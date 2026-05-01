A Hashed Global Management Limited ("HGML") obtém permissão de serviços financeiros da ADGM

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Hashed Global Management Limited (HGML), uma entidade do grupo global de capital de risco Hashed ("o Grupo", "Hashed"), obteve uma Autorização para Prestação de Serviços Financeiros (FSP) da Financial Services Regulatory Authority (FSRA) da ADGM, o centro financeiro internacional de Abu Dhabi.

Com essa autorização, a HGML está habilitada a exercer atividades financeiras regulamentadas na ADGM ou a partir dela, incluindo assessoria em investimentos ou créditos, intermediação de negócios de investimento, gestão de ativos e fundos de investimento coletivo.

Reconhecimento da ADGM por seu quadro regulatório inovador nas áreas de fintech, ativos digitais e tecnologias financeiras emergentes. Aproveitando essa oportunidade, o Grupo planeja posicionar a ADGM como sua base oficial para operações institucionais na região dos Emirados Árabes Unidos e do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), fortalecendo os laços entre sua rede global de capitais e os investidores institucionais locais.

Por meio da ADGM, a Hashed planeja fortalecer seu papel como ponte estratégica entre os Emirados Árabes Unidos/Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e as redes de inovação sediadas na Coreia e na Ásia. Isso aprofundará a conectividade de investimentos, ampliará as parcerias internacionais e apoiará a colaboração de longo prazo entre o capital regional e os fundadores e ecossistemas conectados globalmente.

Simon Kim, CEO da Hashed, declarou: "Abu Dhabi é uma cidade na vanguarda da infraestrutura financeira digital global. A constituição de uma entidade empresarial oficial no âmbito do quadro regulatório da ADGM reflete o compromisso da Hashed em construir um negócio baseado na confiança nesta região a longo prazo."

Seokwon Hong, diretor licenciado e diretor executivo sênior da HGML , acrescentou: "Essa autorização estabelece as bases para que a HGML colabore com investidores institucionais do Oriente Médio em um ambiente regulamentado. Por meio de nossa parceria com a ADGM, trabalharemos juntos para ajudar a moldar a política e o mercado."

Arvind Ramamurthy, diretor de desenvolvimento de mercado da ADGM, disse: "Parabenizamos a HGML por receber sua FSP. Essa conquista ressalta o crescimento cada vez maior que estamos observando, pois as empresas líderes escolhem a ADGM e Abu Dhabi para estabelecer e ampliar suas operações regionais. A ADGM continua empenhada em fornecer um ambiente regulatório confiável e voltado para o futuro e um ecossistema de alto nível que apoie a inovação, fortaleça a conectividade internacional e permita o crescimento a longo prazo."

A Hashed coorganizou a "Mesa Redonda de Líderes da Web3" com a ADGM durante a Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, com foco na convergência da IA e da infraestrutura financeira baseada em blockchain. As discussões abordaram o papel da blockchain como infraestrutura nativa de IA, as transformações impulsionadas pela tokenização e as considerações regulatórias para investidores institucionais. Entre os participantes estavam a ADIA, a DTCC, a Franklin Templeton, a BlackRock, a Circle, a Consensys e a Fundação Solana, e os resultados da discussão foram publicados em um relatório de políticas.

FONTE Hashed Global Management Limited (HGML)