Farizon、累計生産60万台を達成、「Homtruck」のラインオフで10周年を祝う

中国・杭州、2026年8月14日 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Groupは、馬鞍山製造工場で10周年記念ラインオフ式典を開催しました。現場の従業員が見守る中、EU規制および現地のフリート運用ニーズに適合するよう仕様を調整した大型トラック「Homtruck」が、記念すべき60万台目として組立ラインからラインオフしました。この節目により、Farizonは累計生産60万台に到達した世界初の新エネルギー商用車メーカーとしての地位を確固たるものにしました。

Farizonの主力電動長距離輸送用トラクターであるHomtruckは、欧州の物流業務向けに設計された同ブランド最先端のコアシステム技術を搭載しています。500キロメートルの航続距離を実現する600 kWhのバッテリーパック、2つの急速充電ポート、150万キロメートルのB10寿命を備えた同車両は、運用効率、経済性、安全性を向上させます。Homtruckは、エネルギー消費に関する新たな業界基準を打ち立て、欧州全域における大型トラックの電動化加速に貢献します。欧州市場のニーズに合わせて開発されたHomtruckは、まもなく欧州に登場します。

The 600,000‑Unit Rollout Ceremony

10年にわたる着実な事業成長を象徴する累計生産60万台という節目は、Farizonの世界的な競争力をさらに強固なものとしています。今後も同ブランドは、技術の高度化と現地に根差した包括的な顧客サポートを通じて、世界規模での商用車の電動化を引き続き推進します。

SOURCE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group