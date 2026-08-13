- Farizon alcanza el hito de las 600.000 unidades producidas y celebra su décimo aniversario con el lanzamiento de su primer camión

HANGZHOU, China, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group ha celebrado su décimo aniversario con una ceremonia de entrega de la unidad número 600.000 en su planta de fabricación de Ma'anshan. Los empleados presentes presenciaron la salida de la línea de montaje de la unidad número 600.000: un camión pesado Homtruck calibrado para cumplir con las regulaciones de la UE y las exigencias operativas de la flota local. Este hito sirve de cara a consolidar a Farizon como el primer fabricante mundial de vehículos comerciales de nueva energía en alcanzar esta cifra de producción acumulada.

The 600,000‑Unit Rollout Ceremony

Como tractor eléctrico de larga distancia insignia de Farizon, el modelo Homtruck incorpora la tecnología de sistema central más avanzada de la marca, que ha sido diseñada con el fin de llevar a cabo las operaciones logísticas europeas. Equipado con una batería de 600 kWh que proporciona una autonomía de 500 kilómetros, dos puertos de carga rápida y una vida útil B10 de 1,5 millones de kilómetros, este camión mejora la eficiencia operativa, reduce los costes de funcionamiento y aumenta la seguridad. Establece nuevos estándares dentro del sector del consumo energético y también contribuirá a acelerar la electrificación de los camiones pesados en toda Europa. Estando además adaptado a las demandas del mercado europeo, el Homtruck llegará a Europa próximamente.

Tras diez años de sólido crecimiento industrial, el hito de las 600.000 unidades refuerza la ventaja competitiva global de Farizon. De aquí en adelante, la marca seguirá impulsando la electrificación de los vehículos comerciales en todo el mundo mediante tecnología mejorada y un servicio de atención al cliente integral y adaptado a las necesidades locales.