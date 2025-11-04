Bahrainのゴールデンライセンスが成功を収めるGateway Gulf で明らかになった44億米ドルの資金流入 -- 島国バーレーンのグローバル投資魅力を示す

最新のゴールデンライセンスの取得者は、テクノロジー、不動産、グリーン製造業など多様な分野にわたり、経済の多角化と成長に寄与している

マナマ、バーレーン, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- 島国 Bahrainは、最新の4件のゴールデンライセンスプロジェクトから生じた総額44億米ドルの投資を報告した。今回新たに承認された4つの大規模プロジェクトは、1,100名以上の雇用創出が見込まれており、テック、不動産、グリーン製造といった複数セクターにまたがるインパクトを通じて、国家の経済成長と多角化に寄与することになる。

この発表は、2025年11月2日〜3日に Bahrain湾にあるフォーシーズンズホテルで開催されたGateway Gulfの場で行われた。同イベントは完全招待制で実施され、グローバル投資家、ビジネスリーダー、政策立案者、政府関係者、業界のビジョナリーなど、200名を超える要人が集結し、湾岸地域における高付加価値投資機会とパートナーシップの可能性を探った。

Gateway Gulf Showcasing the Island Nation’s Global Investment Appeal

Gateway Gulfで発表された新たなゴールデンライセンスの受賞企業は以下の通り：

Oracle をテクノロジープロバイダーとし、バーレーン発のテクノロジーグループである Beyon とのパートナーシップにより、オラクルアプリケーションを利用する顧客をホストするソブリンクラウドデータセンターを開設。

をテクノロジープロバイダーとし、バーレーン発のテクノロジーグループである とのパートナーシップにより、オラクルアプリケーションを利用する顧客をホストするソブリンクラウドデータセンターを開設。 Eagle Hills が推進するBahrain-United Arab Emirateの不動産パートナーシップ Binaa Al Bahrain は、戦略的な開発を通じて同国の都市生活の未来を形づくっており、Bahrainの持続可能な進歩と近代化に向けたより広範な国家目標を後押ししている。

は、戦略的な開発を通じて同国の都市生活の未来を形づくっており、Bahrainの持続可能な進歩と近代化に向けたより広範な国家目標を後押ししている。 デンマークに本社を置く多国籍乳製品メーカー、 Arla Foods のBahrain拠点における新たな製品ライン拡張。この節目により、Arlaは同地域で第2位の乳製品メーカーとしての地位を確立し、Bahrainの食料安全保障および輸出拡大に向けた取り組みにおいて重要な役割を果たすこととなる。今回の新たな拡張により、ArlaはEU、アフリカ、中国、日本、インドネシアなどの新市場へ輸出を開始する。

のBahrain拠点における新たな製品ライン拡張。この節目により、Arlaは同地域で第2位の乳製品メーカーとしての地位を確立し、Bahrainの食料安全保障および輸出拡大に向けた取り組みにおいて重要な役割を果たすこととなる。今回の新たな拡張により、ArlaはEU、アフリカ、中国、日本、インドネシアなどの新市場へ輸出を開始する。 Foulath Holding-Bahrain SteelおよびSULBの親会社であり、主要な鉄鋼投資を行う産業持株会社は、既存施設の拡張により、専用のシェッド構造を建設して太陽光プロジェクトを開発する。

「俊敏な政府と高いスキルを持つ人材プールを有する、グローバル企業にとって信頼できる投資先として、バーレーンという島国は、ビジネスの野心と機会が交差する場所として、その強さを証明してきた。今回、この4つの重要プロジェクトに付与されたゴールデン・ライセンスは、2023年4月の制度開始以来、これまでに付与されてきた多様なプロジェクトにさらに加わるものであり、累計ポートフォリオの投資総額は60億米ドルを超えることとなった」と、H.E. は述べています。持続可能発展大臣であり、バーレーン経済開発委員会（Bahrain EDB）最高経営責任者であるNoor bint Ali Alkhulaif氏は次のように付け加えた。「ゴールデン・ライセンスは単なるイニシアチブではありません。それは チーム・バーレーン アプローチの体現であり、成長をシンプルにし、成功を加速させ、企業とパートナーシップを結びながら持続的に繁栄する経済の未来を構築していくという、揺るぎないコミットメントを示すものなのです。」

チーム・バーレーンアプローチを象徴するものであり、このアプローチは、力強いデジタル対応経済の発展に投資し、革新的な規制政策や法制度を一貫して先導することで、企業が成功できる革新的な環境を創出するため、民間部門と公共部門が緊密に連携することを推進している。Bahrain EDB はこの枠組みにおいて重要な役割を担い、政府と投資家の架け橋として機能している。

Bahrainは、デジタル変革、経済成長、そして高い教育水準を持つバイリンガル人材の将来に備えるための投資を引き続き優先している。この島国は、多角化への道のりにおいて大きな進展を遂げており、2024年時点で非石油分野のGDPが総GDPの85.3％を占めている。金融サービス分野は2024年時点でGDPへの寄与度が17.2％で最も高く、次いで製造業が15.1％となっている。

近年の成果として、FDIストックは455億米ドルに増加し、2024年にはFDIストックのGDP比率が96.5％に達した。これは世界平均である45.8％を大きく上回る水準であり、国際投資家が同国に対して強い信頼を寄せていることの証左となっている。

