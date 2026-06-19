À medida que a IA sobrecarrega a rede elétrica, a Envision lança a Mission Gobi na VivaTech 2026

Iniciativa global tem como meta atingir 5 GW de capacidade de centros de dados de IA (AIDC) em regiões desérticas até 2030, viabilizando um novo modelo de crescimento de IA limpo e escalável.

PARIS, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Na VivaTech 2026, a Envision anunciou a Mission Gobi, uma iniciativa global para desenvolver 5 GW de capacidade de centros de dados verdes para IA (AIDC) em regiões desérticas e áridas até 2030. A iniciativa reflete a visão da Envision para uma infraestrutura energética nativa para IA e se baseia nas capacidades do Sistema de Energia para IA da empresa, já implantadas em larga escala.

No contexto da transição energética da Europa, da segurança energética e do aumento da demanda por eletricidade, Lei Zhang observou que a revolução da IA está expondo um novo gargalo estrutural nos sistemas energéticos.

"O sistema elétrico tradicional não foi projetado para a escala e a velocidade da era da IA. A Mission Gobi oferece uma nova abordagem em nível de sistema — integrando energia renovável, armazenamento, infraestrutura de rede e computação para fornecer energia limpa escalável e competitiva em termos de custo. Com base em nossas parcerias bem-sucedidas na Europa, acreditamos que ela pode apoiar o crescimento da IA na Europa, a segurança energética e a transição para energia limpa", afirmou Lei Zhang.

"Mais importante ainda, a Mission Gobi foi concebida como um modelo replicável. O desenvolvimento de apenas 1% das regiões desérticas e de Gobi do mundo poderia sustentar capacidade computacional em escala de terawatts a um custo altamente competitivo, ajudando a acelerar a implantação de infraestrutura de IA em todo o mundo."

A Envision já começou a implantar Sistemas de Energia para IA em larga escala. Em Chifeng, na China, a empresa opera o primeiro centro de dados de IA do mundo alimentado inteiramente por energia verde direta. Em Ulanqab, o Envision Galaxy Campus está sendo construído como o único AIDC do mundo em escala de gigawatts alimentado por energia renovável conectada diretamente.

À medida que os países buscam fortalecer tanto a liderança em IA quanto a segurança energética, a Envision acredita que sistemas energéticos nativos para IA podem inaugurar uma nova era de crescimento sustentável.

Por meio da Mission Gobi, a empresa trabalhará com governos, concessionárias de energia, empresas de tecnologia, investidores em infraestrutura e parceiros locais em todo o mundo para acelerar a implantação de sistemas energéticos limpos, inteligentes, flexíveis e acessíveis.

A Mission Gobi é mais do que um projeto. É um modelo para abastecer a Era da Inteligência.

FONTE Envision Energy