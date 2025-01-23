Haier освещает Australian Open: знаменательное партнерство, прославляющее инновации и превосходство

МЕЛЬБУРН, Австралия, 24 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open, AO), один из главных теннисных турниров Большого шлема в мире, стартует в Мельбурн-парке 6 января. Haier, мировой лидер в области бытовой техники и бытовой электроники, с гордостью объявляет о своем партнерстве в качестве официального спонсора телевизоров и бытовой техники для соревнований AO и Summer of Tennis с 2025 по 2027 год. Это сотрудничество знаменует собой первое партнерство Haier с АО, что свидетельствует о долгосрочной приверженности инновациям, устойчивому развитию и улучшению потребительского опыта.

Haier Lights up the Australian Open Haier Lights up the Australian Open

Haier и Australian Open: идеальное сочетание видения и ценностей

Первое партнерство Haier с AO воплощает в себе общие ценности неустанного стремления к совершенству, подхода, ориентированного на потребителя, и приверженности устойчивому развитию. Технологическое лидерство Haier в секторе бытовой техники отражает производительность мирового класса и передовой опыт, который AO приносит миллионам поклонников по всему миру. В то время как AO лидирует в области зеленых спортивных инициатив со своим здоровым и энергичным стилем жизни, Haier также позиционирует себя как пионер в области экологических инноваций, предлагая энергоэффективные продукты, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду.

Ли Хуаган (Li Huagang), старший вице-президент Haier Group и председатель и генеральный директор Haier Smart Home, заявил: «Это партнерство с Australian Open знаменует собой важный шаг в наших усилиях по глобализации, демонстрируя нашу приверженность спорту и инновациям».

Расширение присутствия Haier в Австралии

Хотя это первое сотрудничество между AO и Haier, австралийский рынок всегда играл ключевую роль в глобальном расширении бренда Haier.

От первого шага Haier на австралийский рынок в 2002 году до приобретения компании Fisher & Paykel, которая позже стала одним из 10 лучших научно-исследовательских центров Haier, компания Haier набирала силу на австралийском и новозеландском рынках («рынок ANZ»).

Впечатляющая траектория роста Haier на австралийском рынке обусловлена стремлением компании поставлять высококачественные инновационные продукты с учетом местных предпочтений. Австралийский рынок особенно восприимчив к высокотехнологичным, энергоэффективным решениям Haier, которые удовлетворяют разнообразные потребности потребителей. От комплексной модернизации дисплеев в магазине The Good Guys («TGG») до запуска новой платформы посудомоечной машины H20 и проникновения в канал HVN, линейка продуктов Haier продолжает развиваться и превосходить ожидания потребителей.

На фоне высококонкурентного ландшафта австралийского рынка компания Haier успешно прорвалась со своей стратегией двойного бренда, достигнув доли продаж в 17% и обеспечив лидирующие позиции на рынке для двойных брендов, отражая сильную потребительскую базу и растущую узнаваемость бренда. В 2024 году компания Haier заняла первое место на рынке ANZ.

Стратегическая экспансия Haier в Европе: глобальное видение в действии

Производительность Haier на рынке ANZ является лишь микрокосмом глобальной стратегии брендинга.

Haier уделяет большое внимание разнообразным потребностям зарубежных пользователей и уникальным характеристикам региональных рынков, применяя стратегию «3 в 1» (локализованные исследования и разработки, производство и маркетинг), которая объединяет ресурсы организаций из разных стран.

Одним из ярких примеров инноваций Haier является стиральная машина Haier Langjing X11, высокопроизводительная линейка бытовой техники, которая сочетает в себе превосходную энергоэффективность с передовым дизайном. Что касается дефицита энергии и высоких цен в Европе, был запущен X11 с его экологичными технологическими функциями и расширенными возможностями энергосбережения, предлагая 50% экономии энергии по сравнению со строгими европейскими стандартами А-класса. Успех серии X11 сделал ее одним из флагманских продуктов Haier в Европе, что в значительной степени способствовало росту бренда в регионе.

Компания Haier успешно зарекомендовала себя как ведущий бренд в нескольких европейских странах. В первой половине 2024 года выручка Haier Europe выросла на 9,2%, при этом Haier Europe является быстрорастущей компанией по производству бытовой техники в регионе в течение 8 лет подряд. В мировом масштабе Haier уже 16 лет подряд занимает первое место в рейтинге основных брендов бытовой техники по версии Euromonitor.

Инициативы в области окружающей экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG): Haier и общая приверженность Australian Open устойчивому развитию

Партнерство между Haier и АО подчеркивает приверженность обеих организаций экологической ответственности. Вместе Haier и AO выступают за более экологичное будущее как для спорта, так и для образа жизни, способствуя позитивным изменениям для окружающей среды и сообщества во всем мире.

Во время AO компания Haier демонстрирует ряд экологически чистых продуктов, предлагая посетителям захватывающий опыт, который способствует более экологичному и здоровому образу жизни, расширяя устойчивый образ жизни от турнира до повседневной жизни.

Между тем, компания Haier всегда рассматривала практику принципов ESG как неотъемлемую часть своей корпоративной стратегии. 28 ноября 2023 года Haier Smart Home стала единственной китайской компанией по производству бытовой техники, получившей значок SMI «Хартия Земли». 18 января 2024 года компания была названа одним из лучших работодателей Великобритании, единственным брендом бытовой техники, удостоенным этой чести два года подряд.

Подобно тому, как спорт не знает границ, видение Haier лучшей жизни не знает границ. Компания стремится создать лучшую смарт-жизнь для всех во всем мире.

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