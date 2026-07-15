EthSystems Diluncurkan Untuk Mengembangkan Solusi Privasi Bagi Institusi di Ethereum

Didirikan oleh tim di balik Institutional Privacy Task Force dari Ethereum Foundation, EthSystems sedang mengembangkan teknologi privasi dan kepatuhan untuk Ethereum

Para pendukung utamanya adalah Bitmine, Sharplink, dan Joe Lubin

NEW YORK, 16 Juli 2026 /PRNewswire/ -- EthSystems adalah perusahaan rekayasa dan penelitian (selanjutnya disebut "Perusahaan"). Hari ini EthSystems mengumumkan peluncuran resminya dengan pendanaan utama dari Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq: (SBET), Joe Lubin, dan para pendukung ekosistem lainnya. EthSystems sedang mengembangkan teknologi privasi yang memungkinkan bank, manajer aset, dan institusi teregulasi lainnya melakukan transaksi keuangan di Ethereum dalam skala besar, tanpa membocorkan informasi sensitif seperti rincian transaksi atau identitas klien.

EthSystems Launches to Build Privacy Solutions for Institutions on Ethereum

EthSystems didirikan oleh tim yang mendirikan dan mengelola Institutional Privacy Task Force ("IPTF") di Ethereum Foundation. EthSystems diluncurkan setelah satu tahun pengembangan open-source yang telah dipublikasikan di ethsystems.org, dan didukung oleh hubungan langsung dengan bank sentral, regulator, bank-bank papan atas, dan manajer aset.

Bank, manajer aset, dan penyedia infrastruktur pasar sudah mulai menjajaki dan menerapkan stablecoin, aset yang ditokenisasi, dan penyelesaian transaksi di Ethereum. Namun, penggunaan yang bermakna di kalangan institusi membutuhkan lebih dari sekadar akses ke jaringan Ethereum: Institusi memerlukan sistem yang lengkap untuk melindungi informasi sensitif secara komersial, memenuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan, dan terintegrasi dengan infrastruktur yang sudah mereka gunakan. EthSystems mengembangkan teknologi yang memungkinkan setiap pihak dalam suatu transaksi melihat informasi yang berhak mereka lihat - tidak lebih - tanpa mengorbankan desentralisasi dan keamanan yang menjadi dasar utama Ethereum.

EthSystems bergabung dengan dua perusahaan lain yang baru-baru ini dipisahkan dari Ethereum Foundation, yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Ethlabs mengembangkan protokol dan infrastruktur inti di Ethereum. Ethereum Institutional memimpin keterlibatan dengan institusi, edukasi, intelijen pasar, dan koordinasi ekosistem. EthSystems beroperasi di lapisan teknologi terapan, mengubah kebutuhan institusi menjadi arsitektur, protokol, dan sistem produksi yang mendukung aktivitas keuangan riil di Ethereum.

Tim pendiri EthSystems adala Mo Jalil, Oskar Thorén, dan Aaryamann Challani. Mereka mendirikan dan memimpin IPTF, bekerja sama secara langsung dengan bank sentral, badan pengatur, dan lembaga keuangan terkemuka dalam setahun terakhir. Mereka pernah bekerja di Ethereum Foundation, Goldman Sachs, dan Status. Status adalah salah satu klien seluler Ethereum paling awal di mana mereka turut mengembangkan infrastruktur privasi inti yang kini digunakan di seluruh ekosistem Ethereum. Berbekal pengalaman di bidang institusi dan teknis, para pendiri EthSystems yakin dapat membantu berbagai institusi menciptakan solusi privasi bermutu tinggi dengan kredibilitas yang nyata.

Tom Lee, Chairman Bitmine. "Penggunaan Ethereum di kalangan institusi memerlukan infrastruktur yang memenuhi standar privasi dan keamanan institusi. Tanpa infrastruktur tersebut, aset berikutnya senilai AS$100 triliun tidak akan beralih ke on-chain. EthSystems sedang membangun lapisan yang selama ini belum tersedia ini dengan didukung tim yang memahami cara institusi mengevaluasi dan menggunakan teknologi baru. Inilah tepatnya jenis investasi dasar yang dilakukan Bitmine untuk mempercepat perkembangan Ethereum sebagai infrastruktur keuangan bagi institusi."

