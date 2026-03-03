A Genus Power ultrapassa 26 milhões de medidores inteligentes instalados em todo o mundo, reforçando sua liderança em soluções avançadas de medição de ponta a ponta

JAIPUR, Índia, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Genus Power (NSE: GENUSPOWER) (BSE: 530343), principal fornecedor indiano de soluções avançadas de medição de energia e medição avançada, ultrapassou um marco significativo de mais de 26 milhões de medidores inteligentes instalados no mundo todo, reforçando sua posição como parceiro confiável de tecnologia e execução para concessionárias ao redor do mundo.

Um fator determinante para este marco global foi o papel de liderança da Genus Power no programa de modernização da rede nacional da Índia, onde a empresa já conseguiu instalar mais de 10 milhões de medidores inteligentes como principal provedora de serviços AMI. Essa experiência de execução em larga escala em programas complexos e de vários anos proporciona à Genus uma base sólida para replicar resultados semelhantes com concessionárias do mundo todo, entrando na instalação de medidores inteligentes de primeira e segunda fase.

Com mais de três décadas de experiência, a Genus Power está entre os principais prestadores de serviços de Infraestrutura Avançada de Medição (AMI), oferecendo um portfólio integrado de medidores inteligentes de eletricidade, gás e água, sistemas de comunicação, sistemas proprietários Head End Systems (HES), plataformas de Gerenciamento de Dados de Medidores (MDM) e aplicações móveis de nível utilitário. Essas soluções possibilitam monitoramento remoto, análises em tempo real, resposta à demanda e otimização da rede orientada por dados, ajudando as concessionárias a aumentarem sua eficiência operacional e melhorarem o atendimento ao cliente.

A capacidade de inovação da Genus está consolidada na Índia por meio de um forte ecossistema P&D, reconhecido pelo governo indiano, e da fabricação que compreende seis fábricas totalmente integradas em Jaipur, Haridwar, Guwahati e Kotputli, com uma capacidade de produção anual combinada superior a 18 milhões de metros. Equipadas com linhas SMT automatizadas, moldagem de precisão e infraestrutura avançada de testes, essas instalações garantem medidores inteligentes de alta qualidade e em conformidade internacional, entregues em escala. Por meio de suas operações e ecossistema de parceiros, a Genus apoia mais de 16.000 empregos diretos e indiretos em toda a sua cadeia de valor.

Além da Índia, a Genus estabeleceu uma presença internacional crescente na África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, região do Pacífico e mercados SAARC, trabalhando em estreita colaboração com concessionárias e integradores de sistemas para fornecer soluções AMI confiáveis, escaláveis e em conformidade com padrões, adaptadas a diversas condições regulatórias e climáticas. Apoiada por uma equipe de P&D e engenharia de software de mais de 550 pessoas, a Genus oferece ao mundo todo soluções verdadeiras de ciclo de vida completo.

A Genus também está incorporando iniciativas lideradas por IA em suas operações de fabricação, implantação e AMI para aumentar a produtividade, a precisão das previsões e a tomada de decisões, além de desenvolver plataformas avançadas de análise para apoiar a detecção de perdas, eficiência de faturamento e gerenciamento do desempenho dos ativos.

Comentando sobre esse marco histórico, o Sr. Jitendra Kumar Agarwal, diretor executivo adjunto da Genus Power, disse: "Ultrapassar 26 milhões de instalações de medidores inteligentes no mundo todo é mais do que uma conquista de escala; é um testemunho da confiança depositada na Genus por concessionárias de outros continentes. À medida que os sistemas de energia fazem a transição mundial para redes digitais orientadas por dados, nossa missão é viabilizar essa mudança com hardware confiável, software inteligente e capacidade comprovada de execução. Desde os maiores programas de medição inteligente da Índia até diversos mercados internacionais; a Genus continua empenhada em ser o parceiro tecnológico de longo prazo preferido para concessionárias que buscam soluções de medição inteligente escaláveis e prontas para o futuro."

Com uma capacidade robusta para entregar projetos nos modelos de negócios Capex, Opex e Totex; A Genus Power está bem-posicionada para ser um parceiro de longo prazo das concessionárias, acelerando a adoção de redes inteligentes em todo o mundo.

Para mais informações, acesse- https://genuspower.com/

