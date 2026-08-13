遠程新能源商用車達成60萬台產量里程碑，十週年之際發佈星瀚H重卡

杭州2026年8月13日 /美通社/ -- 遠程新能源商用車集團於馬鞍山生產基地舉辦十週年整車下線儀式，現場員工共同見證具有里程碑意義的第60萬台整車駛下生產線。該車型為星瀚H (Homtruck)重卡，已完成專項調校，滿足歐盟法規及當地車隊運營要求。此次產量突破，令遠程成為全球首家累計整車產量達60萬台的新能源商用車製造企業。

星瀚H重卡是遠程旗下旗艦級電動長途牽引車，搭載品牌專為歐洲物流場景研發的先進系統技術。車輛配備600千瓦時電池包，續航里程可達500公里，設有雙快充接口，整車B10使用壽命達150萬公里，在運營效率、用車成本表現與行車安全方面均有提升。該車樹立全新行業能耗標準，將有助於加速歐洲重卡電動化進程。這款針對歐洲市場需求定制的星瀚H重卡即將登陸歐洲市場。