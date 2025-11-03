La licencia dorada de Bahréin alcanza el oro: se revelan entradas de 4.400 millones de dólares en Gateway Gulf que muestran el atractivo de inversión global de la nación isleña

El último lote de licencias Golden abarca sectores diversificados, a saber, tecnología, bienes raíces y fabricación ecológica, lo que contribuye a la diversificación y el crecimiento económico

MANAMA, Baréin, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La nación isleña de Baréin informó de un total de 4.400 millones de dólares en inversiones derivadas del último lote de cuatro nuevos proyectos de la Licencia Dorada. Los cuatro nuevos proyectos a gran escala, que generarán más de 1.100 oportunidades de empleo, contribuirán al crecimiento económico nacional y a la diversificación debido a su impacto multisectorial que abarca tecnología, bienes raíces y fabricación ecológica.

Gateway Gulf muestra el llamado a la inversión global de la nación isleña

El anuncio se realizó durante Gateway Gulf, que se celebró del 2 al 3 de noviembre de 2025 en el Four Seasons Hotel, Bahrain Bay, donde el evento solo por invitación reunió a más de 200 invitados distinguidos, incluidos inversores globales, líderes empresariales, legisladores, funcionarios gubernamentales y visionarios de la industria, para explorar oportunidades de inversión y asociaciones de alto valor en todo el Golfo.

Las licencias Golden recientemente otorgadas anunciadas en Gateway Gulf son las siguientes:

Una asociación entre Oracle como proveedor de tecnología y el grupo tecnológico local, Beyon, para lanzar un centro de datos en la nube soberano para alojar a los clientes que utilizan las aplicaciones de Oracle.

La asociación inmobiliaria Bahréin-Emiratos Árabes Unidos Binaa Al Bahréin, impulsada por Eagle Hills, está dando forma al futuro de la vida urbana en la nación isleña con desarrollos estratégicos, apoyando las ambiciones más amplias de Bahréin de progreso sostenible y modernización.

La nueva ampliación de la línea de productos de las instalaciones con sede en Bahréin de Arla Foods, la empresa multinacional de productos lácteos con sede en Dinamarca. Este hito posiciona a Arla como el segundo mayor productor lácteo de la región, desempeñando un papel fundamental en la seguridad alimentaria de Bahréin y en el aumento de las ambiciones de exportación. Con esta nueva expansión, Arla exportará a nuevos mercados, entre ellos: la UE, África, China, Japón e Indonesia.

Foulath Holding, un holding industrial con importantes inversiones en acero y la empresa matriz de Bahrain Steel & SULB, por su expansión a una instalación existente para desarrollar un proyecto solar mediante la construcción de una estructura de cobertizo especializada.

"Como destino de confianza para la inversión de empresas globales, debido a un gobierno ágil y un grupo de talentos altamente calificados, la nación isleña de Bahrein ha demostrado su fortaleza como un lugar donde la ambición empresarial se encuentra con la oportunidad. Las Licencias Doradas otorgadas a estos cuatro proyectos fundamentales se suman a la diversidad de proyectos que se han otorgado desde que se lanzó la iniciativa por primera vez en abril de 2023, lo que eleva el valor total de la inversión a más de USD 6 mil millones para la cartera acumulada ", dijo S.E. Noor bint Ali Alkhulaif, Ministro de Desarrollo Sostenible, Director Ejecutivo de Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) (Bahrain EDB), y agregó: "La Licencia Dorada es más que una iniciativa: es un reflejo de nuestro enfoque de Team Bahrain y de nuestro compromiso inquebrantable de simplificar el crecimiento, acelerar el éxito y asociarnos con empresas para construir un futuro económico próspero ".

Emblemático del enfoque del Team Bahrain, que defiende que los sectores privado y público trabajen en estrecha colaboración para crear un entorno innovador para que las empresas tengan éxito invirtiendo en el desarrollo de una economía sólida y preparada digitalmente y promoviendo constantemente políticas regulatorias y marcos legislativos. El Banco de Desarrollo de Bahrein desempeña un papel vital en este marco, ya que sirve como puente entre el gobierno y los inversores.

Bahréin ha seguido priorizando la transformación digital, el crecimiento económico y la inversión en la preparación para el futuro de su fuerza laboral bilingüe y altamente capacitada. La nación insular ha logrado avances en su camino hacia la diversificación, con el PIB no petrolero contribuyendo con el 85,3 % del PIB total a partir de 2024. El sector de servicios financieros se erige como el mayor contribuyente al PIB con un 17,2 %, seguido de la fabricación con un 15,1 % a partir de 2024.

Los logros recientes incluyen un aumento en las existencias de IED a 45 500 millones de USD, lo que resulta en una relación entre las existencias de IED y el PIB del 96,5 % en 2024, muy por encima de la tasa promedio mundial del 45,8 %, lo que es un testimonio de la sólida confianza que los inversores internacionales depositan en la nación insular.

