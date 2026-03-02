Genus Power dépasse les 26 millions de compteurs intelligents déployés dans le monde, renforçant ainsi son leadership en matière de solutions de comptage avancé de bout en bout.

JAIPUR, Inde, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Genus Power (NSE : GENUSPOWER) (BSE : 530343), premier fournisseur indien de solutions complètes de mesure de l'énergie et de comptage avancé, a franchi une étape importante en déployant plus de 26 millions de compteurs intelligents dans le monde, renforçant ainsi sa position de partenaire de confiance en matière de technologie et d'exécution pour les entreprises de services publics du monde entier.

L'un des principaux moteurs de cette étape mondiale a été le rôle de premier plan joué par Genus Power dans le programme national de modernisation du réseau électrique de l'Inde, à l'occasion duquel l'entreprise a franchi avec succès le seuil des 10 millions de compteurs intelligents installés en tant que principal fournisseur de services AMI. Cette expérience d'exécution à grande échelle dans le cadre de programmes complexes et pluriannuels de services publics fournit à Genus une base solide pour obtenir des résultats similaires avec les services publics du monde entier qui entament la première et la deuxième phase de déploiement des compteurs intelligents.

Avec plus de trois décennies d'expérience, Genus Power est l'un des principaux fournisseurs de services d'infrastructure de comptage avancée (AMI), offrant un portefeuille intégré de compteurs intelligents d'électricité, de gaz et d'eau, de systèmes de communication, de systèmes de tête de réseau (HES) exclusifs, de plateformes de gestion des données de comptage (MDM) et d'applications mobiles de qualité supérieure. Ces solutions assurent la surveillance à distance, l'analyse en temps réel, la réponse à la demande et l'optimisation du réseau en fonction des données, aidant ainsi les services publics à améliorer l'efficacité opérationnelle et le service à la clientèle.

La capacité d'innovation de Genus est bien implantée en Inde grâce à un solide écosystème de R&D, reconnu par le gouvernement indien, et à une fabrication sur six sites de production entièrement intégrés à Jaipur, Haridwar, Guwahati et Kotputli, avec une capacité de production annuelle combinée dépassant 18 millions de compteurs. Équipées de lignes SMT automatisées, d'un moulage de précision et d'une infrastructure de test avancée, ces installations garantissent la fourniture à grande échelle de compteurs intelligents de haute qualité et conformes aux normes internationales. Grâce à ses activités et à son écosystème de partenaires, Genus soutient plus de 16 000 emplois directs et indirects dans l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Outre l'Inde, Genus a élargi sa présence internationale en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, dans la région du Pacifique et sur les marchés de l'ASACR, en travaillant en étroite collaboration avec les services publics et les intégrateurs de systèmes pour proposer des solutions AMI fiables, évolutives et conformes aux normes, adaptées aux diverses conditions réglementaires et climatiques. Forte d'une équipe de R&D et d'ingénierie logicielle de plus de 550 personnes, Genus fournit de véritables solutions de cycle de vie de bout en bout à l'échelle mondiale.

Genus intègre également des initiatives pilotées par l'IA dans ses opérations de fabrication, de déploiement et d'AMI, afin d'améliorer la productivité, la précision des prévisions et la prise de décision, tout en développant des plateformes d'analyse avancées pour soutenir la détection des pertes, l'efficacité de la facturation et la gestion de la performance des actifs.

Commentant cette étape importante, M. Jitendra Kumar Agarwal, Joint Managing Director, Genus Power, a déclaré :« Le déploiement de 26 millions de compteurs intelligents dans le monde est plus qu'une performance à grande échelle, il s'agit du témoignage de la confiance que les services publics de tous les continents accordent à Genus. Alors que, dans le monde entier, les systèmes d'alimentation électrique évoluent vers des réseaux numériques pilotés par les données, notre mission est de faciliter cette évolution grâce à du matériel fiable, des logiciels intelligents et une capacité d'exécution éprouvée. Qu'il s'agisse des plus grands programmes de comptage intelligent en Inde ou des marchés internationaux, Genus reste déterminé à être le partenaire technologique de choix à long terme pour les services publics à la recherche de solutions de comptage intelligent évolutives et tournées vers l'avenir ».

Avec une grande capacité à réaliser des projets dans le cadre des modèles commerciaux Capex, Opex et Totex, Genus Power devient un partenaire incontournable à long terme pour les services publics qui accélèrent l'adoption de réseaux intelligents dans le monde entier.

Pour plus d'informations, consultez le site https://genuspower.com/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2454998/Genus_Logo.jpg