바레인 골든 라이선스의 대활약: 게이트웨이 걸프에서 바레인의 범세계적 장점 과시하면서 44억 달러 투자 유치

최근 기술 , 부동산, 친환경 제조 등 다양한 분야의 프로젝트에 골든 라이선스가 발급되어 경제 다각화 및 성장에 이바지하고 있다

마나마, 바레인, 2025년 11월 5일 /PRNewswire/ -- 섬나라인 바레인이 새로 추진 중인 네 건의 골든 라이선스 프로젝트에 총 44억 달러의 투자금을 유치했다고 발표했다. 1100개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상되는 이 네 가지 대규모 신규 프로젝트는 기술, 부동산, 친환경 제조 등 다양한 분야에 영향을 미쳐 국가 경제 성장과 다각화에 일조할 것으로 전망된다.

이번 발표는 바레인 베이에 있는 포시즌스 호텔(Four Seasons Hotel)에서 2025년 11월 2일부터 3일까지 진행된 게이트웨이 걸프(Gateway Gulf) 행사에서 이루어졌다. 초대받은 사람만 입장할 수 있는 이 행사에는 글로벌 투자자, 기업 지도자, 정책 입안자, 정부 관계자, 업계 전문가 등 200여 명의 유력 인사가 참석하여 걸프 지역에 도사리고 있는 절호의 투자와 제휴 기회를 모색했다.

Gateway Gulf Showcasing the Island Nation’s Global Investment Appeal

게이트웨이 걸프에서 발표된 신규 골든 라이선스는 다음과 같다.

첨단 솔루션 제공업체인 오라클 (Oracle) 과 바레인 기술 회사인 비욘 (Beyon) 의 제휴 - 오라클 애플리케이션 사용자를 지원할 소버린 클라우드(Sovereign Cloud) 데이터 센터를 구축하는 데 목적을 둔다.

과 바레인 기술 회사인 의 제휴 - 오라클 애플리케이션 사용자를 지원할 소버린 클라우드(Sovereign Cloud) 데이터 센터를 구축하는 데 목적을 둔다. 아랍에미리트와 바레인의 전략적 제휴와 함께 이글 힐스(Eagle Hills)의 지원을 받아 탄생한 비나 알 바레인 (Binaa Al Bahrain) - 전략적인 부동산 개발을 통해 섬나라 바레인의 미래 지향적 도시 생활을 실현하고, 지속 가능한 발전과 현대화를 꿈꾸는 바레인의 여러 가지 야심 찬 목표를 지원한다.

- 전략적인 부동산 개발을 통해 섬나라 바레인의 미래 지향적 도시 생활을 실현하고, 지속 가능한 발전과 현대화를 꿈꾸는 바레인의 여러 가지 야심 찬 목표를 지원한다. 덴마크에 본사를 둔 다국적 유제품 회사인 알라 푸드 (Arla Foods) 의 바레인 공장 생산 설비 확충 - 공장 설비 확충이 완료되면 알라 푸드가 이 지역에서 두 번째로 큰 유제품 제조업체로 올라서고, 바레인의 식량 안보와 수출 증대 목표에 중추적인 역할을 하게 된다. 이번 시설 확충을 계기로 알라 푸드는 유럽연합, 아프리카, 중국, 일본, 인도네시아 등의 시장에 진출할 예정이다.

의 바레인 공장 생산 설비 확충 - 공장 설비 확충이 완료되면 알라 푸드가 이 지역에서 두 번째로 큰 유제품 제조업체로 올라서고, 바레인의 식량 안보와 수출 증대 목표에 중추적인 역할을 하게 된다. 이번 시설 확충을 계기로 알라 푸드는 유럽연합, 아프리카, 중국, 일본, 인도네시아 등의 시장에 진출할 예정이다. 풀라트 홀딩 (Foulath Holding) - 철강 산업 분야에 굵직한 투자를 해온 지주회사이자 바레인 스틸(Bahrain Steel)과 설브(SULB)의 모기업으로, 태양광 프로젝트에 사용될 기존 시설 확충 차원에서 특수 목적용 지붕 구조물을 건설하게 된다.

지속가능개발부 (Sustainable Development) 장관이자 바레인 경제개발위원회(Bahrain Economic Development Board: Bahrain EDB) 최고경영자 누르 빈트 알리 알쿨라이프(Noor bint Ali Alkhulaif)는 "민첩한 정부와 전문 기술을 갖춘 풍부한 현지 인력 덕분에 전 세계 기업의 신뢰를 얻은 투자처인 섬나라 바레인은 기업이 야심 찬 목표를 실현하기에 더할 나위 없는 곳이라는 장점을 입증했다. 이 네 가지 핵심 프로젝트에 골든 라이선스가 발급되면서 2023년 4월에 골든 라이선스 프로그램이 도입된 이후 골든 라이선스를 받은 프로젝트가 한층 더 다양해졌으며, 모든 프로젝트의 총 투자 가치는 60억 달러를 넘어섰다. 골든 라이선스는 프로그램 그 이상의 가치를 지닌다. 골든 라이선스는 팀 바레인(Team Bahrain)의 전략으로 얻은 결실이자, 행정 절차나 규제를 간소화하고, 성공을 촉진하며, 기업과 협력하여 번영하는 미래 지향적 경제를 건설하려는 확고한 의지를 알 수 있는 명명백백한 증거이다"라고 강조했다.

골든 라이선스는 디지털 기술 도입 준비가 완료된 탄탄한 경제를 건설하는 데 투자하고 선구적인 규제 정책과 입법 체계를 꾸준히 수립함으로써 기업이 성공하는 데 이상적인 여건을 조성하려는 바레인 국가 차원의 긴밀한 민관 협력 체제인 팀 바레인의 전략을 상징한다. 바레인 경제개발위원회는 정부와 투자자를 연결하는 가교로서 이러한 체계에서 중추적인 역할을 수행한다.

바레인은 디지털 혁신, 경제 성장, 그리고 외국어에도 능통한 고학력 인력의 경쟁력을 강화하는 데 한결같은 마음으로 투자를 아끼지 않고 있다. 이 섬나라는 2024년을 기준으로 비석유 부문 GDP가 전체 GDP의 85.3%를 차지할 정도로 다각화 과정에서 괄목할 만한 진전을 이루었다. 금융 서비스 부문은 2024년을 기준으로 GDP에서 가장 큰 비중인 17.2%를 차지하고, 제조업이 15.1%로 그 뒤를 이었다.

최근 성과로는 455억 달러로 증가한 외국인 직접 투자(FDI) 누적액이 손꼽히는데, 그로 인해 2024년 FDI 누적액 대비 GDP 비율이 전 세계 평균치인 45.8%와 차원이 다른 96.5%에 달한다. 이는 바레인에 대한 국제 투자자들의 신뢰가 얼마나 큰지 짐작할 수 있는 대목이다.

