- Genus Power supera los 26 millones de medidores inteligentes implementados en todo el mundo, reforzando su liderazgo en soluciones integrales de medición avanzada.

JAIPUR, India, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Genus Power (NSE: GENUSPOWER) (BSE: 530343), el proveedor líder de India en medición de energía de extremo a extremo y soluciones de medición avanzada, ha alcanzado un hito significativo de más de 26 millones de medidores inteligentes implementados en todo el mundo, lo que refuerza su posición como socio fiable en tecnología y ejecución para empresas de servicios públicos de todo el mundo.

Un factor clave de este hito global ha sido el liderazgo de Genus Power en el programa nacional de modernización de la red eléctrica de la India, donde la compañía ha alcanzado con éxito la instalación de más de 10 millones de medidores inteligentes como proveedor líder de servicios de AMI. Esta experiencia de ejecución a gran escala en programas complejos y plurianuales para empresas de servicios públicos proporciona a Genus una base sólida para replicar resultados similares con empresas de servicios públicos de todo el mundo que inician la primera y segunda fase de la implementación de medidores inteligentes.

Con más de tres décadas de experiencia, Genus Power se encuentra entre los principales proveedores de servicios de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), ofreciendo una cartera integrada de medidores inteligentes de electricidad, gas y agua, sistemas de comunicación, sistemas de cabecera (HES) patentados, plataformas de gestión de datos de medidores (MDM) y aplicaciones móviles para empresas de servicios públicos. Estas soluciones permiten la monitorización remota, el análisis en tiempo real, la respuesta a la demanda y la optimización de la red basada en datos, lo que ayuda a las empresas de servicios públicos a mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente.

La capacidad de innovación de Genus se basa en la India a través de un sólido ecosistema de I+D, reconocido por el Gobierno de la India, y una planta de fabricación que comprende seis plantas de producción totalmente integradas en Jaipur, Haridwar, Guwahati y Kotputli, con una capacidad de fabricación anual combinada que supera los 18 millones de medidores. Equipadas con líneas SMT automatizadas, moldeo de precisión e infraestructura de pruebas avanzada, estas instalaciones garantizan medidores inteligentes de alta calidad y que cumplen con las normas internacionales, entregados a gran escala. A través de sus operaciones y su ecosistema de socios, Genus genera más de 16.000 empleos directos e indirectos en toda su cadena de valor.

Más allá de la India, Genus ha consolidado una creciente presencia internacional en África, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, la región del Pacífico y los mercados de SAARC, colaborando estrechamente con empresas de servicios públicos e integradores de sistemas para ofrecer soluciones AMI fiables, escalables y conformes con los estándares, adaptadas a diversas condiciones regulatorias y climáticas. Con el respaldo de un equipo de más de 550 profesionales en I+D e ingeniería de software, Genus ofrece soluciones integrales para el ciclo de vida a nivel mundial.

Genus también está integrando iniciativas basadas en IA en sus operaciones de fabricación, implementación y AMI para mejorar la productividad, la precisión de las previsiones y la toma de decisiones, a la vez que desarrolla plataformas de análisis avanzado para respaldar la detección de pérdidas, la eficiencia de la facturación y la gestión del rendimiento de los activos.

Comentando sobre este hito histórico, Jitendra Kumar Agarwal, director general adjunto, Genus Power, dijo: "Superar los 26 millones de medidores inteligentes implementados a nivel mundial es más que un logro de escala; es un testimonio de la confianza depositada en Genus por las empresas de servicios públicos de todos los continentes. A medida que los sistemas eléctricos mundiales se transforman hacia redes digitales basadas en datos, nuestra misión es facilitar esta transición con hardware confiable, software inteligente y una capacidad de ejecución comprobada. Desde los programas de medición inteligente más grandes de la India hasta diversos mercados internacionales, Genus mantiene su compromiso de ser el socio tecnológico predilecto a largo plazo para las empresas de servicios públicos que buscan soluciones de medición inteligente escalables y preparadas para el futuro".

Con una sólida capacidad para ejecutar proyectos con modelos de negocio de gastos de capital, gastos operativos y gastos totales, Genus Power está bien posicionada para ser un socio a largo plazo para las empresas de servicios públicos que aceleran la adopción de redes inteligentes en todo el mundo.

Para más información, visite: https://genuspower.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2454998/Genus_Logo.jpg