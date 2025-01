A Haier ilumina o Aberto da Austrália: Uma parceria histórica para celebrar a inovação e a excelência

MELBOURNE, Austrália, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O Aberto da Austrália (Australian Open, "AO"), um dos principais torneios de tênis da categoria Grand Slam do mundo, está acontecendo no Melbourne Park desde o dia 6 de janeiro. A Haier, líder mundial em eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo, anuncia orgulhosamente sua participação como patrocinadora oficial de TV e eletrodomésticos dos eventos AO e Summer of Tennis de 2025 a 2027. Essa colaboração é a primeira parceria da Haier com o AO, o que demonstra um compromisso de longo prazo com a inovação, a sustentabilidade e o aprimoramento das experiências do consumidor.

Haier e Aberto da Austrália: um casamento perfeito de visão e valores

A primeira investida da Haier na parceria com o AO incorpora valores em comum, como a busca incessante pela excelência, o foco no consumidor e a dedicação à sustentabilidade. A liderança tecnológica da Haier no setor de eletrodomésticos reflete o desempenho de primeira classe e a experiência de ponta que o AO oferece a milhões de espectadores em todo o mundo. Assim como o AO lidera as iniciativas de esportes ecologicamente corretos com seu estilo de vida saudável e energético, a Haier também se posicionou como pioneira em inovação ambiental, oferecendo produtos com eficiência energética que minimizam o impacto sobre o meio ambiente.

Li Huagang, vice-presidente sênior do Haier Group e presidente e CEO da Haier Smart Home, declarou: "Essa parceria com o Aberto da Austrália é uma etapa fundamental das nossas iniciativas de globalização, demonstrando nosso compromisso com o esporte e a inovação".

Aumento da presença da Haier na Austrália

Embora seja a primeira colaboração entre o AO e a Haier, o mercado australiano sempre foi fundamental para a expansão global da marca Haier.

Desde a primeira incursão da Haier no mercado australiano, em 2002, até a aquisição da Fisher & Paykel, que depois se tornou um dos 10 principais centros de P&D da Haier, a Haier vem se fortalecendo cada vez mais nos mercados da Austrália e Nova Zelândia ("mercado ANZ").

A impressionante trajetória de crescimento da Haier no mercado australiano foi motivada por seu compromisso em fornecer produtos inovadores e de alta qualidade, adaptados às preferências locais. O mercado australiano tem sido muito receptivo às soluções de alta tecnologia e eficiência energética da Haier, que atendem às diversas necessidades dos consumidores. Desde a atualização completa dos mostruários nas lojas The Good Guys ("TGG"), passando pelo lançamento da máquina de lavar louça H20 New Platform e entrando no canal HVN, a linha de produtos da Haier continua se desenvolvendo e superando as expectativas dos consumidores.

Dentro do ambiente altamente competitivo do mercado australiano, a Haier conseguiu se destacar com sua estratégia de marca dupla, alcançando uma participação de vendas de 17% e garantindo a sua liderança no mercado de marcas duplas, reflexo de uma forte base de consumidores e do maior reconhecimento da marca. Em 2024, a Haier ficou em primeiro lugar no mercado ANZ.

Expansão estratégica da Haier na Europa: uma visão global em ação

O desempenho da Haier no mercado ANZ é apenas uma amostra de sua estratégia de marca global.

A Haier atribui grande importância às diversas necessidades dos usuários estrangeiros e às características exclusivas dos mercados regionais, aplicando a estratégia 3 em 1 (P&D, fabricação e marketing localizados), que reúne recursos de instituições de vários países.

Um excelente exemplo de inovação da Haier é a lavadora de roupas Haier Langjing X11, uma linha de eletrodomésticos de alto desempenho que combina alta eficiência energética com design de última geração. Em relação à escassez de energia e aos altos preços na Europa, a X11 foi lançada com seus recursos de tecnologia ecologicamente correta e maior capacidade de economizar energia, oferecendo 50% de economia de energia em comparação com os rigorosos padrões de classe A da Europa. O sucesso alcançado pela Série X11 a tornou uma das principais linhas de produtos da Haier na Europa, contribuindo de modo significativo para o crescimento da marca na região.

A Haier conseguiu se consolidar como uma marca líder em vários países europeus. No primeiro semestre de 2024, a receita da Haier Europe cresceu 9,2%, sendo esta uma empresa de eletrodomésticos de rápido crescimento na região por 8 anos consecutivos. Em termos globais, a Haier foi classificada como a principal marca de eletrodomésticos importantes por 16 anos consecutivos, segundo o Euromonitor.

Iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG): Haier e o compromisso em comum do Aberto da Austrália com a sustentabilidade

A parceria entre a Haier e o AO destaca o compromisso dessas duas organizações com a responsabilidade ambiental. Juntos, a Haier e o AO estão apoiando um futuro mais ecológico tanto para esportes quanto para estilo de vida, estimulando mudanças positivas para o meio ambiente e a comunidade em todo o mundo.

Durante o AO, a Haier está apresentando uma série de produtos ecológicos, oferecendo aos visitantes uma experiência imersiva que promove um estilo de vida mais ecológico e saudável, estendendo a vida sustentável do torneio para o cotidiano.

Nesse meio tempo, a Haier sempre considerou a prática dos princípios de ESG em sua estratégia corporativa. Em 28 de novembro de 2023, a Haier Smart Home foi a única empresa chinesa de eletrodomésticos a receber o selo "Earth Charter" da SMI. Em 18 de janeiro de 2024, foi eleita uma das melhores empregadoras do Reino Unido, sendo a única marca de eletrodomésticos a receber essa honraria por dois anos consecutivos.

Assim como os esportes ultrapassam fronteiras, a visão da Haier de uma vida melhor não conhece limites. A empresa se compromete a criar uma vida inteligente melhor para todos, no mundo inteiro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604581/1.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604582/2.jpg

FONTE Haier