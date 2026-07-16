A EthSystems será lançada para desenvolver soluções de privacidade para instituições na Ethereum
Notícias fornecidas porBitmine Immersion Technologies, Inc.; EthSystems
16 jul, 2026, 12:28 GMT
Fundada pela equipe por trás da Força-Tarefa de Privacidade Institucional da Ethereum Foundation, a EthSystems está desenvolvendo tecnologia de privacidade e conformidade para o Ethereum
Entre os principais apoiadores estão Bitmine, Sharplink e Joe Lubin
NOVA YORK, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A EthSystems, uma empresa de engenharia e pesquisa (a "Empresa"), anunciou hoje seu lançamento público com financiamento inicial da Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR ), Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET ), Joe Lubin e outros apoiadores do ecossistema. A Empresa está desenvolvendo tecnologia de privacidade que permite que bancos, administradores de ativos e outras instituições regulamentadas executem transações financeiras na Ethereum em grande escala, sem expor informações sensíveis, como detalhes de negociações ou identidades de clientes.
A EthSystems foi fundada pela equipe que construiu e administrou a Força-Tarefa de Privacidade Institucional ("IPTF") da Ethereum Foundation. Ela é lançada com um ano de trabalho de código aberto já disponível publicamente em ethsystems.org, e com relacionamentos construídos diretamente com bancos centrais, reguladores, bancos de primeira linha e administradores de ativos.
Bancos, administradores de ativos e provedores de infraestrutura de mercado já estão explorando e implementando stablecoins, ativos tokenizados e liquidação na Ethereum. Mas a adoção institucional significativa exige mais do que acesso à rede: as instituições precisam de sistemas completos que protejam informações comercialmente sensíveis, atendam aos requisitos regulatórios e de conformidade e se integrem à infraestrutura que já operam. A EthSystems desenvolve a tecnologia que permite que cada parte em uma transação veja apenas o que tem o direito de ver, sem abrir mão da descentralização e da segurança que são essenciais para a Ethereum.
A EthSystems se junta a outras duas organizações recentemente desmembradas da Ethereum Foundation, cada uma com um papel distinto e complementar. A Ethlabs promove o protocolo e a infraestrutura principais do Ethereum. A Ethereum Institutional lidera o engajamento institucional, educação, inteligência de mercado e coordenação do ecossistema. A EthSystems opera na camada técnica aplicada, traduzindo os requisitos institucionais em arquiteturas, protocolos e sistemas de produção que executam atividades financeiras reais no Ethereum.
A equipe fundadora da EthSystems, composta por Mo Jalil, Oskar Thorén e Aaryamann Challani, construiu e liderou a IPTF, trabalhando diretamente com bancos centrais, reguladores e instituições financeiras de primeira linha ao longo do último ano. Suas experiências incluem a Ethereum Foundation, Goldman Sachs e Status, uma das primeiras empresas a desenvolver clientes móveis para Ethereum, onde ajudaram a construir a infraestrutura essencial de privacidade agora utilizada em todo o ecossistema Ethereum. Essa combinação de experiência institucional e técnica é o motivo pelo qual os fundadores acreditam que podem ajudar instituições a construir soluções de privacidade de alta qualidade com real credibilidade.
Tom Lee, presidente da Bitmine. "A institucionalização do Ethereum exige uma infraestrutura que atenda aos padrões institucionais de privacidade e segurança. Os próximos US$ 100 trilhões em ativos não migrarão para a blockchain sem isso. A EthSystems está construindo essa camada que falta com uma equipe que entende como as instituições avaliam e adotam novas tecnologias. Esse é exatamente o tipo de investimento fundamental que a Bitmine está fazendo para acelerar a evolução do Ethereum como infraestrutura financeira institucional."
Joseph Chalom, CEO da Sharplink. "Nossa tese central é que o valor diferenciado do Ethereum se multiplica à medida que mais atividades financeiras migram para ele. O pleno potencial do Ethereum só pode ser alcançado se as instituições puderem usar a rede preservando a privacidade. Esta equipe validou rigorosamente essas soluções com instituições importantes que as exigem. Acreditamos que o trabalho da EthSystems acelerará a próxima fase de adoção institucional do Ethereum. Ao apoiar a equipe da EthSystems, estamos avançando diretamente nos recursos de privacidade e confidencialidade necessários para que as principais instituições financeiras operem no Ethereum — e fazendo isso de uma forma que se alinha com nossa missão de criar valor a longo prazo para nossos acionistas."
Joe Lubin, cofundador do Ethereum e fundador e CEO da Consensys. "Ao longo dos anos, observei muitas equipes oferecerem às instituições tecnologia de privacidade que, às vezes, eram apenas sistemas permissionados com etapas adicionais. Esta equipe entende profundamente a diferença. Eles têm um ano de trabalho concluído para mostrar e a disciplina de publicar o trabalho à medida que avançam, para que o restante do ecossistema possa construir sobre ele, em vez de esperar que uma única empresa apresente a solução. É assim que o ecossistema Ethereum sempre inovou. É disso que o Ethereum precisa das pessoas que constroem sua camada institucional, e é isso que esta equipe trouxe desde o primeiro dia. Eu e o grupo Consensys Institutional esperamos colaborar de perto com a equipe da EthSystems para trazer as melhores construções de privacidade e confidencialidade para os melhores sistemas que construímos com e para grandes instituições financeiras."
Mo Jalil, cofundador e diretor executivo da EthSystems
"A privacidade é o que preserva a dignidade, a segurança e a proteção de todos em uma rede, desde indivíduos até instituições. É por isso que o Ethereum conquistou capital institucional e está a caminho de conquistar o comércio institucional. Nenhum banco central, administrador de ativos ou governo operará com total transparência. Para eles, a privacidade não é um diferencial. É um requisito, e é o que diferencia o Ethereum deter bilhões hoje e movimentar trilhões amanhã."
Sobre a Bitmine
A Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia de "a alquimia de 5%", a empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria, alavancando atividades nativas do protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.
Sobre a Sharplink
A Sharplink (NASDAQ: SBET ) é uma plataforma líder de tesouraria Ethereum de nível institucional, projetada para oferecer aos investidores do mercado público uma exposição mais inteligente e produtiva ao ETH. O Ethereum sustenta a maior parte das stablecoins globais, ativos reais tokenizados e a liquidação descentralizada de finanças. A Sharplink foi fundada em 2019 e tem sede em Miami, Flórida. Saiba mais em sharplink.com.
Sobre a EthSystems
A EthSystems é uma empresa de engenharia e pesquisa que desenvolve sistemas confidenciais para o Ethereum institucional. Fundada pela equipe por trás da Força-Tarefa de Privacidade Institucional da Ethereum Foundation, a empresa possui um ano de trabalho de código aberto já lançado, abrangendo transferências privadas, títulos privados, liquidação confidencial e identidade com preservação de privacidade, disponível em ethsystems.org. A EthSystems trabalha diretamente com instituições, fornecedores e equipes em todo o ecossistema Ethereum para levar esses sistemas à produção, operando globalmente com fortes raízes na região Ásia-Pacífico.
Declaração Prospectiva
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas referentes ao interesse institucional previsto no Ethereum, aos planos de engajamento e à estratégia de negócios. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. As declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado, e a EthSystems não assume nenhuma obrigação de atualizá-las, exceto conforme exigido por lei. Este comunicado é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer título ou ativo digital.
FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.; EthSystems
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