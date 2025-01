Haier dodaje blasku Australian Open: historyczna współpraca na rzecz innowacyjności i doskonałości

MELBOURNE, Australia, 24 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- od 6 stycznia w Melbourne Park odbywa się Australian Open („AO") - jeden z czterech wielkoszlemowych turniejów tenisa. Firma Haier, lider światowego rynku urządzeń AGD i elektroniki użytkowej, z dumą ogłasza, że w latach 2025-2027 będzie oficjalnym sponsorem turniejów Australian Open (AO) oraz Australian Summer of Tennis. Jest to pierwsza współpraca Haier z AO, w ramach której firma chce zasygnalizować swoje przywiązanie do idei innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i zapewniania klientom jeszcze lepszych wrażeń.

Haier Lights up the Australian Open Haier Lights up the Australian Open

Haier i Australian Open: idealne dopasowanie wizji i wartości

Nawiązanie współpracy z AO to efekt podzielania wspólnych wartości osadzonych w nieustannym dążeniu do doskonałości, koncentracji na potrzebach klienta oraz przywiązaniu do idei zrównoważonego rozwoju. Przywództwo technologiczne marki Haier w branży AGD i elektroniki użytkowej sprawia, że dorównuje ona klasą AO - wydarzeniu o międzynarodowej randze, które dostarcza niezapomnianych wrażeń milionom fanów tenisa na całym świecie. Zarówno AO, jak i Haier są liderami w działaniach na rzecz środowiska - ta pierwsza poprzez proekologiczne inicjatywy sportowe oparte na promowaniu zdrowego i energicznego stylu życia, ta druga wdrażając innowacje ekologiczne skutkujące powstawaniem energooszczędnych produktów minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko.

Komentarz Li Huaganga, pełniącego funkcje Senior Vice President Haier Group oraz prezesa zarządu i CEO Haier Smart Home: „Współpraca z Australian Open to kluczowy krok w naszej ekspansji na rynkach międzynarodowych oraz wyraz przywiązania do idei rywalizacji sportowej i innowacyjności".

Haier zwiększa swoją obecność w Australii

Choć jest to pierwsza współpraca marki Haier z AO, rynek australijski nie jest jej obcy, od samego początku odgrywa bowiem kluczową rolę w jej globalnej ekspansji.

Historia Haier na rynkach australijskim i nowozelandzkim to pasmo coraz większych sukcesów - od wejścia na rynek australijski w 2002 r., po przejęcie spółki Fisher & Paykel, które doprowadziło do utworzenia jednego z dziesięciu czołowych centrów badawczo-rozwojowych Haier.

U podstaw imponującej dynamiki wzrostu Haier na rynku australijskim leży zaangażowanie, z jakim firma tworzy wysokiej jakości innowacyjne produkty, które wpisują się w preferencje tutejszych konsumentów. Australijski rynek okazał się szczególnie otwarty na zaawansowane technologicznie i energooszczędne rozwiązania wychodzące naprzeciw lokalnym potrzebom. Oferta Haier cały czas ewoluuje, przechodząc oczekiwania samych konsumentów - warto wspomnieć choćby o kompleksowym udoskonaleniu wystaw sklepowych w sieci sklepów The Good Guys („TGG"), wprowadzeniu do sprzedaży zmywarek z serii H20 czy przedostaniu się do kanału HVN.

Marce Haier udało się przebić na silnie konkurencyjnym rynku australijskim dzięki realizacji strategii podwójnej marki. Firma wypracowała 17-procentowy udział w sprzedaży, wychodząc na czołową pozycję na rynku marek podwójnych, co pokazuje, że posiada ona silną bazę klientów i odnotowuje rosnącą świadomość marki. W 2024 r. Haier była numerem jeden na rynkach Australii i Nowej Zelandii.

Strategiczna ekspansja Haier w Europie: globalna wizja w praktyce

Doskonałe wyniki Haier na rynkach Australii i Nowej Zelandii to efekt tylko niewielkiego wycinka jej globalnej strategii brandingowej.

Haier kładzie duży nacisk na zróżnicowane potrzeby użytkowników na całym świecie, uwzględniając ich specyficzne preferencje w ramach strategii 3-w-1 (lokalne centra badawczo-rozwojowe, zakłady produkcyjne i działy marketingu) prowadzonej z wykorzystaniem zasobów instytucji działających w różnych państwach.

Jednym z naczelnych przykładów innowacji Haier jest Haier Langjing X11 - linia wysokowydajnych zmywarek wyróżniających się energooszczędnością i nowoczesnym designem. W odpowiedzi na panujące w Europie niedobory energii i wysokie ceny prądu X11 wyposażono w pro-ekologiczne funkcje i energooszczędne rozwiązania, które pozwalają ograniczyć zużycie prądu o nawet 50% w stosunku do rygorystycznych norm europejskich dla urządzeń klasy A. Zmywarki z serii X11 odniosły sukces w Europie, stając się jednym z flagowych produktów Haier na tamtejszym rynku i przyczyniając się do rozwoju marki w regionie.

Obecnie Haier jest już jedną z czołowych marek w wielu państwach na Starym Kontynencie. W pierwszej połowie 2024 r. jej przychody na europejskim rynku wzrosły o 9,2%, a dynamika wzrostu tamtejszego oddziału przez 8 kolejnych lat kształtowała się na wysokim poziomie. W skali globalnej Haier od 16 lat zajmuje pierwsze miejsce w prowadzonym przez Euromonitor rankingu największych marek AGD.

Inicjatywy w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego: Haier i Australian Open łączy przywiązanie do idei zrównoważonego rozwoju

Współpraca Haier i AO pokazuje, że obie biorą odpowiedzialność za środowisko. Wspólnie walczą o bardziej ekologiczną przyszłość zarówno w sporcie, jak i stylu życia, przyczyniając się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i środowisku na całym świecie.

AO to dla Haier okazja do zaprezentowania oferty ekologicznych produktów, które zachęcają widzów turnieju do sięgnięcia po technologię sprzyjającą bardziej ekologicznemu i zdrowszemu stylowi życia, tak by idee zrównoważenia promowane podczas turnieju zaczęli stosować w codziennym życiu.

Stosowanie zasad ESG w praktyce zawsze stanowiło integralną część strategii korporacyjnej Haier. 28 listopada 2023 r. Haier Smart Home została pierwszą chińską firmą AGD, która zdobyła odznakę „Earth Charter" przyznawaną w ramach Inicjatywy Zrównoważonych Rynków (Sustainable Markets Initiative - SMI). Z kolei 18 stycznia 2024 r. firma znalazła się na liście najlepszych pracodawców w Wielkiej Brytanii - drugi rok z rzędu, co nie udało się żadnej innej marce AGD.

Promowana przez Haier wizja lepszego życia - tak jak sport - nie zna granic. Spółka zamierza konsekwentnie działać na rzecz lepszego komfortu życia na całym świecie poprzez dostarczanie inteligentnych technologii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2604475/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2604478/2.jpg