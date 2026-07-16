EthSystems si lancia nello sviluppo di soluzioni di privacy per istituzioni su Ethereum

Fondata dal team della Institutional Privacy Task Force della Ethereum Foundation, EthSystems sta sviluppando tecnologie per la privacy e la conformità destinate a Ethereum

Tra i principali finanziatori vi sono Bitmine, Sharplink e Joe Lubin

NEW YORK, 16 luglio 2026 /PRNewswire/ -- EthSystems, società di ingegneria e ricerca (la "Società"), ha comunicato oggi il proprio lancio pubblico, sostenuto da un finanziamento di riferimento da parte di Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET), Joe Lubin e altri sostenitori dell'ecosistema. La società sta sviluppando tecnologie per la privacy che consentono a banche, gestori patrimoniali e altri istituti regolamentati di eseguire transazioni finanziarie su Ethereum su larga scala, senza divulgare dati sensibili quali i dettagli delle operazioni o l'identità dei clienti.

EthSystems Launches to Build Privacy Solutions for Institutions on Ethereum

EthSystems è stata fondata dal team che ha creato e guidato la Institutional Privacy Task Force ("IPTF") della Ethereum Foundation. Essa parte grazie a un anno di lavoro open source già reso pubblico su ethsystems.org e a relazioni create direttamente con banche centrali, autorità di regolamentazione, banche di primo livello e gestori patrimoniali.

Banche, gestori patrimoniali e fornitori di infrastrutture di mercato stanno già analizzando e implementando stablecoin, asset tokenizzati e modalità di regolamento basate su Ethereum. Tuttavia, un'adozione istituzionale significativa non richiede il semplice accesso alla rete: le istituzioni hanno bisogno di sistemi completi che possano tutelare informazioni commercialmente sensibili, soddisfare i requisiti normativi e di conformità e integrarsi con le infrastrutture già operative. EthSystems crea la tecnologia che consente a ogni parte, che effettua una transazione, di vedere ciò per cui ha il diritto, niente di più, senza rinunciare alla decentralizzazione e alla sicurezza, che rappresentano il cuore di Ethereum.

EthSystems si unisce ad altre due organizzazioni nate di recente come spin-off della Ethereum Foundation, ciascuna con un ruolo distinto e complementare. Ethlabs porta avanti il protocollo e l'infrastruttura centrali di Ethereum. Ethereum Institutional è alla guida del coinvolgimento degli investitori istituzionali, la formazione, l'analisi di mercato e il coordinamento dell'ecosistema. EthSystems lavora a livello tecnico applicativo, traducendo i requisiti istituzionali nelle architetture, nei protocolli e nei sistemi di produzione a supporto dell'attività finanziaria reale su Ethereum.

Il team fondatore di EthSystems, composto da Mo Jalil, Oskar Thorén e Aaryamann Challani, ha creato e guidato l'IPTF, collaborando direttamente con banche centrali, autorità di regolamentazione e istituzioni finanziarie di alto livello, nel corso dell'ultimo anno. Nel loro background vi sono la Ethereum Foundation, Goldman Sachs e Status, uno dei primi client mobile per Ethereum, in cui hanno contribuito a creare infrastrutture fondamentali per la privacy, oggi utilizzate in tutto l'ecosistema Ethereum. Grazie a questo mix di esperienza a livello istituzionale e tecnico, i fondatori ritengono di poter consentire alle istituzioni di realizzare soluzioni per la privacy di alta qualità e realmente credibili.

Tom Lee, Presidente di Bitmine. "L'istituzionalizzazione di Ethereum richiede un'infrastruttura che soddisfi gli standard istituzionali in materia di privacy e sicurezza. I prossimi 100.000 miliardi di dollari di asset non migreranno onchain senza di essa. EthSystems sta creando quel livello mancante, grazie a un team che comprende il modo in cui le istituzioni valutano e adottano le nuove tecnologie. Ciòè esattamente il tipo di investimento essenziale che Bitmine sta effettuando per accelerare l'evoluzione di Ethereum come infrastruttura finanziaria istituzionale".

