Farizon ทำสถิติยอดผลิตทะลุ 600,000 คัน ฉลองครบ 10 ปี พร้อมส่ง Homtruck ออกจากสายการผลิต
News provided byFarizon New Energy Commercial Vehicle Group
13 Aug, 2026, 20:33 CST
หางโจว, จีน ,13 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ณ โรงงานผลิตในเมืองหม่าอันซาน โดยมีพนักงานร่วมบันทึกหมุดหมายสำคัญ เมื่อรถบรรทุกขนาดใหญ่รุ่น Homtruck คันที่ 600,000 ได้แล่นออกจากสายการผลิตอย่างเป็นทางการ รถบรรทุกรุ่นดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรองรับมาตรฐานกฎระเบียบอันเข้มงวดของสหภาพยุโรป (EU) พร้อมตอบโจทย์การใช้งานจริงของกลุ่มฟลีตขนส่งในท้องถิ่น ความสำเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ Farizon ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตยานยนต์เชิงพาณิชย์พลังงานใหม่รายแรกของโลก ที่ทำยอดการผลิตสะสมทะลุตัวเลขดังกล่าวได้สำเร็จ
Homtruck เป็นรถหัวลากไฟฟ้าทางไกลระดับแฟลกชิปของ Farizon มาพร้อมเทคโนโลยีระบบหลักอันล้ำสมัยที่สุดของแบรนด์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในยุโรปโดยเฉพาะ ตัวรถติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 600–kWh ให้ระยะทางขับขี่สูงสุด 500 กิโลเมตร รองรับระบบชาร์จเร็วแบบพอร์ตคู่ และมีอายุการใช้งานตามมาตรฐาน B10 สูงถึง 1.5 ล้านกิโลเมตร จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ยกระดับความคุ้มค่าด้านต้นทุนการดำเนินงาน และความปลอดภัย ทั้งยังสร้างมาตรฐานใหม่ในการประหยัดพลังงานให้กับอุตสาหกรรม พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รถบรรทุกหนักพลังงานไฟฟ้าทั่วทั้งยุโรป โดย Homtruck ที่พัฒนาขึ้นให้สอดรับกับความต้องการของตลาดยุโรปอย่างลงตัวนี้ เตรียมเปิดตัวในยุโรปเร็ว ๆ นี้
ความสำเร็จด้วยยอดการผลิตสะสมทะลุ 600,000 คัน สะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรมตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังช่วยเสริมแกร่งขีดความสามารถของ Farizon ในการแข่งขันระดับโลก และสำหรับก้าวต่อไป ทางแบรนด์จะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์เชิงพาณิชย์พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก โดยยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ
SOURCE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group
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