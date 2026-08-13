A Farizon atinge a marca de 600.000 unidades produzidas e comemora seu décimo aniversário com o lançamento do Homtruck

HANGZHOU, China, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Farizon New Energy Commercial Vehicle Group realizou sua cerimônia de comemoração de 10 anos em sua fábrica de Ma'anshan, com funcionários presentes para testemunhar a saída da histórica 600.000ª unidade da linha de montagem — um caminhão pesado Homtruck calibrado para atender às regulamentações da UE e às exigências locais para operações de frotas. Este marco consolida a Farizon como a primeira fabricante de veículos comerciais de novas energias do mundo a atingir esta marca de produção acumulada.

A cerimônia de lançamento das 600.000 unidades

Como principal caminhão elétrico de longa distância da Farizon, o Homtruck incorpora a tecnologia de sistema central mais avançada da marca, projetada para atender às necessidades das operações logísticas na Europa. Equipado com uma bateria de 600 kWh que oferece uma autonomia de 500 quilômetros, duas portas de carregamento rápido e uma vida útil B10 de 1,5 milhão de quilômetros, o caminhão proporciona maior eficiência operacional, menores custos de operação e mais segurança. Isso estabelece novos padrões de eficiência energética no setor e ajudará a acelerar a eletrificação de caminhões pesados em toda a Europa. Projetado para atender às demandas do mercado europeu, o Homtruck chegará em breve ao continente.

Representando dez anos de sólido crescimento industrial, o marco de 600.000 unidades fortalece a vantagem competitiva da Farizon globalmente. No futuro, a marca continuará impulsionando a eletrificação de veículos comerciais em escala global por meio de tecnologia aprimorada e suporte completo e localizado ao cliente.

FONTE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group