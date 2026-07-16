A EthSystems será lançada para desenvolver soluções de privacidade para instituições na Ethereum

Fundada pela equipe por trás da Força-Tarefa de Privacidade Institucional da Ethereum Foundation, a EthSystems está desenvolvendo tecnologia de privacidade e conformidade para o Ethereum

Entre os principais apoiadores estão Bitmine, Sharplink e Joe Lubin

NOVA YORK, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A EthSystems, uma empresa de engenharia e pesquisa (a "Empresa"), anunciou hoje seu lançamento público com financiamento inicial da Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR ), Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET ), Joe Lubin e outros apoiadores do ecossistema. A Empresa está desenvolvendo tecnologia de privacidade que permite que bancos, administradores de ativos e outras instituições regulamentadas executem transações financeiras na Ethereum em grande escala, sem expor informações sensíveis, como detalhes de negociações ou identidades de clientes.

EthSystems Launches to Build Privacy Solutions for Institutions on Ethereum

A EthSystems foi fundada pela equipe que construiu e administrou a Força-Tarefa de Privacidade Institucional ("IPTF") da Ethereum Foundation. Ela é lançada com um ano de trabalho de código aberto já disponível publicamente em ethsystems.org, e com relacionamentos construídos diretamente com bancos centrais, reguladores, bancos de primeira linha e administradores de ativos.

Bancos, administradores de ativos e provedores de infraestrutura de mercado já estão explorando e implementando stablecoins, ativos tokenizados e liquidação na Ethereum. Mas a adoção institucional significativa exige mais do que acesso à rede: as instituições precisam de sistemas completos que protejam informações comercialmente sensíveis, atendam aos requisitos regulatórios e de conformidade e se integrem à infraestrutura que já operam. A EthSystems desenvolve a tecnologia que permite que cada parte em uma transação veja apenas o que tem o direito de ver, sem abrir mão da descentralização e da segurança que são essenciais para a Ethereum.

A EthSystems se junta a outras duas organizações recentemente desmembradas da Ethereum Foundation, cada uma com um papel distinto e complementar. A Ethlabs promove o protocolo e a infraestrutura principais do Ethereum. A Ethereum Institutional lidera o engajamento institucional, educação, inteligência de mercado e coordenação do ecossistema. A EthSystems opera na camada técnica aplicada, traduzindo os requisitos institucionais em arquiteturas, protocolos e sistemas de produção que executam atividades financeiras reais no Ethereum.

A equipe fundadora da EthSystems, composta por Mo Jalil, Oskar Thorén e Aaryamann Challani, construiu e liderou a IPTF, trabalhando diretamente com bancos centrais, reguladores e instituições financeiras de primeira linha ao longo do último ano. Suas experiências incluem a Ethereum Foundation, Goldman Sachs e Status, uma das primeiras empresas a desenvolver clientes móveis para Ethereum, onde ajudaram a construir a infraestrutura essencial de privacidade agora utilizada em todo o ecossistema Ethereum. Essa combinação de experiência institucional e técnica é o motivo pelo qual os fundadores acreditam que podem ajudar instituições a construir soluções de privacidade de alta qualidade com real credibilidade.

Tom Lee, presidente da Bitmine. "A institucionalização do Ethereum exige uma infraestrutura que atenda aos padrões institucionais de privacidade e segurança. Os próximos US$ 100 trilhões em ativos não migrarão para a blockchain sem isso. A EthSystems está construindo essa camada que falta com uma equipe que entende como as instituições avaliam e adotam novas tecnologias. Esse é exatamente o tipo de investimento fundamental que a Bitmine está fazendo para acelerar a evolução do Ethereum como infraestrutura financeira institucional."

Joseph Chalom, CEO da Sharplink. "Nossa tese central é que o valor diferenciado do Ethereum se multiplica à medida que mais atividades financeiras migram para ele. O pleno potencial do Ethereum só pode ser alcançado se as instituições puderem usar a rede preservando a privacidade. Esta equipe validou rigorosamente essas soluções com instituições importantes que as exigem. Acreditamos que o trabalho da EthSystems acelerará a próxima fase de adoção institucional do Ethereum. Ao apoiar a equipe da EthSystems, estamos avançando diretamente nos recursos de privacidade e confidencialidade necessários para que as principais instituições financeiras operem no Ethereum — e fazendo isso de uma forma que se alinha com nossa missão de criar valor a longo prazo para nossos acionistas."

Joe Lubin, cofundador do Ethereum e fundador e CEO da Consensys. "Ao longo dos anos, observei muitas equipes oferecerem às instituições tecnologia de privacidade que, às vezes, eram apenas sistemas permissionados com etapas adicionais. Esta equipe entende profundamente a diferença. Eles têm um ano de trabalho concluído para mostrar e a disciplina de publicar o trabalho à medida que avançam, para que o restante do ecossistema possa construir sobre ele, em vez de esperar que uma única empresa apresente a solução. É assim que o ecossistema Ethereum sempre inovou. É disso que o Ethereum precisa das pessoas que constroem sua camada institucional, e é isso que esta equipe trouxe desde o primeiro dia. Eu e o grupo Consensys Institutional esperamos colaborar de perto com a equipe da EthSystems para trazer as melhores construções de privacidade e confidencialidade para os melhores sistemas que construímos com e para grandes instituições financeiras."

Mo Jalil, cofundador e diretor executivo da EthSystems

"A privacidade é o que preserva a dignidade, a segurança e a proteção de todos em uma rede, desde indivíduos até instituições. É por isso que o Ethereum conquistou capital institucional e está a caminho de conquistar o comércio institucional. Nenhum banco central, administrador de ativos ou governo operará com total transparência. Para eles, a privacidade não é um diferencial. É um requisito, e é o que diferencia o Ethereum deter bilhões hoje e movimentar trilhões amanhã."

Sobre a Bitmine

A Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia de "a alquimia de 5%", a empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria, alavancando atividades nativas do protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Sobre a Sharplink

A Sharplink (NASDAQ: SBET ) é uma plataforma líder de tesouraria Ethereum de nível institucional, projetada para oferecer aos investidores do mercado público uma exposição mais inteligente e produtiva ao ETH. O Ethereum sustenta a maior parte das stablecoins globais, ativos reais tokenizados e a liquidação descentralizada de finanças. A Sharplink foi fundada em 2019 e tem sede em Miami, Flórida. Saiba mais em sharplink.com.

Sobre a EthSystems

A EthSystems é uma empresa de engenharia e pesquisa que desenvolve sistemas confidenciais para o Ethereum institucional. Fundada pela equipe por trás da Força-Tarefa de Privacidade Institucional da Ethereum Foundation, a empresa possui um ano de trabalho de código aberto já lançado, abrangendo transferências privadas, títulos privados, liquidação confidencial e identidade com preservação de privacidade, disponível em ethsystems.org. A EthSystems trabalha diretamente com instituições, fornecedores e equipes em todo o ecossistema Ethereum para levar esses sistemas à produção, operando globalmente com fortes raízes na região Ásia-Pacífico.

Declaração Prospectiva

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas referentes ao interesse institucional previsto no Ethereum, aos planos de engajamento e à estratégia de negócios. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. As declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado, e a EthSystems não assume nenhuma obrigação de atualizá-las, exceto conforme exigido por lei. Este comunicado é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer título ou ativo digital.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.; EthSystems