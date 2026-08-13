Farizon alcanza el hito de las 600.000 unidades producidas

News provided by

Farizon New Energy Commercial Vehicle Group

Aug 13, 2026, 11:04 ET

Farizon alcanza el hito de las 600.000 unidades producidas y celebra su décimo aniversario con el lanzamiento de su primer camión

HANGZHOU, China, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group ha celebrado su décimo aniversario con una ceremonia de entrega de la unidad número 600.000 en su planta de fabricación de Ma'anshan. Los empleados presentes presenciaron la salida de la línea de montaje de la unidad número 600.000: un camión pesado Homtruck calibrado para cumplir con las regulaciones de la UE y las exigencias operativas de la flota local. Este hito sirve de cara a consolidar a Farizon como el primer fabricante mundial de vehículos comerciales de nueva energía en alcanzar esta cifra de producción acumulada.

Continue Reading
The 600,000‑Unit Rollout Ceremony
The 600,000‑Unit Rollout Ceremony

Como tractor eléctrico de larga distancia insignia de Farizon, el modelo Homtruck incorpora la tecnología de sistema central más avanzada de la marca, que ha sido diseñada con el fin de llevar a cabo las operaciones logísticas europeas. Equipado con una batería de 600 kWh que proporciona una autonomía de 500 kilómetros, dos puertos de carga rápida y una vida útil B10 de 1,5 millones de kilómetros, este camión mejora la eficiencia operativa, reduce los costes de funcionamiento y aumenta la seguridad. Establece nuevos estándares dentro del sector del consumo energético y también contribuirá a acelerar la electrificación de los camiones pesados en toda Europa. Estando además adaptado a las demandas del mercado europeo, el Homtruck llegará a Europa próximamente.

Tras diez años de sólido crecimiento industrial, el hito de las 600.000 unidades refuerza la ventaja competitiva global de Farizon. De aquí en adelante, la marca seguirá impulsando la electrificación de los vehículos comerciales en todo el mundo mediante tecnología mejorada y un servicio de atención al cliente integral y adaptado a las necesidades locales.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Farizon franchit la barre des 600 000 véhicules produits et fête son 10e anniversaire avec le déploiement de Homtruck

Farizon franchit la barre des 600 000 véhicules produits et fête son 10e anniversaire avec le déploiement de Homtruck

Farizon, constructeur de véhicules utilitaires à énergie nouvelle, a fêté ses 10 ans à son usine de fabrication de Ma'anshan, les employés sur place...
Farizon erreicht Meilenstein von 600.000 produzierten Fahrzeugen und feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit der Auslieferung eines Homtruck

Farizon erreicht Meilenstein von 600.000 produzierten Fahrzeugen und feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit der Auslieferung eines Homtruck

Die Farizon New Energy Commercial Vehicle Group veranstaltete in ihrem Werk in Ma'anshan eine Feier zum 10-jährigen Jubiläum, bei der die...
More Releases From This Source

Explore

Retail

Retail

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Trucking and Road Transportation

Trucking and Road Transportation

General Manufacturing

General Manufacturing

News Releases in Similar Topics