Farizon alcanza el hito de los 600 000 unidades producidas y celebra su décimo aniversario con el lanzamiento del Homtruck

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Farizon New Energy Commercial Vehicle Group

13 ago, 2026, 15:54 GMT

HANGZHOU, China, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group celebró la ceremonia de salida de la 600 000.ª unidad con motivo de su 10.º aniversario en su planta de fabricación de Ma'anshan, donde los empleados presentes pudieron presenciar cómo salía de la cadena de montaje la unidad número 600 000, un camión pesado Homtruck calibrado para cumplir con la normativa de la UE y las exigencias locales de explotación de flotas. Este hito consolida a Farizon como el primer fabricante mundial de vehículos comerciales de nuevas energías, o energías limpias, en alcanzar esta cifra de producción acumulada.

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Ceremonia de salida de la unidad número 600 000
Ceremonia de salida de la unidad número 600 000

Como tractor eléctrico de largo recorrido insignia de Farizon, el Homtruck incorpora la tecnología más avanzada de los sistemas centrales de la marca, diseñada específicamente para las operaciones logísticas europeas. Equipado con un paquete de baterías de 600 kWh que ofrece una autonomía de 500 kilómetros, dos puertos de carga rápida y una vida útil B10 de 1,5 millones de kilómetros, este camión mejora la eficiencia operativa (tiempo y logística), el rendimiento en los costos de operación (costo) y la seguridad. Establece nuevos estándares del sector en materia de consumo energético y contribuirá a acelerar la electrificación de los camiones pesados en toda Europa. Adaptado a las necesidades del mercado europeo, el Homtruck llegará pronto a Europa.

Este hito de 600 000 unidades, que refleja diez años de sólido crecimiento industrial, refuerza la ventaja competitiva global de Farizon. De cara al futuro, la marca seguirá impulsando la electrificación de los vehículos comerciales en todo el mundo mediante tecnología mejorada y un servicio de atención al cliente totalmente adaptado al mercado local.

FUENTE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group

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