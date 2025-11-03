A Golden License do Bahrein atinge o ouro: US $ 4,4 bilhões em entradas reveladas na Gateway Gulf, apresentando o apelo de investimento global da nação insular

O último lote de Golden Licenses abrange setores diversificados, como tecnologia, imóveis e manufatura ecológica, contribuindo para a diversificação e crescimento econômico

MANAMA, Bahrein, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O país insular do Bahrein registrou um total de US $ 4,4 bilhões em investimentos decorrentes do último lote de quatro novos projetos de Licença Dourada. Os quatro novos projetos de grande escala, que devem gerar mais de 1.100 oportunidades de emprego, contribuirão para o crescimento econômico nacional e a diversificação devido ao seu impacto multissetorial que abrange tecnologia, imóveis e manufatura verde.

Gateway Gulf apresentando o apelo de investimento global da nação insular

O anúncio foi feito durante o Gateway Gulf, que foi realizado de 2 a 3 de novembro de 2025 no Four Seasons Hotel, na Baía do Bahrein, onde o evento exclusivo para convidados reuniu mais de 200 convidados ilustres, incluindo investidores globais, líderes empresariais, formuladores de políticas, funcionários do governo e visionários do setor, para explorar oportunidades de investimento e parcerias de alto valor em todo o Golfo.

As Licenças Douradas recentemente concedidas anunciadas na Gateway Gulf são as seguintes:

Uma parceria entre a Oracle como fornecedora de tecnologia e o grupo de tecnologia nacional, Beyon, para lançar um centro de dados em nuvem soberano para hospedar clientes usando aplicativos Oracle.

A parceria imobiliária entre o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos Binaa Al Bahrain , impulsionada por Eagle Hills, está moldando o futuro da vida urbana no país insular com desenvolvimentos estratégicos, apoiando as ambições mais amplas do Bahrein de progresso e modernização sustentáveis.

, impulsionada por Eagle Hills, está moldando o futuro da vida urbana no país insular com desenvolvimentos estratégicos, apoiando as ambições mais amplas do Bahrein de progresso e modernização sustentáveis. A nova expansão da linha de produtos das instalações da Arla Foods , com sede no Bahrein - a empresa multinacional de laticínios com sede na Dinamarca. Esse marco posiciona a Arla como a segunda maior fabricante de laticínios da região, desempenhando um papel fundamental na segurança alimentar do Bahrein e no aumento das ambições de exportação. Com essa nova expansão, a Arla exportará para novos mercados, incluindo: UE, África, China, Japão e Indonésia.

Foulath Holding - uma holding industrial com grandes investimentos em aço e a empresa controladora da Bahrain Steel & SULB - por sua expansão para uma instalação existente para desenvolver um projeto solar através da construção de uma estrutura de galpão especializada.

"Como um destino de investimento de confiança para empresas globais, devido a um governo ágil e a um grupo de talentos altamente qualificados, a nação insular do Bahrein provou sua força como um lugar onde a ambição dos negócios encontra a oportunidade. As licenças de ouro concedidas a esses quatro projetos fundamentais aumentam a diversidade de projetos que foram concedidos desde que a iniciativa foi lançada pela primeira vez em abril de 2023, elevando o valor total do investimento para mais de US $ 6 bilhões para o portfólio cumulativo ", disse Sua Excelência Noor bint Ali Alkhulaif, Ministro do Desenvolvimento Sustentável, Diretor Executivo do Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), acrescentando: "A Licença de Ouro é mais do que uma iniciativa – é um reflexo da nossa abordagem do Team Bahrain e do nosso compromisso inabalável de simplificar o crescimento, acelerar o sucesso e fazer parcerias com empresas para construir um futuro econômico próspero."

Emblemático da abordagem do Team Bahrain, que defende o trabalho conjunto dos setores público e privado para criar um ambiente inovador para que as empresas tenham sucesso, investindo no desenvolvimento de uma economia robusta e digitalmente pronta e consistentemente pioneira em políticas regulatórias e estruturas legislativas. O BED do Bahrein desempenha um papel vital nessa estrutura, servindo como uma ponte entre o governo e os investidores.

O Bahrein continuou a priorizar a transformação digital, o crescimento econômico e o investimento na proteção do futuro de sua força de trabalho bilíngue e altamente qualificada. A nação insular alcançou avanços em sua jornada para a diversificação, com o PIB não petrolífero contribuindo com 85,3% do PIB total em 2024. O setor de serviços financeiros é o que mais contribui para o PIB, com 17,2%, seguido pela indústria de transformação, com 15,1% em 2024.

As conquistas recentes incluem um aumento no estoque de IED para US $ 45,5 bilhões, resultando em um índice de estoque de IED em relação ao PIB de 96,5% em 2024, bem acima da taxa média global de 45,8%, o que é uma prova da sólida confiança que os investidores internacionais depositam no país insular.

