EthSystems se lanza al mercado para desarrollar soluciones de privacidad para instituciones en Ethereum

Fundada por el equipo responsable del Grupo de Trabajo sobre Privacidad Institucional de la Ethereum Foundation, EthSystems está desarrollando tecnología de privacidad y cumplimiento normativo para Ethereum

Entre los principales patrocinadores, se encuentran Bitmine, Sharplink y Joe Lubin

NUEVA YORK, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- EthSystems, una empresa de ingeniería e investigación (la "empresa"), anunció hoy su lanzamiento público con financiamiento inicial de Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET), Joe Lubin y otros colaboradores del ecosistema. La empresa está desarrollando tecnología de privacidad que permite a los bancos, gestoras de activos y otras instituciones reguladas realizar transacciones financieras en Ethereum a gran escala, sin exponer información confidencial como los detalles de las operaciones o las identidades de los clientes.

EthSystems Launches to Build Privacy Solutions for Institutions on Ethereum

EthSystems fue fundada por el equipo que creó y dirigió el Grupo de Trabajo sobre Privacidad Institucional (Institutional Privacy Task Force, IPTF) de la Ethereum Foundation. Se lanza al mercado con un año de trabajo de código abierto ya disponible en ethsystems.org, y con relaciones establecidas directamente con bancos centrales, organismos reguladores, bancos de primer nivel y gestoras de activos.

Los bancos, las gestoras de activos y los proveedores de infraestructura de mercado ya están explorando e implementando criptomonedas estables, activos tokenizados y procesos de liquidación en Ethereum. Sin embargo, una adopción institucional eficaz requiere más que el acceso a la red: las instituciones necesitan sistemas integrales que protejan la información sensible desde el punto de vista comercial, cumplan con los requisitos normativos y de cumplimiento, y se integren con la infraestructura que ya operan. EthSystems desarrolla la tecnología que permite a cada parte de una transacción ver solo aquello a lo que tiene derecho, sin renunciar a la descentralización y la seguridad que son fundamentales para Ethereum.

EthSystems se une a otras dos organizaciones que han surgido hace poco de Ethereum Foundation, cada una con una función distinta y complementaria. Ethlabs impulsa el protocolo central y la infraestructura de Ethereum. Ethereum Institutional lidera la participación institucional, la educación, la inteligencia de mercado y la coordinación del ecosistema. EthSystems opera en el ámbito técnico aplicado, traduce los requisitos institucionales en arquitecturas, protocolos y sistemas de producción que realizan la actividad financiera real en Ethereum.

El equipo fundador de EthSystems, compuesto por Mo Jalil, Oskar Thorén y Aaryamann Challani, creó y dirigió el IPTF, y trabajó directamente con bancos centrales, organismos reguladores e instituciones financieras de primer nivel durante el último año. Su trayectoria incluye la Ethereum Foundation, Goldman Sachs y Status, uno de los primeros clientes móviles de Ethereum, donde ayudaron a desarrollar la infraestructura fundamental de privacidad que ahora se utiliza en todo el ecosistema de Ethereum. Esa combinación de experiencia institucional y técnica es el motivo por el que los fundadores confían en que pueden ayudar a las instituciones a crear soluciones de privacidad de alta calidad y con verdadera credibilidad.

Tom Lee, presidente de Bitmine. "La institucionalización de Ethereum requiere una infraestructura que cumpla con los estándares institucionales de privacidad y seguridad. Sin ella, los próximos 100 billones de dólares en activos no migrarán a la blockchain. EthSystems está construyendo esa capa que faltaba con un equipo que entiende cómo las instituciones evalúan y adoptan nuevas tecnologías. Este es precisamente el tipo de inversión fundamental que Bitmine está realizando para acelerar la evolución de Ethereum como infraestructura financiera institucional".

Joseph Chalom, director ejecutivo de Sharplink. "Nuestra tesis fundamental es que el valor diferenciado de Ethereum se multiplica a medida que más actividad financiera se traslada a esta plataforma. La oportunidad que ofrece Ethereum solo podrá materializarse en su totalidad si las instituciones pueden utilizar la red sin comprometer la privacidad. Este equipo ha validado de forma rigurosa estas soluciones con instituciones importantes que las necesitan. Creemos que el trabajo de EthSystems acelerará la próxima fase de adopción institucional de Ethereum. Al apoyar al equipo de EthSystems, impulsamos directamente las capacidades de privacidad y confidencialidad que necesitan las principales instituciones financieras para operar en Ethereum, y lo hacemos de una manera que se alinea con nuestra misión de crear valor a largo plazo para nuestros accionistas".

Joe Lubin, cofundador de Ethereum y fundador y director ejecutivo de Consensys. "A lo largo de los años, he visto a muchos equipos ofrecer a las instituciones tecnología de privacidad que, en ocasiones, no era más que sistemas con permisos que requerían pasos adicionales. Este equipo comprende muy bien la diferencia. Cuenta con un año de trabajo ya implementado que lo demuestra, y con la disciplina de publicar su trabajo a medida que avanza, para que el resto del ecosistema pueda construir sobre él, en lugar de esperar a que una sola empresa les dé la respuesta. Así es como el ecosistema de Ethereum siempre ha innovado. Es lo que Ethereum necesita de las personas que desarrollan su capa institucional, y es lo que este equipo ha aportado desde el primer día. Tanto yo como el grupo Consensys Institutional esperamos colaborar estrechamente con el equipo de EthSystems para incorporar los mejores mecanismos de privacidad y confidencialidad a los sistemas de primer nivel que desarrollamos junto a las principales instituciones financieras y para ellas".

Mo Jalil, cofundador y director ejecutivo de EthSystems

"La privacidad es lo que preserva la dignidad, la seguridad y la protección de todos los que forman parte de una red, desde las personas hasta las instituciones. Es por eso que Ethereum ha atraído capital institucional y está en camino de conquistar el comercio institucional. Ningún banco central, gestora de activos ni gobierno realizará operaciones a la vista de todo el mundo. Para ellos, la privacidad no es una característica más. Es un requisito, y es la diferencia entre que Ethereum tenga miles de millones hoy y gestione billones mañana".

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, mediante una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Acerca de Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) es una plataforma líder de gestión de activos de Ethereum de nivel institucional, diseñada para ofrecer a los inversores del mercado público una exposición más inteligente y productiva a ETH. Ethereum respalda la mayoría de las monedas estables globales, los activos del mundo real tokenizados y la liquidación de finanzas descentralizadas. Sharplink se fundó en 2019 y tiene su sede central en Miami, Florida. Obtenga más información en sharplink.com.

Acerca de EthSystems

EthSystems es una empresa de ingeniería e investigación dedicada al desarrollo de sistemas confidenciales para el ecosistema institucional de Ethereum. Fundada por el equipo responsable del Grupo de Trabajo sobre Privacidad Institucional de la Ethereum Foundation, la empresa cuenta con un año de trabajo de código abierto ya implementado, que abarca transferencias privadas, bonos privados, liquidación confidencial e identidad con preservación de la privacidad, disponible en ethsystems.org. EthSystems trabaja directamente con instituciones, proveedores y equipos de todo el ecosistema de Ethereum para poner en funcionamiento estos sistemas, y opera a nivel mundial con una sólida presencia en la región de Asia-Pacífico.

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre el interés institucional previsto en Ethereum, las oportunidades de colaboración y la estrategia comercial. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y conllevan riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de manera considerable. Las declaraciones prospectivas solo son válidas a la fecha de este comunicado, y EthSystems no asume ninguna obligación de actualizarlas, salvo que así lo exija la ley. El presente comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor o activo digital.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.; EthSystems