intelligentes Energiemanagement und Hochleistungsrechner in beispiellosem Umfang.

ULANQAB, China, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Envision, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, gab heute die Inbetriebnahme des Envision Galaxy Campus in Ulanqab in der Inneren Mongolei bekannt – eines KI-Infrastruktur-Campus der nächsten Generation, der darauf ausgelegt ist, den Einsatz von künstlicher Intelligenz in großem Maßstab zu beschleunigen. Der Campus in Ulanqab wird direkt mit erneuerbarer Energie betrieben und ist auf eine Kapazität von über 2 GW ausgelegt. Er stellt einen neuen Ansatz dar, um den wachsenden Energie- und Infrastrukturbedarf der KI zu decken.

Envision Galaxy Campus in Ulanqab, Inner Mongolia

Das Herzstück des Campus bildet eine 120.000 Quadratmeter große KI-Supercomputing-Anlage, was der Größe von 20 Standard-Fußballfeldern entspricht. Sobald sie voll betriebsfähig ist, soll sie branchenführende Kapazitäten zur Token-Generierung innerhalb einer einzigen Anlage bereitstellen, unterstützt durch direkt angeschlossenen Strom aus erneuerbaren Energien und das firmeneigene AI Power System von Envision.

Nach vollständiger Fertigstellung soll die Anlage eine KI-Rechenleistung von einer Million PFLOPS liefern und bis zu einer Million KI-Beschleuniger unterstützen, womit sie einen neuen Maßstab für die Rechendichte in der KI-Infrastruktur setzt.

„Die Unterstützung von einer Million Beschleunigern erfordert ein speziell entwickeltes KI-Stromversorgungssystem, das erneuerbare Energieerzeugung, eine dedizierte Übertragungsinfrastruktur und groß angelegte Energiespeicher integriert, um stabilen, kostengünstigen Ökostrom bereitzustellen", sagte Ricky Zheng, Geschäftsführer von Envisions AIDC (AI Data Center). „Dadurch kann die Anlage bis zu zehnmal mehr Rechenleistung pro Quadratmeter liefern als herkömmliche Rechenzentren."

Über die Stromversorgung hinaus erfüllt der Envision Galaxy Campus eine weitere entscheidende Anforderung: groß angelegte Konnektivität mit geringer Latenz. Die Lage von Ulanqab als bedeutender Knotenpunkt für digitale Infrastruktur bietet die erforderliche Netzwerkleistung für KI-Cluster mit Hunderttausenden von Beschleunigern.

Die reichlich vorhandenen Wind- und Solarressourcen der Region stellen einen zusätzlichen Vorteil dar. Durch die Kombination von dedizierten Anlagen für erneuerbare Energien, Übertragungsinfrastruktur und KI-optimiertem Energiemanagement hat Envision ein neues Modell für eine KI-Infrastruktur im Gigawatt-Maßstab geschaffen, die direkt mit Ökostrom betrieben wird.

„Die nächste Herausforderung für die KI ist die Infrastruktur", fügte Zheng hinzu. „Da KI-Modelle immer größer und rechenintensiver werden, sind die begrenzenden Faktoren zunehmend die Verfügbarkeit von Strom, die Netzwerkleistung und die Energieeffizienz. Der Envision Galaxy Campus vereint Energie-, Netzwerk- und physische Infrastruktur in beispiellosem Umfang und ermöglicht es Hyperscalern, Technologieunternehmen und KI-Innovatoren, die nächste Generation von KI-Workloads bereitzustellen und zu skalieren."

Der Galaxy Campus ist das erste Vorzeigeprojekt im Rahmen der globalen „Mission-Gobi"-Initiative von Envision, die im Juni 2026 auf der VivaTech in Paris vorgestellt wurde. Ziel der Initiative ist es, bis 2030 weltweit 5 GW grüne KI-Rechenkapazität in Wüsten- und Trockengebieten aufzubauen.