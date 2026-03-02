Genus Power übertrifft weltweit 26 Millionen installierte Smart Meter und festigt damit seine Führungsposition im Bereich der End-to-End-Lösungen für fortschrittliche Messsysteme

JAIPUR, Indien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Genus Power (NSE: GENUSPOWER) (BSE: 530343), Indiens führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Energiemessung und fortschrittliche Zählertechnologie, hat mit der weltweiten Installation von über 26 Millionen intelligenten Zählern einen bedeutenden Meilenstein erreicht und damit seine Position als zuverlässiger Technologie- und Umsetzungspartner für Versorgungsunternehmen weltweit gefestigt.

Ein wichtiger Faktor für diesen globalen Meilenstein war die führende Rolle von Genus Power im Rahmen des nationalen Netzmodernisierungsprogramms in Indien, wo das Unternehmen als führender AMI-Dienstleister nun erfolgreich die Installation von mehr als 10 Millionen intelligenten Zählern erreicht hat. Diese groß angelegte Umsetzungserfahrung im Rahmen komplexer, mehrjähriger Versorgungsprogramme bietet Genus eine solide Grundlage, um ähnliche Ergebnisse bei Versorgungsunternehmen weltweit zu erzielen, die in die erste und zweite Phase der Einführung intelligenter Zähler eintreten.

Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung gehört Genus Power zu den führenden Anbietern von Advanced Metering Infrastructure (AMI)-Dienstleistungen und bietet ein integriertes Portfolio an intelligenten Strom-, Gas- und Wasserzählern, Kommunikationssystemen, proprietären Head-End-Systemen (HES), Meter Data Management (MDM)-Plattformen und mobilen Anwendungen für Versorgungsunternehmen. Diese Lösungen ermöglichen Fernüberwachung, Echtzeitanalysen, Lastmanagement und datengesteuerte Netzoptimierung und unterstützen Versorgungsunternehmen dabei, ihre betriebliche Effizienz und ihren Kundenservice zu verbessern.

Die Innovationskraft von Genus basiert auf einem starken F&E-Ökosystem in Indien, das von der indischen Regierung anerkannt ist, sowie auf einer Fertigung mit sechs voll integrierten Produktionsstätten in Jaipur, Haridwar, Guwahati und Kotputli mit einer kombinierten jährlichen Produktionskapazität von über 18 Millionen Zählern. Ausgestattet mit automatisierten SMT-Linien, Präzisionsformteilen und einer fortschrittlichen Testinfrastruktur gewährleisten diese Anlagen die Lieferung hochwertiger, international konformer intelligenter Zähler in großem Maßstab. Durch seine Geschäftstätigkeit und sein Partner-Ökosystem unterstützt Genus mehr als 16.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze entlang seiner Wertschöpfungskette.

Über Indien hinaus hat Genus eine wachsende internationale Präsenz in Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien, dem pazifischen Raum und den SAARC-Märktenaufgebaut und arbeitet eng mit Versorgungsunternehmen und Systemintegratoren zusammen, um zuverlässige, skalierbare und standardkonforme AMI-Lösungen zu liefern, die auf unterschiedliche regulatorische und klimatische Bedingungen zugeschnitten sind. Mit einem mehr als 550-köpfigen Team aus Forschungs- und Entwicklungs- sowie Software-Engineering-Mitarbeitern liefert Genus weltweit echte End-to-End-Lebenszykluslösungen.

Genus integriert außerdem KI-gesteuerte Initiativen in seine Fertigungs-, Bereitstellungs- und AMI-Abläufe, um die Produktivität, Prognosegenauigkeit und Entscheidungsfindung zu verbessern, und entwickelt gleichzeitig fortschrittliche Analyseplattformen zur Unterstützung der Verlusterkennung, Abrechnungseffizienz und Vermögensleistungsmanagement.

Jitendra Kumar Agarwal, Joint Managing Director von Genus Power, kommentierte diesen Meilenstein wie folgt: „Die weltweite Installation von mehr als 26 Millionen intelligenten Zählern ist mehr als nur eine quantitative Errungenschaft; sie ist ein Beweis für das Vertrauen, das Versorgungsunternehmen auf allen Kontinenten in Genus setzen. Angesichts des weltweiten Übergangs zu digitalen, datengesteuerten Stromnetzen ist es unsere Mission, diesen Wandel mit zuverlässiger Hardware, intelligenter Software und bewährter Umsetzungskompetenz zu ermöglichen. Von Indiens größten Smart-Metering-Programmen bis hin zu verschiedenen internationalen Märkten – Genus ist weiterhin bestrebt, der langfristige Technologiepartner der Wahl für Versorgungsunternehmen zu sein, die nach skalierbaren und zukunftsfähigen Smart-Metering-Lösungen suchen."

Mit seiner robusten Fähigkeit, Projekte über Capex-, Opex- und Totex-Geschäftsmodelle hinweg zu realisieren, ist Genus Power gut positioniert, um als langfristiger Partner für Versorgungsunternehmen zu fungieren, die die Einführung von Smart Grids weltweit vorantreiben

Für weitere Informationen besuchen Sie https://genuspower.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2454998/Genus_Logo.jpg