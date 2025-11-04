- La Licencia Dorada de Bahréin da en el clavo: Se revelan entradas de capital por valor de 4.400 millones de dólares en Gateway Gulf, lo que demuestra el atractivo global de la nación insular para la inversión

La última tanda de Licencias Doradas abarca sectores diversificados, como tecnología, sector inmobiliario y fabricación verde, contribuyendo a la diversificación y el crecimiento económico

MANAMA, Bahréin, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El archipiélago de Bahréin registró una inversión total de 4.400 millones de dólares proveniente de los cuatro nuevos proyectos con Licencia Dorada. Estos cuatro proyectos a gran escala, que generarán más de 1.100 empleos, contribuirán al crecimiento y la diversificación de la economía nacional gracias a su impacto multisectorial en tecnología, sector inmobiliario y fabricación sostenible.

Gateway Gulf Showcasing the Island Nation’s Global Investment Appeal

El anuncio se realizó durante Gateway Gulf, que tuvo lugar del 2 al 3 de noviembre de 2025 en el Hotel Four Seasons, Bahrain Bay, donde el evento, al que solo se podía acceder por invitación, reunió a más de 200 invitados distinguidos, entre los que se incluían inversores globales, líderes empresariales, responsables políticos, funcionarios gubernamentales y visionarios de la industria, para explorar oportunidades de inversión y asociaciones de alto valor en todo el Golfo.

Las nuevas Licencias Doradas anunciadas en Gateway Gulf son las siguientes:

Una alianza entre Oracle como proveedor de tecnología y el grupo tecnológico local Beyon para lanzar un centro de datos en la nube soberano para alojar a clientes que utilizan aplicaciones de Oracle.

como proveedor de tecnología y el grupo tecnológico local para lanzar un centro de datos en la nube soberano para alojar a clientes que utilizan aplicaciones de Oracle. La alianza inmobiliaria entre Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, Binaa Al Bahrain , impulsada por Eagle Hills, está configurando el futuro de la vida urbana en la nación insular con desarrollos estratégicos, apoyando las ambiciones más amplias de Bahréin para el progreso sostenible y la modernización.

, impulsada por Eagle Hills, está configurando el futuro de la vida urbana en la nación insular con desarrollos estratégicos, apoyando las ambiciones más amplias de Bahréin para el progreso sostenible y la modernización. La ampliación de la línea de productos de la planta de Arla Foods en Bahréin, la multinacional láctea con sede en Dinamarca, consolida a Arla como el segundo mayor productor de lácteos de la región, desempeñando un papel fundamental en la seguridad alimentaria de Bahréin y en el fortalecimiento de sus ambiciones exportadoras. Con esta ampliación, Arla exportará a nuevos mercados, como la UE, África, China, Japón e Indonesia.

en Bahréin, la multinacional láctea con sede en Dinamarca, consolida a Arla como el segundo mayor productor de lácteos de la región, desempeñando un papel fundamental en la seguridad alimentaria de Bahréin y en el fortalecimiento de sus ambiciones exportadoras. Con esta ampliación, Arla exportará a nuevos mercados, como la UE, África, China, Japón e Indonesia. Foulath Holding, un holding industrial con importantes inversiones en acero y empresa matriz de Bahrain Steel & SULB, para su ampliación a una instalación existente para desarrollar un proyecto solar mediante la construcción de una estructura de cobertizo especializada.

"Como destino de inversión fiable para empresas globales, gracias a un gobierno ágil y un talento humano altamente calificado, la nación insular de Bahréin ha demostrado su fortaleza como un lugar donde la ambición empresarial se encuentra con la oportunidad. Las Licencias Doradas otorgadas a estos cuatro proyectos clave se suman a la diversidad de proyectos premiados desde el lanzamiento de la iniciativa en abril de 2023, elevando el valor total de la inversión a más de 6.0000 millones de dólares estadounidenses para la cartera acumulada", declaró S.E. Noor bint Ali Alkhulaif, ministra de Desarrollo Sostenible y directora ejecutiva de la Junta de Desarrollo Económico de Bahréin (Bahrain EDB), y añadió: "La Licencia Dorada es más que una iniciativa: es un reflejo de nuestro enfoque de Equipo Bahréin y de nuestro firme compromiso de simplificar el crecimiento, acelerar el éxito y colaborar con las empresas para construir un futuro económico próspero".

Emblemático del enfoque del Equipo Bahréin es que promueve la colaboración estrecha entre los sectores público y privado para crear un entorno innovador que permita el éxito de las empresas mediante la inversión en el desarrollo de una economía sólida y digitalizada, y la constante innovación en políticas regulatorias y marcos legislativos. La Junta de Desarrollo Económico de Bahréin (EDB) desempeña un papel fundamental en este marco, sirviendo de enlace entre el gobierno y los inversores.

Bahréin ha seguido priorizando la transformación digital, el crecimiento económico y la inversión en la capacitación de su fuerza laboral bilingüe y altamente cualificada para el futuro. Esta nación insular ha logrado avances significativos en su camino hacia la diversificación, con un PIB no petrolero que representa el 85,3% del PIB total a partir de 2024. El sector de servicios financieros se posiciona como el principal contribuyente al PIB, con un 17,2%, seguido por el sector manufacturero con un 15,1% a partir de 2024.

Entre los logros recientes se incluye un aumento del stock de IED a 45.500 millones de dólares, lo que da como resultado una relación stock de IED/PIB del 96,5% en 2024, muy por encima de la tasa promedio mundial del 45,8%, lo que constituye un testimonio de la sólida confianza que los inversores internacionales depositan en la nación insular.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812134/Gateway_Gulf.jpg