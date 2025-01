Haier erhellt die Australian Open: eine bahnbrechende Partnerschaft zur Förderung von Innovation und Exzellenz

MELBOURNE, Australien, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Australian Open („AO"), eines der wichtigsten Grand-Slam-Tennisturniere der Welt, werden ab dem 6. Januar im Melbourne Park ausgetragen. Haier, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik, ist stolz darauf, seine Partnerschaft als offizieller TV- und Haushaltsgeräte-Sponsor für die AO und die Veranstaltungen rund um den Summer of Tennis von 2025 bis 2027 bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit kennzeichnet die erste Partnerschaft von Haier mit der AO und signalisiert ein langfristiges Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und die Verbesserung des Verbrauchererlebnisses.

Haier Lights up the Australian Open Haier Lights up the Australian Open

Haier und die Australian Open: eine perfekte Übereinstimmung von Vision und Werten

Der erste Vorstoß von Haier in die AO-Partnerschaft verkörpert die gemeinsamen Werte des unermüdlichen Strebens nach Spitzenleistungen, eines auf den Verbraucher ausgerichteten Ansatzes und des Engagements für Nachhaltigkeit. Die technologische Führungsrolle von Haier im Bereich der Haushaltsgeräte spiegelt die erstklassige Leistung und die hypermoderne Erfahrung wider, die die AO Millionen von Fans weltweit bietet. Während die AO mit ihrem gesunden und energiegeladenen Lebensstil eine Vorreiterrolle bei grünen Sportinitiativen einnimmt, hat sich auch Haier als Vorreiter für ökologische Innovationen positioniert und bietet energieeffiziente Produkte an, mit denen die Umweltbelastung minimiert wird.

Li Huagang, Senior Vice President der Haier Group und Vorsitzender und Geschäftsführer von Haier Smart Home, erklärte: „Diese Partnerschaft mit den Australian Open ist ein entscheidender Schritt unserer Globalisierungsbemühungen und unterstreicht unser Engagement für Sport und Innovation.

Haiers wachsende Präsenz in Australien

Obwohl dies die erste Zusammenarbeit zwischen AO und Haier ist, hat der australische Markt bei der globalen Expansion der Marke Haier schon immer eine zentrale Rolle gespielt.

Von Haiers erstem Schritt auf den australischen Markt im Jahr 2002 bis hin zur Übernahme von Fisher & Paykel, das später zu einem der zehn wichtigsten F&E-Zentren von Haier wurde, hat sich Haier auf dem australischen und neuseeländischen Markt immer stärker entwickelt.

Der beeindruckende Wachstumskurs von Haier auf dem australischen Markt ist auf das Engagement des Unternehmens zurückzuführen, qualitativ hochwertige und innovative Produkte anzubieten, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Der australische Markt ist besonders empfänglich für die hochtechnologischen, energieeffizienten Lösungen von Haier, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind. Von der umfassenden Aufwertung der Ladendisplays bei The Good Guys („TGG") über die Einführung des auf einer neuen Plattform basierenden Geschirrspülers H20 bis hin zum Einstieg in den HVN-Kanal entwickelt sich die Produktpalette von Haier ständig weiter und übertrifft die Erwartungen der Verbraucher.

Inmitten des hart umkämpften australischen Marktes gelang Haier mit seiner Zwei-Marken-Strategie der Durchbruch. Das Unternehmen erreichte einen Umsatzanteil von 17 % und sicherte sich die führende Marktposition für Zwei-Marken-Produkte, was eine starke Kundenbasis und ein steigendes Markenbewusstsein widerspiegelt. Im Jahr 2024 war Haier die Nummer 1 auf dem australischen und neuseeländischen Markt.

Die strategische Expansion von Haier in Europa: eine globale Vision in Aktion

Die Leistung von Haier auf dem australischen und neuseeländischen Markt ist lediglich ein Mikrokosmos der globalen Markenstrategie des Unternehmens.

Haier legt großen Wert auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer in Übersee und die einzigartigen Merkmale der regionalen Märkte, indem es die 3-in-1-Strategie (lokalisierte F&E, Produktion und Marketing) anwendet, die Ressourcen von Institutionen aus verschiedenen Ländern integriert.

Ein Paradebeispiel für die Innovation von Haier ist die Waschmaschine Langjing X11, eine Hochleistungsgerätelinie, die überlegene Energieeffizienz mit modernstem Design verbindet. In Anbetracht der Energieknappheit und der hohen Preise in Europa wurde die X11 mit ihren umweltfreundlichen technologischen Merkmalen und verbesserten Energiesparfunktionen eingeführt, die im Vergleich zu den strengen europäischen A-Klasse-Standards 50 % Energieeinsparung bieten. Der Erfolg der X11-Baureihe hat sie zu einem der Flaggschiffe von Haier in Europa gemacht und wesentlich zum Wachstum der Marke in dieser Region beigetragen.

Haier hat sich in mehreren europäischen Ländern erfolgreich als führende Marke etabliert. In der ersten Jahreshälfte 2024 stieg der Umsatz von Haier Europa um 9,2 %, wobei Haier Europa seit acht Jahren in Folge das am schnellsten wachsende Haushaltsgeräteunternehmen in der Region ist. Weltweit ist Haier laut Euromonitor seit 16 Jahren in Folge die Nummer 1 unter den großen Haushaltsgeräte-Marken.

Initiativen in Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG): das gemeinsame Engagement von Haier und den Australian Open für Nachhaltigkeit

Die Partnerschaft zwischen Haier und AO unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für den Umweltschutz. Gemeinsam setzen sich Haier und AO für eine grünere Zukunft in den Bereichen Sport und Lifestyle ein und treiben rund um den Globus den positiven Wandel für die Umwelt und die Gesellschaft voran.

Während der AO stellt Haier eine Reihe umweltfreundlicher Produkte vor und bietet den Besuchern ein fesselndes Erlebnis, das einen umweltfreundlicheren und gesünderen Lebensstil fördert und das nachhaltige Leben vom Turnier in den Alltag überträgt.

Haier hat die Umsetzung von ESG-Grundsätzen schon immer als integralen Bestandteil seiner Unternehmensstrategie erachtet. Am 28. November 2023 wurde Haier Smart Home als einziges chinesisches Haushaltsgeräteunternehmen mit dem SMI-Abzeichen „Earth Charter" ausgezeichnet. Am 18. Januar 2024 wurde das Unternehmen zu einem der besten Arbeitgeber Großbritanniens erklärt und ist damit die einzige Haushaltsgerätemarke, die diese Auszeichnung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erhalten hat.

So wie der Sport keine Grenzen kennt, so kennt auch die Vision von Haier von einem besseren Leben keine Grenzen. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, ein besseres intelligentes Leben für alle Menschen auf der ganzen Welt zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604475/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604478/2.jpg