Joseph Chalom, Amministratore Delegato di Sharplink. "La nostra tesi fondamentale è che il valore distintivo di Ethereum cresca, mentre vi si trasferisce una maggiore attività finanziaria. Il pieno potenziale di Ethereum potrà realizzarsi soltanto se le istituzioni saranno in grado di utilizzare la rete, tutelando la privacy. Questo team ha rigorosamente validato tali soluzioni con le istituzioni fondamentali, che ne hanno bisogno. Pensiamo che il lavoro di EthSystems accelererà la prossima fase di adozione istituzionale di Ethereum. Supportando il team di EthSystems, favoriamo direttamente lo sviluppo delle funzionalità di privacy e riservatezza necessarie perché le principali istituzioni finanziarie possano operare su Ethereum, in linea con la nostra missione volta a creare valore a lungo termine per i nostri azionisti".

Joe Lubin, cofondatore di Ethereum e fondatore e Amministratore Delegato di Consensys. "Nel corso degli anni, ho visto molti team offrire alle istituzioni tecnologie per la privacy che, a volte, erano solo sistemi basati su autorizzazioni con qualche step in più. Questo team coglie a fondo la differenza. In un solo anno hanno già realizzato risultati concreti e possono dimostrarlo. Inoltre, hanno la disciplina di pubblicare il proprio lavoro man mano che procede, così che il resto dell'ecosistema possa svilupparlo ulteriormente, invece di aspettare che sia un'unica azienda a fornire la soluzione. È in questo modo che l'ecosistema Ethereum ha sempre promosso l'innovazione. Ciò rappresenta quello di cui Ethereum ha bisogno da parte delle persone che stanno creando il suo livello istituzionale, ed è ciò che questo team ha portato fin dal primo giorno. Io e il team Consensys Institutional non vediamo l'ora di collaborare strettamente con il team di EthSystems per portare meccanismi di privacy e riservatezza di eccellenza nei sistemi all'avanguardia che realizziamo con e per le principali istituzioni finanziarie".

Mo Jalil, co-fondatore e amministratore delegato di EthSystems

"La privacy è ciò che tutela la dignità e la sicurezza di tutti coloro che sono all'interno di una rete, dagli individui alle istituzioni. Per questo motivo, Ethereum ha conquistato i capitali istituzionali, e sta per conquistare il commercio istituzionale. Nessuna banca centrale, gestore patrimoniale o governo gestirà operazioni sotto lo sguardo di tutti. Per loro, la privacy non è una funzione. È un requisito fondamentale ed è ciò che distingue un Ethereum che oggi custodisce miliardi da uno che domani sarà in grado di gestire migliaia di miliardi".

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. La società sta utilizzando il proprio capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria di Ethereum al mondo, implementando un'innovativa strategia di asset digitali per investitori istituzionali e operatori del mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la Società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Informazioni su Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) è una piattaforma di tesoreria Ethereum di livello istituzionale leader, pensata per offrire agli investitori del mercato pubblico un'esposizione più intelligente e produttiva a ETH. Ethereum supporta la maggior parte delle stablecoin a livello globale, gli asset reali tokenizzati e i sistemi di regolamento della finanza decentralizzata. Sharplink è stata fondata nel 2019 e ha sede a Miami, in Florida. Scopri di più su sharplink.com.

Informazioni su EthSystems

EthSystems è una società di ingegneria e ricerca, che sviluppa sistemi riservati per l'ecosistema Ethereum istituzionale. Fondata dal team della Institutional Privacy Task Force della Ethereum Foundation, la società vanta un anno di lavoro con soluzioni open source già rilasciate, che includono trasferimenti riservati, obbligazioni riservate, regolamento confidenziale e sistemi di identità che tutelano la privacy, disponibili su ethsystems.org. EthSystems collabora direttamente con istituzioni, fornitori e team dell'ecosistema Ethereum per portare questi sistemi in produzione, lavorando a livello globale con solide radici nell'area Asia-Pacifico.

Dichiarazione previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardo al previsto interesse istituzionale per Ethereum, alle pipeline di coinvolgimento e alla strategia aziendale. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli previsti. Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data del presente comunicato ed EthSystems non si assume alcun obbligo di aggiornarle, tranne quanto previsto dalla legge. Il presente comunicato stampa ha solo scopi informativi e non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli o asset digitali.