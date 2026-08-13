Farizon Raih Pencapaian Pengeluaran 600,000 Unit, Sambut Ulang Tahun ke-10 dengan Pelancaran Homtruck

HANGZHOU, China, 13 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group mengadakan majlis pelancaran sempena ulang tahun ke-10 di kilang pembuatan Ma'anshan, dengan para pekerja di lokasi menyaksikan sendiri unit ke-600,000 yang menjadi pencapaian penting syarikat — sebuah trak berat Homtruck yang ditentukur untuk memenuhi peraturan Kesatuan Eropah (EU) serta keperluan operasi pengangkutan tempatan — dikeluarkan daripada barisan pemasangan. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Farizon sebagai pengeluar kenderaan komersial tenaga baharu pertama di dunia yang mencapai sasaran jumlah pengeluaran terkumpul ini.

The 600,000‑Unit Rollout Ceremony

Sebagai traktor angkut jauh elektrik unggulan daripada Farizon, Homtruck memuatkan teknologi sistem teras yang paling canggih daripada jenama itu yang direkayasa untuk operasi logistik Eropah. Dilengkapi pek bateri 600–kWh yang memberikan jarak pemanduan sejauh 500–kilometer, dua port pengecasan pantas serta jangka hayat perkhidmatan B10 sejauh 1.5 juta kilometer, trak itu meningkatkan kecekapan operasi, prestasi kos pengendalian dan keselamatan. Trak itu juga menetapkan piawaian industri baharu bagi penggunaan tenaga dan akan membantu mempercepat elektrifikasi trak berat di seluruh Eropah. Disesuaikan dengan keperluan pasaran Eropah, Homtruck akan diperkenalkan dalam masa terdekat di Eropah.

Melambangkan pertumbuhan industri yang kukuh selama sepuluh tahun, pencapaian pengeluaran 600,000–unit itu memperkukuh kelebihan daya saing global Farizon. Pada masa hadapan, jenama tersebut akan terus memacu elektrifikasi kenderaan komersial di seluruh dunia menerusi teknologi yang dipertingkat serta sokongan pelanggan setempat secara menyeluruh.

SOURCE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group