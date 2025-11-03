Le permis d'or de Bahreïn frappe l'or : L'afflux de 4,4 milliards d'USD révélé à Gateway Gulf met en évidence l'attrait de la nation insulaire pour l'investissement mondial

Le dernier lot de licences dorées couvre des secteurs diversifiés tels que la technologie, l'immobilier et l'industrie verte, contribuant ainsi à la diversification et à la croissance économiques.

MANAMA, Bahreïn, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La nation insulaire de Bahreïn a fait état d'un total de 4,4 milliards USD d'investissements provenant de la dernière série de quatre nouveaux projets de Golden License. Les quatre nouveaux projets à grande échelle, qui devraient générer plus de 1 100 emplois, contribueront à la croissance et à la diversification de l'économie nationale grâce à leur impact multisectoriel dans les domaines de la technologie, de l'immobilier et de la fabrication écologique.

La porte d'entrée du Golfe met en valeur l'attrait de la nation insulaire pour les investissements internationaux

L'annonce a été faite lors de la conférence Gateway Gulf, qui s'est tenue les 2 et 3 novembre 2025 au Four Seasons Hotel, Bahrain Bay. Cet événement sur invitation seulement a rassemblé plus de 200 invités de marque, dont des investisseurs internationaux, des chefs d'entreprise, des décideurs politiques, des représentants du gouvernement et des visionnaires du secteur, afin d'explorer des opportunités d'investissement et des partenariats de grande valeur dans tout le Golfe.

Les nouvelles licences d'or annoncées à Gateway Gulf sont les suivantes :

Un partenariat entre Oracle en tant que fournisseur de technologie et le groupe technologique local, Beyon, pour lancer un centre de données en nuage souverain afin d'héberger des clients utilisant des applications Oracle.

en tant que fournisseur de technologie et le groupe technologique local, pour lancer un centre de données en nuage souverain afin d'héberger des clients utilisant des applications Oracle. Le partenariat immobilier entre le Bahreïn et les Émirats arabes unis Binaa Al Bahrain , géré par Eagle Hills, façonne l'avenir de la vie urbaine dans la nation insulaire grâce à des développements stratégiques qui soutiennent les ambitions plus larges du Bahreïn en matière de progrès et de modernisation durables.

, géré par Eagle Hills, façonne l'avenir de la vie urbaine dans la nation insulaire grâce à des développements stratégiques qui soutiennent les ambitions plus larges du Bahreïn en matière de progrès et de modernisation durables. L'expansion de la nouvelle gamme de produits de l'usine basée à Bahreïn de Arla Foods - la multinationale laitière dont le siège social se trouve au Danemark. Cette étape importante fait d'Arla le deuxième producteur de produits laitiers de la région, jouant un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire de Bahreïn et dans l'accroissement de ses ambitions en matière d'exportation. Avec cette nouvelle expansion, Arla exportera vers de nouveaux marchés, notamment : l'UE, l'Afrique, la Chine, le Japon et l'Indonésie.

- la multinationale laitière dont le siège social se trouve au Danemark. Cette étape importante fait d'Arla le deuxième producteur de produits laitiers de la région, jouant un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire de Bahreïn et dans l'accroissement de ses ambitions en matière d'exportation. Avec cette nouvelle expansion, Arla exportera vers de nouveaux marchés, notamment : l'UE, l'Afrique, la Chine, le Japon et l'Indonésie. Foulath Holding - un holding industriel avec d'importants investissements dans l'acier et la société mère de Bahrain Steel & SULB - pour l'expansion d'une installation existante afin de développer un projet solaire en construisant une structure de hangar spécialisée.

« En tant que destination de confiance pour les investissements des entreprises mondiales, grâce à un gouvernement souple et à un réservoir de talents hautement qualifiés, l'île-nation de Bahreïn a prouvé sa force en tant que lieu où l'ambition commerciale rencontre l'opportunité. Les licences dorées attribuées à ces quatre projets essentiels s'ajoutent à la diversité des projets qui ont été attribués depuis le lancement de l'initiative en avril 2023, ce qui porte la valeur totale de l'investissement à plus de 6 milliards USD pour le portefeuille cumulé », a déclaréS.E. Noor bint Ali Alkhulaif, ministre du développement durable et directeur général du Bahrain Economic Development Board (EDB). Noor bint Ali Alkhulaif, ministre du développement durable, directrice générale du Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), ajoutant : « La licence dorée est plus qu'une initiative - elle est le reflet de notre approche Team Bahrain et de notre engagement inébranlable à simplifier la croissance, à accélérer le succès et à établir des partenariats avec les entreprises pour construire un avenir économique prospère. »

Emblématique de l'approche Team Bahreïn, qui prône une collaboration étroite entre les secteurs privé et public pour créer un environnement innovant propice à la réussite des entreprises en investissant dans le développement d'une économie solide et prête pour le numérique, ainsi que dans des politiques réglementaires et des cadres législatifs constamment novateurs. L'EDB de Bahreïn joue un rôle essentiel dans ce cadre, en servant de pont entre le gouvernement et les investisseurs.

Bahreïn a continué à donner la priorité à la transformation numérique, à la croissance économique et à l'investissement dans la préparation de l'avenir de sa main-d'œuvre hautement éduquée et bilingue. La nation insulaire a accompli des progrès dans son parcours de diversification, le PIB non pétrolier contribuant à 85,3 % du PIB total en 2024. Le secteur des services financiers est celui qui contribue le plus au PIB (17,2 %), suivi par l'industrie manufacturière (15,1 %) à partir de 2024.

Parmi les réalisations récentes, citons l'augmentation du stock d'IDE à 45,5 milliards d'USD, ce qui se traduit par un ratio stock d'IDE/PIB de 96,5 % en 2024, bien supérieur au taux moyen mondial de 45,8 %, ce qui témoigne de la confiance solide que les investisseurs internationaux accordent à la nation insulaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2812134/Gateway_Gulf.jpg