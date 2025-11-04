巴林的黃金牌照，吸引巨額投資：Gateway Gulf 顯示資金流入達 44 億美元，顯示該島國的全球投資吸引力

在 Gateway Gulf 中，最新公佈黃金牌照獲得名單如下：

由 Eagle Hills 支持的巴林-阿聯酋房地產合作項目 Binaa Al Bahrain ，正在透過策略性開發項目塑造這個島國的城市生活未來，支持巴林在永續發展和現代化方面的更廣泛目標。

跨國乳製品公司 Arla Foods 總部位於丹麥，並於巴林工廠擴大全新產品線。這里程碑定位 Arla 為該區第二大乳製品生產商，在巴林糧食安全與不斷增長出口意向中，擔當關鍵角色。Arla 透過此次擴張，將出口至新市場包括：歐盟、非洲、中國、日本和印尼。

Foulath Holding 是擁有大量鋼鐵投資的工業控股公司，也是 Bahrain Steel 及 SULB 的母公司。該公司為了擴建現有設施，而透過建造專用棚架結構，發展太陽能項目。

「巴林這個島國憑藉靈活政府與高技術人才儲備，已成為全球企業信賴的投資目的地，並證明作為商業志向與機遇交匯處的實力。這四個關鍵項目獲得黃金牌照，進一步豐富自 2023 年 4 月該計劃啟動以來已授予項目多樣性，帶來累積投資組合的總投資額超過 60 億美元。」 Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) 可持續發展部長兼行政總裁 Noor bint Ali Alkhulaif 閣下表示並補充，「黃金牌照不僅是一項措施，也體現我們巴林團隊的理念，以及我們致力簡化成長、加速成功和與企業合作，從而建造經濟繁榮的未來。」

這正是巴林隊理念的象徵，即倡導私營部門和公共部門緊密合作。這透過投資發展強大、數碼準備經濟，並不斷倡導監管政策和立法框架，而為企業創造創新成功環境。Bahrain EDB 在此框架中擔當關鍵角色，並成為政府與投資者之間的橋樑。

巴林一直優先發展數碼轉型、經濟成長，並投資培養優質兼雙語人才，應對未來挑戰。這島國在多元化發展過程中，取得進展。到 2024 年，非石油 GDP 佔 GDP 總額 85.3%。截至 2024 年，金融服務業佔 GDP 最高 (17.2%)，其次是製造業 (15.1%)。

最近成就包括 FDI 存量增至 455 億美元，導致 2024 年 FDI 存量佔 GDP 比重達 96.5%。這遠高於全球平均水平 45.8%，而證明國際投資者對這島國的堅定信任。

