Hashed Global Management Limited („HGML") erhält Finanzdienstleistungslizenz von der ADGM

ABU DHABI, VAE, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Hashed Global Management Limited (HGML), ein Unternehmen der globalen Risikokapitalgruppe Hashed („die Gruppe", „Hashed"), hat von der Finanzaufsichtsbehörde (FSRA) des ADGM, dem internationalen Finanzzentrum von Abu Dhabi, eine Finanzdienstleistungsgenehmigung (FSP) erhalten.

Mit dieser Genehmigung ist HGML berechtigt, regulierte Finanztätigkeiten in oder von dem ADGM aus auszuüben, darunter die Beratung zu Investitionen oder Krediten, die Vermittlung von Investitionsgeschäften, die Vermögensverwaltung sowie die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen.

Anerkennung des ADGM für ihren fortschrittlichen Regulierungsrahmen in den Bereichen Fintech, digitale Vermögenswerte und neue Finanztechnologien. Auf dieser Grundlage plant die Gruppe, ADGM als offiziellen Standort für ihre institutionellen Aktivitäten in der gesamten VAE-/GCC-Region zu etablieren und so die Verbindungen zwischen ihrem globalen Kapitalnetzwerk und lokalen institutionellen Anlegern zu stärken.

Über das ADGM plant Hashed, seine Rolle als strategische Brücke zwischen den VAE/GCC und Innovationsnetzwerken mit Ankerpunkten in Korea und Asien zu stärken. Das Unternehmen wird die Investitionsvernetzung vertiefen, grenzüberschreitende Partnerschaften ausbauen und die langfristige Zusammenarbeit zwischen regionalem Kapital und global vernetzten Gründern und Ökosystemen fördern.

Simon Kim, CEO von Hashed, erklärte: „Abu Dhabi ist eine Stadt an der Spitze der globalen digitalen Finanzinfrastruktur. Die Gründung einer offiziellen Geschäftsgrundlage im Rahmen des Regulierungsrahmens des ADGM spiegelt das Engagement von Hashed wider, in dieser Region langfristig ein vertrauensbasiertes Geschäft aufzubauen."

Seokwon Hong, Licensed Director und Senior Executive Officer bei HGML, fügte hinzu: „Diese Genehmigung legt den Grundstein für die Zusammenarbeit von HGML mit institutionellen Investoren aus dem Nahen Osten in einem regulierten Umfeld. Durch unsere Partnerschaft mit dem ADGM werden wir gemeinsam daran arbeiten, sowohl die Politik als auch den Markt mitzugestalten."

Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer bei ADGM, sagte: „Wir gratulieren HGML zum Erhalt der FSP-Zulassung. Dieser Meilenstein unterstreicht die wachsende Dynamik, die wir beobachten, da führende Unternehmen ADGM und Abu Dhabi wählen, um ihre regionalen Aktivitäten aufzubauen und zu skalieren. ADGM setzt sich weiterhin dafür ein, ein vertrauenswürdiges, zukunftsorientiertes regulatorisches Umfeld und ein Ökosystem von Weltklasse zu bieten, das Innovationen fördert, die grenzüberschreitende Vernetzung stärkt und langfristiges Wachstum ermöglicht."

Hashed veranstaltete gemeinsam mit ADGM während der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025 den „Web3 Leaders Roundtable", dessen Schwerpunkt auf der Konvergenz von KI und blockchainbasierter Finanzinfrastruktur lag. Die Diskussionen umfassten die Rolle der Blockchain als KI-native Infrastruktur, die durch Tokenisierung vorangetriebenen Transformationen sowie regulatorische Überlegungen für institutionelle Anleger. Zu den Teilnehmern gehörten ADIA, DTCC, Franklin Templeton, BlackRock, Circle, Consensys und die Solana Foundation; die Ergebnisse der Diskussion wurden in Form eines Policy-Berichts veröffentlicht.