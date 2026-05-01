해시드 글로벌 매니지먼트('HGML'), ADGM으로부터 금융서비스 허가 취득

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 5월 1일 /PRNewswire/ -- 해시드 글로벌 벤처캐피털 그룹('그룹', '해시드') 소속 법인인 해시드 글로벌 매니지먼트(Hashed Global Management Limited, HGML)가 아부다비 국제금융센터인 아부다비 글로벌 마켓(Abu Dhabi Global Market, ADGM)의 금융서비스규제청(Financial Services Regulatory Authority, FSRA)으로부터 금융서비스 허가(Financial Services Permission, FSP)를 취득했다.

이번 허가를 통해 HGML은 ADGM 내에서 또는 ADGM으로부터 투자 또는 신용에 대한 자문, 투자 거래 주선, 자산 운용, 집합투자펀드 등 규제 대상 금융 활동을 수행할 수 있는 권한을 부여받았다.

ADGM은 핀테크, 디지털 자산, 신흥 금융 기술 분야에서 진보적인 규제 프레임워크로 인정받고 있다. 해시드는 이를 기반으로 ADGM을 UAE/GCC 지역 전반의 기관 운영을 위한 공식 거점으로 삼고, 글로벌 자본 네트워크와 현지 기관 투자자 간 연결을 강화할 계획이다.

해시드는 ADGM을 통해 UAE/GCC와 한국 및 아시아에 기반을 둔 혁신 네트워크를 잇는 전략적 가교 역할을 강화할 방침이다. 투자 연계성을 심화하고, 국경 간 파트너십을 확대하며, 지역 자본과 전 세계적으로 연결된 창업자 및 생태계 간 장기 협력을 지원할 예정이다.

해시드의 사이먼 김(Simon Kim) 최고경영자(CEO)는 "아부다비는 글로벌 디지털 금융 인프라의 최전선에 있는 도시"라며 "ADGM의 규제 프레임워크 아래 공식적인 사업 기반을 구축한 것은 해시드가 이 지역에서 장기적으로 신뢰 기반의 사업을 전개하겠다는 의지를 반영한 것"이라고 말했다.

HGML의 홍석원(Seokwon Hong) 공인 이사 겸 최고경영임원은 "이번 허가는 HGML이 규제 환경 안에서 중동 기관 투자자들과 협력할 수 있는 기반을 마련한다"며 "ADGM과의 파트너십을 통해 정책과 시장 형성에 함께 기여해 나가겠다"고 덧붙였다.

ADGM의 아르빈드 라마무르티(Arvind Ramamurthy) 최고시장개발책임자는 "HGML의 FSP 취득을 축하한다"며 "이번 이정표는 선도 기업들이 지역 사업을 설립하고 확장하기 위해 ADGM과 아부다비를 선택하는 흐름이 점차 확대되고 있음을 보여준다. ADGM은 혁신을 지원하고, 국경 간 연결성을 강화하며, 장기적인 성장을 가능하게 하는 신뢰할 수 있고 미래지향적인 규제 환경과 세계적 수준의 생태계를 제공하기 위해 계속 노력할 것이다"라고 말했다.

해시드는 2025 아부다비 금융 주간(Abu Dhabi Finance Week, ADFW) 기간 ADGM과 함께 AI와 블록체인 기반 금융 인프라의 융합을 주제로 '웹3 리더스 라운드테이블(Web3 Leaders Roundtable)'을 공동 주최했다. 논의에서는 AI 네이티브 인프라로서 블록체인의 역할, 토큰화가 주도하는 변화, 기관투자자를 위한 규제 고려사항 등이 다뤄졌다. 참가 기관에는 ADIA, DTCC, 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton), 블랙록(BlackRock), 서클(Circle), 컨센시스(Consensys), 솔라나 재단(Solana Foundation) 등이 포함됐으며, 논의 결과는 정책 보고서로 발간됐다.

SOURCE Hashed Global Management Limited (HGML)