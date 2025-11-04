巴林的黃金牌照，吸引巨額投資：Gateway Gulf 顯示資金流入達 44 億美元，顯示該島國的全球投資吸引力
05 11月, 2025, 04:11 CST
最新一批黃金牌照跨越多個行業（即科技、地產和綠色製造業），有助經濟多元化與成長
巴林麥納麥 2025年11月5日 /美通社/ -- 該島國巴林報告最新一批四個新黃金牌照項目，帶來總投資額 44 億美元。這四個新大型項目預計將創造超過 1,100 個就業機會，並由於多領域（跨越科技、地產與綠色製造業）的影響，而將有助於國家經濟成長與多元化。
此公佈是在 2025 年 11 月 2 日至 3 日在 Four Seasons Hotel, Bahrain Bay 舉行的 Gateway Gulf 活動中宣佈，而這僅受邀嘉賓參加的活動，匯聚超過 200 位尊貴來賓。該等尊貴來賓包括全球投資者、商業領袖、政策制定者、政府官員和業界智者，共同探討海灣地區的高價值投資機會與合作夥伴關係。
在 Gateway Gulf 中，最新公佈黃金牌照獲得名單如下：
- 這作為 Oracle 科技供應商與本土科技集團 Beyon 的合作，而推出一個自主雲端數據中心，向使用 Oracle 應用程式的客戶提供託管服務。
- 由 Eagle Hills 支持的巴林-阿聯酋房地產合作項目 Binaa Al Bahrain，正在透過策略性開發項目塑造這個島國的城市生活未來，支持巴林在永續發展和現代化方面的更廣泛目標。
- 跨國乳製品公司 Arla Foods 總部位於丹麥，並於巴林工廠擴大全新產品線。這里程碑定位 Arla 為該區第二大乳製品生產商，在巴林糧食安全與不斷增長出口意向中，擔當關鍵角色。Arla 透過此次擴張，將出口至新市場包括：歐盟、非洲、中國、日本和印尼。
- Foulath Holding 是擁有大量鋼鐵投資的工業控股公司，也是 Bahrain Steel 及 SULB 的母公司。該公司為了擴建現有設施，而透過建造專用棚架結構，發展太陽能項目。
「巴林這個島國憑藉靈活政府與高技術人才儲備，已成為全球企業信賴的投資目的地，並證明作為商業志向與機遇交匯處的實力。這四個關鍵項目獲得黃金牌照，進一步豐富自 2023 年 4 月該計劃啟動以來已授予項目多樣性，帶來累積投資組合的總投資額超過 60 億美元。」 Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) 可持續發展部長兼行政總裁 Noor bint Ali Alkhulaif 閣下表示並補充，「黃金牌照不僅是一項措施，也體現我們巴林團隊的理念，以及我們致力簡化成長、加速成功和與企業合作，從而建造經濟繁榮的未來。」
這正是巴林隊理念的象徵，即倡導私營部門和公共部門緊密合作。這透過投資發展強大、數碼準備經濟，並不斷倡導監管政策和立法框架，而為企業創造創新成功環境。Bahrain EDB 在此框架中擔當關鍵角色，並成為政府與投資者之間的橋樑。
巴林一直優先發展數碼轉型、經濟成長，並投資培養優質兼雙語人才，應對未來挑戰。這島國在多元化發展過程中，取得進展。到 2024 年，非石油 GDP 佔 GDP 總額 85.3%。截至 2024 年，金融服務業佔 GDP 最高 (17.2%)，其次是製造業 (15.1%)。
最近成就包括 FDI 存量增至 455 億美元，導致 2024 年 FDI 存量佔 GDP 比重達 96.5%。這遠高於全球平均水平 45.8%，而證明國際投資者對這島國的堅定信任。
