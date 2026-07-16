EthSystems 正式亮相，為機構建構以太坊私隱解決方案

EthSystems 由以太坊基金會機構私隱工作小組背後的團隊所創立，正為以太坊建構私隱與合規技術

主要支持者包括 Bitmine、Sharplink 及 Joe Lubin

紐約2026年7月16日 /美通社/ -- 工程與研究公司 EthSystems（「公司」）今日宣佈正式對外亮相，並獲 Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)、Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET)、Joe Lubin 及其他生態系統支持者提供主要資金支持。 公司正開發私隱技術，讓銀行、資產管理公司及其他受監管機構可在以太坊上大規模進行金融交易，而不會洩露交易詳情或客戶身份等敏感資料。

EthSystems 由曾組建並負責營運以太坊基金會 (Ethereum Foundation) 機構私隱工作小組（Institutional Privacy Task Force，「IPTF」）的團隊創立。 公司正式亮相時，已在 ethsystems.org 上公開了過去一年的開源工作成果，並與中央銀行、監管機構、一線銀行及資產管理公司直接建立聯繫。

EthSystems Launches to Build Privacy Solutions for Institutions on Ethereum

銀行、資產管理公司及市場基礎設施供應商已在以太坊上探索並部署穩定幣、代幣化資產及結算方案。 然而，要達致真正具意義的機構級應用，單靠接入網絡並不足夠：機構還需要一套完整的系統，既能保障商業敏感資料，又能符合監管與合規要求，同時與其現有的基礎設施相互整合。 EthSystems 建構的技術，確保交易各方只能查閱其權限範圍內的資訊，絕不越界，同時保留以太坊賴以立足的去中心化及安全特性。

EthSystems 與另外兩間近期從以太坊基金會分拆出來的機構並立，三者角色鮮明，互為補足。 Ethlabs 負責推動以太坊核心協定及基礎設施的發展。 Ethereum Institutional 則主導機構參與、教育培訓、市場情報及生態系統協調工作。 EthSystems 在應用技術層面運作，將機構需求轉化為架構、協定及生產系統，以承載以太坊上的實際金融活動。

EthSystems 的創辦團隊 Mo Jalil、Oskar Thorén 及 Aaryamann Challani，曾負責組建和領導 IPTF，過去一年一直與中央銀行、監管機構及頂尖金融機構直接協作。 他們曾任職於以太坊基金會、高盛及 Status（以太坊最早期的流動客戶端之一），並在此等機構參與建構核心私隱基礎設施，該基礎設施現已應用於整個以太坊生態系統。 正因兼具機構與技術層面的經驗，創辦人深信能夠協助各大機構，建立真正具備公信力的優質私隱解決方案。

Bitmine 主席 Tom Lee 表示： 「以太坊要邁向機構化，便需要具備符合機構級私隱與安全標準的基礎設施。 缺此解決方案的話，未來 100 萬億美元資產，絕難上鏈。 EthSystems 正在填補這一缺失的技術層，其團隊理解機構如何評估和採納新技術。 這正是 Bitmine 進行的基礎性投資，以加速以太坊發展為機構級金融基礎設施。」

Sharplink 行政總裁 Joseph Chalom 表示： 「我們的核心論點是，隨着更多金融活動轉移到以太坊上，其獨特價值便會不斷複合增長。 機構若能在使用以太坊網絡的同時保障私隱，以太坊的完整潛力方能真正發揮出來。 團隊已與有相關需求的關鍵機構攜手，對此等解決方案進行嚴謹驗證。 我們相信 EthSystems 的工作，將有助加快下一階段機構對以太坊的採用。 透過支持 EthSystems 團隊，我們正直接提升主要金融機構在以太坊上營運所需的私隱與保密能力，而此舉亦與我們為股東創造長期價值的使命一致。」

以太坊聯合創辦人兼 Consensys 創辦人及行政總裁 Joe Lubin 表示： 「歷年以來，我目睹眾多團隊向機構呈獻私隱技術，惟其中不少僅屬徒增步驟的權限系統而已。 這個團隊深切理解當中的差別。 他們已有一年交付的成果作為證明，並且嚴守紀律地同步公開其工作進展，讓生態系統內其他成員可在此基礎上繼續開發，而不用等待某間公司提供答案。 這正是以太坊生態系統一貫的創新模式。 這正是以太坊對其機構層建設者的期望，而此團隊從一開始便已體現。 我與 Consensys Institutional 團隊期望能與 EthSystems 緊密合作，把頂尖的私隱與保密架構，融入我們與主要金融機構攜手建構及為其打造的頂尖系統當中。」

EthSystems 共同創辦人兼行政總裁 Mo Jalil 表示：

「從個人以至機構，網絡上所有人的尊嚴、安全及保障，均有賴私隱守護。 正因如此，以太坊贏得了機構資本，並正朝着贏取機構商業應用邁進。 舉凡中央銀行、資產管理公司或政府，斷無可能在眾目睽睽之下營運。 對其而言，私隱絕非可有可無， 而是必要條件，亦是決定以太坊今天只容納數十億，還是明天能承載數萬億資產的關鍵分野。」

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協定層級活動加以運用。 公司已於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

關於 Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) 是領先的機構級以太坊資金管理平台，專為公開市場投資者提供更加明智、更具效益的以太幣配置方案。 以太坊是全球大部分穩定幣、代幣化實體資產及去中心化金融結算的基石。 Sharplink 於 2019 年創立，總部位於佛羅里達州邁阿密。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 sharplink.com。

關於 EthSystems

EthSystems 是一家工程與研究公司，專注為機構使用以太坊建構保密系統。 公司由以太坊基金會機構私隱工作小組的團隊創立，至今已有一年開源成果，涵蓋私人轉帳、私人債券、保密結算及保護私隱的身份識別，相關內容可於 ethsystems.org 瀏覽。 EthSystems 直接與機構、供應商及以太坊生態系統中的團隊合作，將這些系統投入實際應用，其營運遍及全球，並在亞太區擁有深厚根基。

前瞻性聲明

本新聞稿載有前瞻性陳述，內容涉及對以太坊的預期機構興趣、接洽項目儲備及業務策略。 該等陳述基於當前預期，並涉及風險及不確定因素，可能令實際結果與陳述有重大出入。 前瞻性陳述僅反映本新聞稿發佈當日的情況，除法律要求外，EthSystems 概無義務更新該等陳述。 本新聞稿僅作參考用途，並不構成出售要約，亦不構成招攬購買任何證券或數碼資產的要約。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.; EthSystems