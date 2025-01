Haier rozžiari Australian Open Významné partnerstvo na oslavu inovácií a excelentnosti

MELBOURNE, Austrália, 23. január 2025 /PRNewswire/ – Od 6. januára začína v Melbourne Parku začína Australian Open („AO"), jeden z popredných grandslamových tenisových turnajov na svete. Spoločnosť Haier, svetový líder v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, s hrdosťou oznamuje uzavretie partnerstva ako oficiálny sponzor televízorov a domácich spotrebičov pre AO a podujatia tenisového leta v rokoch 2025 až 2027. Táto spolupráca predstavuje prvé partnerstvo spoločnosti Haier s AO, ktoré signalizuje dlhodobý záväzok k inováciám, udržateľnosti a zlepšovaniu spotrebiteľskej skúsenosti.

Haier a Australian Open: Dokonalý súlad vízie a hodnôt

Prvý vstup spoločnosti Haier do partnerstva s AO stelesňuje spoločné hodnoty neúnavnej snahy o excelentnosť, prístup orientovaný na spotrebiteľa a oddanosť udržateľnosti. Technologické prvenstvo spoločnosti Haier v oblasti domácich spotrebičov odzrkadľuje prvotriedny výkon a špičkové skúsenosti, ktoré prináša AO miliónom fanúšikov po celom svete. Zatiaľ čo AO je lídrom v iniciatívach ekologického športu vďaka zdravému a energickému životnému štýlu, spoločnosť Haier sa stala priekopníkom v ekologických inováciách a ponúka energeticky úsporné produkty, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie.

Li Huagang, hlavný viceprezident Haier Group, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Haier Smart Home, uviedol: „Partnerstvo s Australian Open predstavuje zásadný krok v našom úsilí o globalizáciu a preukazuje náš záväzok k športu a inováciám."

Rastúca pôsobnosť spoločnosti Haier v Austrálii

Hoci ide o prvú spoluprácu medzi AO a spoločnosťou Haier, austrálsky trh vždy na ceste ku globálnej expanzii značky zohrával kľúčovú úlohu.

Odkedy spoločnosť Haier vstúpila v roku 2002 na austrálsky trh až po akvizíciu Fisher & Paykel, ktorá sa neskôr stala jedným z 10 najlepších výskumných a vývojových centier spoločnosti, Haier na austrálskom a novozélandskom trhu (ďalej len „trh ANZ") napreduje.

Pôsobivý rast spoločnosti Haier na austrálskom trhu poháňa jej záväzok dodávať vysokokvalitné, inovatívne produkty prispôsobené miestnym preferenciám. Austrálsky trh bol obzvlášť vnímavý k technologicky vyspelým a energeticky úsporným riešeniam Haier, ktoré uspokojujú rôznorodé potreby spotrebiteľov. Od komplexnej modernizácie displejov v predajniach The Good Guys („TGG") až po uvedenie umývačky riadu H20 New Platform a prienik do kanála HVN sa produktový rad spoločnosti Haier neustále vyvíja a prekonáva očakávania spotrebiteľov.

Vo vysoko konkurenčnom prostredí austrálskeho trhu spoločnosť Haier úspešne prerazila vďaka svojej stratégii dvoch značiek, dosiahla 17 % podiel na predaji a zaistila si vedúcu pozíciu na trhu pre duálne značky, čo odráža silnú spotrebiteľskú základňu a rastúce povedomie o značke. V roku 2024 sa spoločnosť Haier umiestnila na trhu ANZ na 1. mieste.

Strategická expanzia Haier v Európe: Globálna vízia v praxi

Výsledky spoločnosti Haier na trhu ANZ sú len drobnou ukážkou jej globálnej stratégie budovania značky.

Haier kladie značný dôraz na rôznorodé potreby zahraničných používateľov a jedinečné vlastnosti regionálnych trhov prostredníctvom stratégie 3 v 1 (lokalizovaný výskum a vývoj, výroba a marketing), ktorá integruje zdroje z inštitúcií z rôznych krajín.

Vynikajúcim príkladom inovácií spoločnosti Haier je práčka Haier Langjing X11, z radu vysokovýkonných spotrebičov, ktorá kombinuje vynikajúcu energetickú účinnosť s najmodernejším dizajnom. Vzhľadom k nedostatku energie a vysokým cenám v Európe, bol model X11 uvedený na trh s ekologickými technologickými funkciami a vylepšenými možnosťami úspory energie, ktoré ponúkajú 50 % úsporu v porovnaní s prísnymi európskymi normami triedy A. Séria X11 sa vďaka svojmu úspechu stala jednou z vlajkových lodí spoločnosti Haier v Európe, čo výrazne prispelo k rastu značky v regióne.

Spoločnosť Haier sa úspešne etablovala ako vedúca značka vo viacerých európskych krajinách. V prvom polroku 2024 vzrástli tržby Haier Europe o 9,2 %, pričom Haier Europe je už 8 rokov po sebe rýchlo rastúcou spoločnosťou v oblasti spotrebičov v tomto regióne. Celosvetovo je Haier podľa Euromonitor už 16 rokov po sebe na 1. mieste medzi najväčšími značkami spotrebičov.

Iniciatívy v environmentálnej, sociálnej a riadiacej oblasti (ESG): Haier a spoločný záväzok k udržateľnosti na Australian Open

Partnerstvo medzi Haier a AO podčiarkuje záväzok oboch organizácií k environmentálnej zodpovednosti. Haier a AO spoločne presadzujú ekologickejšiu budúcnosť pre šport aj životný štýl a podporujú pozitívnu zmenu pre životné prostredie a komunity po celom svete.

Počas turnaja AO Haier predstaví rad ekologických produktov, ktoré návštevníkom ponúkajú pohlcujúci zážitok na podporu zelenšieho a zdravšieho životného štýlu a rozširovanie trvalo udržateľného života nad rámec turnaja do každodenného života.

Spoločnosť Haier vždy považovala uplatňovanie princípov ESG za neoddeliteľnú súčasť svojej firemnej stratégie. 28. novembra 2023 získal Haier Smart Home ako jediný čínsky výrobca domácich spotrebičov odznak SMI „Charta Zeme". 18. januára 2024 bola spoločnosť označená za jedného z najlepších zamestnávateľov v Spojenom kráľovstve. Ako jediná značka domácich spotrebičov získala toto ocenenie dva roky po sebe.

Tak ako šport prekračuje hranice, ani vízia lepšieho života spoločnosti Haier nepozná hraníc. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať lepší inteligentný život pre všetkých na celom svete.

