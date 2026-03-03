제너스 파워, 전 세계 스마트 미터 2600만 대 보급 돌파…엔드투엔드 첨단 계량 솔루션 리더십 강화

자이푸르, 인도, 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 제너스 파워(NSE: GENUSPOWER) (BSE: 530343)가 전 세계적으로 스마트 미터 2600만 대 이상을 보급하는 이정표를 달성하며 글로벌 유틸리티 기업들의 신뢰를 받는 기술 및 실행 파트너로서의 입지를 강화했다.

이번 글로벌 성과의 주요 동력은 인도 국가 전력망 현대화 프로그램에서의 선도적 역할이다. 제너스 파워는 선도적 AMI 서비스 제공업체로서 1000만 대 이상의 스마트 미터 보급을 성공적으로 완료했다. 복잡하고 장기적인 대규모 유틸리티 프로젝트 수행 경험은 1~2단계 스마트 미터 보급을 추진 중인 전 세계 유틸리티 기업들과의 협력 확대에 있어 견고한 기반이 되고 있다.

30년 이상의 업력을 보유한 제너스 파워는 스마트 전기, 가스, 수도 계량기, 통신 시스템, 독자적 헤드 엔드 시스템(Head End System, HES), 계량 데이터 관리(Meter Data Management, MDM) 플랫폼, 유틸리티 급 모바일 애플리케이션을 아우르는 통합 포트폴리오를 제공하는 대표적 첨단 계량 인프라(Advanced Metering Infrastructure, AMI) 서비스 기업이다. 이러한 솔루션은 원격 모니터링, 실시간 분석, 수요 반응, 데이터 기반 전력망 최적화를 지원해 유틸리티 기업의 운영 효율성과 고객 서비스를 향상시킨다.

제너스의 혁신 역량은 인도 정부로부터 인정받은 강력한 연구개발 생태계를 기반으로 하고 있으며, 자이푸르, 하리드와르, 구와하티, 코트푸틀리 등 4개 지역에 6개의 완전 통합형 생산 시설을 운영하고 연간 1800만 대 이상의 계량기 생산 능력을 갖추고 있다. 자동화 SMT 라인, 정밀 사출 성형, 첨단 시험 인프라를 갖춘 이들 시설은 국제 기준을 충족하는 고품질 스마트 미터를 대규모로 안정적으로 공급한다. 또한 제너스는 운영 및 파트너 생태계를 통해 가치사슬 전반에서 1만 6000명 이상의 직적 및 간접 고용을 지원하고 있다.

해외 시장에서도 제너스는 아프리카, 중동, 동남아시아, 태평양 지역 및 SAARC 국가들로 사업을 확대하며 국제 입지를 강화하고 있다. 현지 유틸리티 및 시스템 통합업체와 긴밀히 협력해 다양한 규제 환경과 기후 조건에 최적화된 신뢰성 높고 확장 가능한 표준 준수 AMI 솔루션을 제공하고 있다. 550명 이상의 연구개발 및 소프트웨어 엔지니어링 인력을 바탕으로 진정한 엔드투엔드 라이프사이클 솔루션을 글로벌 시장에 제공하고 있다.

또한 제너스는 제조, 보급 및 AMI 운영 전반에 AI 기반 이니셔티브를 도입해 생산성, 예측 정확도 및 의사결정 역량을 강화하고 있다. 동시에 손실 탐지, 청구 효율성 개선, 자산 성능 관리 등을 지원하는 고도화된 분석 플랫폼을 개발 중이다.

제너스 파워의 지텐드라 쿠마르 아가르왈(Jitendra Kumar Agarwal) 공동 대표이사는 "전 세계 스마트 미터 2600만 대 보급 돌파는 단순한 규모의 성과를 넘어, 대륙 전반의 유틸리티 기업들이 제너스에 보내준 신뢰의 증거다. 전 세계 전력 시스템이 디지털 및 데이터 기반 전력망으로 전환되는 가운데, 제너스는 신뢰할 수 있는 하드웨어, 지능형 소프트웨어, 검증된 실행 역량을 통해 이러한 전환을 지원하는 것을 사명으로 삼고 있다. 인도 최대 스마트 계량 프로그램부터 다양한 해외 시장에 이르기까지, 확장 가능하고 미래 지향적인 스마트 계량 솔루션을 찾는 유틸리티 기업의 장기적 기술 파트너로 자리매김할 것이다"라고 말했다.

제너스 파워는 자본적 지출, 운영 비용, 총지출 등 다양한 사업 모델에 맞춘 프로젝트 수행 역량을 바탕으로, 전 세계 스마트 그리드 도입을 가속화하는 유틸리티 기업들의 장기 파트너로서 유리한 위치를 점하고 있다.

자세한 내용은 https://genuspower.com/에서 확인할 수 있다.

