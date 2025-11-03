الرخصة الذهبية لمملكة البحرين تُحقق نجاحًا باهرًا الإعلان عن تدفقات استثمارية بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي في منتدى بوابة الخليج 2025

• شملت الدفعة الأخيرة من الرخصة الذهبية مشاريع في قطاعات متنوعة وهي التكنولوجيا والعقارات والصناعة الخضراء، مما يساهم في دعم التنوع الاقتصادي والنمو

المنامة، البحرين, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مملكة البحرين عن منح الرخصة الذهبية لأربعة مشاريع جديدة بلغ إجمالي حجم استثماراتها في المملكة 4.4 مليار دولار أمريكي.

وستساهم هذه المشاريع الأربعة الجديدة، والتي من المتوقع أن توفر أكثر من 1100 فرصة عمل، في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني بفضل تأثيرها على قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والعقارات والصناعة الخضراء. جاء هذا الإعلان خلال منتدى بوابة الخليج 2025 الذي يعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2025 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، حيث جمع هذا المنتدى أكثر من 200 ضيف من بينهم مستثمرون عالميون وقادة أعمال ومسؤولون حكوميون ورواد أعمال بهدف استكشاف فرص استثمارية وشراكات قيّمة في الخليج .

وتضمنت المشروعات الحاصل على الرخص الذهبية الجديدة التي تم الإعلان عنها في منتدى بوابة الخليج 2025:

• الشراكة بين "أوراكل" كمزود للتكنولوجيا، ومجموعة "بيون" في مملكة البحرين لإطلاق مركز بيانات سحابي سيادي لاستضافة العملاء الذين يستخدمون تطبيقات "أوراكل"

• الشراكة العقارية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في"بناء البحرين" والتي تحظى بدعم من "إيجل هيلز"، وستساهم في رسم ملامح مستقبل التمدين الحضاري في البحرين من خلال مشاريع استراتيجية تدعم طموحات البحرين الأوسع نحو تحقيق التقدم المستدام والتحديث

• توسعة خط إنتاج شركة "آرلا فودز" وهي شركة الألبان متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تعزيز مكانة "آرلا" كثاني أكبر شركة لمنتجات الألبان في المنطقة، ويلعب دوراً محورياً في الأمن الغذائي للبحرين وزيادة طموحاتها في مجال التصدير، وستُصدّر "آرلا" من خلال هذا المشروع منتجاتها إلى أسواق جديدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والصين، واليابان، وإندونيسيا

• شركة فولاذ القابضة، وهي شركة قابضة صناعية ذات استثمارات كبيرة في مجال الصلب والشركة الأم لشركتي حديد البحرين و"صلب"، والتي ستوسع أعمالها في منشأة قائمة بهدف تطوير مشروع للطاقة الشمسية من خلال بناء هيكل متخصص

وفي تصريح لسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قالت فيه:

" أثبتت مملكة البحرين مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية تلتقي فيها طموحات الأعمال بالفرص بفضل حكومتها وكوادرها المؤهلة. وتُضيف الرخص الذهبية الممنوحة لهذه المشاريع المحورية الأربعة تنوعًا إلى المشاريع التي مُنحت منذ إطلاق المبادرة لأول مرة في أبريل 2023، ليصل إجمالي قيمة الاستثمارات إلى أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي للمحفظة التراكمية. كما أن الرخصة الذهبية ليست مجرد مبادرة، بل هي تعكس أسلوب فريق البحرين والتزامنا في المملكة الراسخ بتشجيع النمو، وتسريع النجاح، والشراكة مع مختلف قطاعات الأعمال لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ".

ويُجسّد أسلوب "فريق البحرين" التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة ابتكارية تُمكّن الشركات من النجاح من خلال الاستثمار في تطوير اقتصاد قوي وجاهز رقميًا، وتحقيق الريادة المستمرة في السياسات التنظيمية والأطر التشريعية. ويلعب مجلس التنمية الاقتصادية دورًا حيويًا في هذا الإطار، حيث يربط المجلس بين الحكومة والمستثمرين .

وقد واصلت مملكة البحرين إعطاء الأولوية للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، والاستثمار في تأهيل قواها العاملة التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية والتي تحظى بتأهيل عالي لمواكبة متطلبات المستقبل ، إذ حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي، حيث ساهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 85.3% من إجمالي الناتج المحلي من عام 2024.

ويُعد قطاع الخدمات المالية المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته 17.2%، يليه قطاع الصناعة (15.1%) في عام 2024. وتشمل الإنجازات الأخيرة ارتفاعًا في الرصيد التراكمي للاستثمار المباشر ليصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الرصيد التراكمي للاستثمار المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 96.5% في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 45.8%، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد المملكة.

نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية

مجلس التنمية الاقتصادية هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مملكة البحرين.

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في البحرين وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للبحرين، ودعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية .

لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com .

نبذة عن منتدى بوابة الخليج

يُقام منتدى بوابة الخليج، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من كبار المسؤولين الحكوميين في قطاعات الخدمات المالية والاستثمار والصناعة في المملكة، وهو منتدى مخصص للمدعوين فقط، ويوفر للشركات والمستثمرين العالميين فرصة التواصل المباشر مع رواد مسيرة التنمية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح لهم الحصول على الأولوية للوصول إلى المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة، بالإضافة إلى استكشاف فرص تعزيز الحضور الاستثماري في البحرين والمنطقة . وقد عُقدت النسخة الأولى من منتدى بوابة الخليج عام 2018، ويمثل عام 2025 نسخته الثالثة، إذ يعكس منتدى بوابة الخليج أسلوب فريق البحرين الذي يُشجع على تعاون القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية مبتكرة وجذابة تُمكّن الشركات من النجاح سواء من خلال إصدار لائحة جديدة أو خطة جدوى لطرح فكرة متخصصة في السوق، وهو ما يعكس مساعي فريق البحرين لربط المستثمرين بصناع القرار الرئيسيين المعنيين.