Joseph Chalom, Chief Executive Officer Sharplink. "Keyakinan utama kami adalah bahwa nilai unik Ethereum akan terus meningkat seiring semakin banyak aktivitas keuangan yang beralih ke jaringan tersebut. Seluruh potensi Ethereum hanya dapat terwujud bila institusi dapat menggunakan jaringan ini tanpa mengorbankan privasi. Tim ini telah memvalidasi semua solusi ini dengan ketat bersama berbagai institusi utama yang membutuhkannya. Kami percaya, upaya EthSystems akan mempercepat fase selanjutnya dalam penggunaan Ethereum di kalangan institusi. Dengan mendukung tim EthSystems, kami secara langsung memajukan kemampuan privasi dan kerahasiaan yang dibutuhkan agar insitusi keuangan besar dapat beroperasi di jaringan Ethereum dengan cara yang selaras dengan misi kami, yakni menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham."

Joe Lubin, salah satu Pendiri Ethereum sekaligus Pendiri dan Chief Executive Officer di Consensys. "Selama bertahun-tahun, saya mengamati banyak tim menawarkan teknologi privasi kepada berbagai institusi, yang pada kenyataannya sering kali hanya berupa sistem berizin dengan langkah-langkah tambahan. Tim ini sangat memahami perbedaan tersebut. Mereka telah membuktikan hasil kerja selama satu tahun yang sudah diterapkan dan disiplin untuk mempublikasikan setiap perkembangan pekerjaan mereka agar seluruh ekosistem dapat membangun di atasnya dan tidak bergantung pada satu perusahaan untuk memberikan solusinya. Inilah cara ekosistem Ethereum selalu berinovasi. Inilah yang dibutuhkan Ethereum dari para pengembang lapisan institusionalnya dan yang dibawa oleh tim ini sejak awal. Saya dan grup Consensys Institutional berharap dapat menjalin kerja sama yang erat dengan tim EthSystems untuk menghadirkan konstruksi privasi dan kerahasiaan terbaik di kelasnya ke sistem terbaik di kelasnya yang kami bangun bersama dan bagi berbagai lembaga keuangan besar."

Mo Jalil, salah satu Pendiri dan Chief Executive Officer EthSystems

"Privasi adalah hal yang menjaga martabat, keselamatan, dan keamanan setiap orang di jaringan, mulai dari perorangan hingga institusi. Itulah sebabnya Ethereum mendapatkan modal dari investor institusi dan kini menuju posisi terdepan dalam perdagangan institusional. Tidak ada bank sentral, manajer aset, atau pemerintah yang akan menjalankan operasinya secara terbuka sehingga dapat dilihat oleh seluruh dunia. Bagi mereka, privasi bukan sekadar fitur. Privasi adalah keharusan, inilah yang membedakan antara Ethereum yang mengelola aset miliaran dolar saat ini dan aset triliunan dolar di kemudian hari."

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Perusahaan berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Pada tahun 2026, Perusahaan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine.

Tentang Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) adalah platform treasury Ethereum kelas institusi yang terkemuka dan dirancang untuk memberikan eksposur terhadap ETH yang lebih cerdas dan lebih produktif bagi investor pasar publik. Ethereum menjadi landasan bagi sebagian besar stablecoin global, aset dunia nyata yang ditokenisasi, dan penyelesaian transaksi keuangan terdesentralisasi. Sharplink didirikan pada tahun 2019 dan berkantor pusat di Miami, Florida. Ketahui lebih lanjut di sharplink.com.

Tentang EthSystems

EthSystems adalah perusahaan rekayasa dan penelitian yang mengembangkan sistem rahasia untuk Ethereum institusional. Didirikan oleh tim di balik Institutional Privacy Task Force milik Ethereum Foundation, EthSystems telah menghasilkan open source yang dirilis selama satu tahun terakhir yang mencakup transfer privat, obligasi privat, penyelesaian transaksi secara rahasia, dan identitas yang menjaga privasi. Tersedia di ethsystems.org. EthSystems bermitra secara langsung dengan berbagai institusi, vendor, dan tim di seluruh ekosistem Ethereum untuk membawa sistem-sistem ini ke tahap produksi dengan pengoperasian berskala global dan akar yang kuat di Asia Pasifik.

Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai perkiraan minat dari kalangan institusi terhadap Ethereum, prospek keterlibatan, dan strategi bisnis. Pernyataan berpandangan ke depan didasarkan pada harapan saat ini dan melibatkan risiko maupun ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya jauh berbeda. Pernyataan berpandangan ke depan hanya berlaku pada tanggal penerbitan ini dan EthSystems tidak wajib memperbaruinya kecuali bila diwajibkan oleh hukum. Siaran pers ini hanya untuk informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas atau aset digital apa pun.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.; EthSystems