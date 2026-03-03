Genus Power supera los 26 millones de medidores inteligentes implementados en todo el mundo y refuerza su liderazgo en soluciones de medición avanzadas de extremo a extremo

JAIPUR, India, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Genus Power (NSE: GENUSPOWER) (BSE: 530343), proveedor líder de India en medición de energía de extremo a extremo y soluciones de medición avanzada, alcanzó un hito importante de más de 26 millones de medidores inteligentes implementados en todo el mundo, lo que refuerza su posición como socio confiable en tecnología y ejecución para empresas de servicios públicos de todo el mundo.

El rol de liderazgo de Genus Power en el programa de modernización de la red nacional de la India fue un impulsor clave de este acontecimiento mundial, en el que la empresa ahora logró con éxito el hito de la instalación de más de 10 millones de medidores inteligentes como proveedor líder de servicios AMI. Esta experiencia de ejecución a gran escala en programas de servicios públicos complejos y plurianuales ofrece a Genus una base sólida para replicar resultados similares con servicios públicos de todo el mundo que inician implementaciones de medidores inteligentes de primera y segunda fase.

Con más de tres décadas de experiencia, Genus Power es uno de los principales proveedores de servicios de infraestructura de medición avanzada (AMI), que ofrece una cartera integrada de medidores inteligentes de electricidad, gas y agua, sistemas de comunicación, sistemas de centros de distribución (HES) patentados, plataformas de gestión de datos de medidores (MDM) y aplicaciones móviles de calidad de servicios públicos. Estas soluciones permiten el monitoreo remoto, el análisis en tiempo real, la respuesta a la demanda y la optimización de la red basada en datos, lo que ayuda a las empresas de servicios públicos a mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente.

La capacidad de innovación de Genus tiene base en la India mediante un sólido ecosistema de I + D, reconocido por el Gobierno de la India, y fábricas que comprenden seis centros de producción totalmente integrados en Jaipur, Haridwar, Guwahati y Kotputli, con una capacidad de fabricación anual combinada que supera los 18 millones de metros. Estas instalaciones, equipadas con líneas de tecnología de montaje superficial (SMT) automatizadas, moldeo de precisión e infraestructura de pruebas avanzada, garantizan la entrega a gran escala de medidores inteligentes de alta calidad que cumplen con las normas internacionales. Mediante sus operaciones y su ecosistema de socios, Genus genera más de 16.000 empleos directos e indirectos en toda su cadena de valor.

Más allá de la India, Genus ha establecido una presencia internacional creciente en los mercados de África, Medio Oriente, el Sudeste Asiático, la región del Pacífico y la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC) y trabaja en estrecha colaboración con empresas de servicios públicos e integradores de sistemas para brindar soluciones AMI confiables, escalables y que cumplan con los estándares y se adapten a diversas condiciones regulatorias y climáticas. Con el respaldo de un equipo de investigación y desarrollo de software de más de 550 personas, Genus ofrece verdaderas soluciones de ciclo de vida de extremo a extremo a nivel mundial.

Además, Genus está incorporando iniciativas lideradas por IA en sus operaciones de fabricación, implementación y AMI para mejorar la productividad, la precisión de pronósticos y la toma de decisiones, a la vez que desarrolla plataformas de análisis avanzadas para respaldar la detección de pérdidas, la eficiencia de facturación y la gestión de rendimiento de activos.

Al comentar sobre el hito histórico, el Sr. Jitendra Kumar Agarwal, Director General Adjunto de Genus Power, declaró: "Superar los 26 millones de medidores inteligentes instalados a nivel mundial es más que un logro trascendental: es un testimonio de la confianza depositada en Genius por las empresas de servicios públicos de todos los continentes. A medida que los sistemas de energía en todo el mundo realizan la transición hacia redes digitales basadas en datos, nuestra misión es posibilitar este cambio con hardware confiable, software inteligente y capacidad de ejecución comprobada. Desde los programas de medición inteligente más grandes de la India hasta diversos mercados internacionales, Genus mantiene su compromiso de ser el socio tecnológico a largo plazo elegido por las empresas de servicios públicos que buscan soluciones de medición inteligente escalables y preparadas para el futuro".

Con una sólida capacidad para ejecutar proyectos en todos los modelos de negocio con gastos de capital (Capex) y operativos (Opex) y gastos totales (Totex), Genus Power está bien posicionada para ser un aliado a largo plazo para las empresas de servicios públicos que aceleran la adopción de redes inteligentes en todo el mundo.

Para obtener más información, visite: https://genuspower.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2454998/Genus_Logo.jpg

FUENTE Genus Power Infrastructures Limited