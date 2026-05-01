Hashed Global Management Limited ("HGML") obtiene el permiso de servicios financieros de ADGM

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hashed Global Management Limited (HGML), una entidad dentro del grupo global de capital de riesgo Hashed ("el Grupo", "Hashed"), ha obtenido un permiso de servicios financieros (FSP) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi.

Con este permiso, HGML está autorizada para realizar actividades financieras reguladas desde ADGM, incluido el asesoramiento sobre inversiones o créditos, la organización de acuerdos de inversión, la gestión de activos y fondos de inversión colectiva.

Reconocimiento de ADGM por su marco regulatorio progresivo en empresas de tecnología financiera, activos digitales y tecnologías financieras emergentes. Para aprovecharlo, el Grupo planea posicionar a ADGM como su base oficial para las operaciones institucionales en toda la región de Emiratos Árabes Unidos y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés), para fortalecer las conexiones entre su red de capital de capitales y los inversionistas institucionales locales.

A través de ADGM, Hashed planea fortalecer su papel como puente estratégico entre los EAU/GCC y las redes de innovación ancladas en Corea y Asia. Este fortalecimiento profundizará la conectividad de la inversión, ampliará las asociaciones transfronterizas y apoyará la colaboración a largo plazo entre el capital regional y los fundadores y ecosistemas conectados a nivel mundial.

Simon Kim, director ejecutivo de Hashed, declaró: "Abu Dabi es una ciudad a la vanguardia de la infraestructura financiera digital mundial. El establecimiento de una base comercial oficial bajo el marco regulatorio de ADGM refleja el compromiso de Hashed con construir un negocio basado en la confianza a largo plazo en esta región".

Seokwon Hong, director con licencia y director ejecutivo sénior de HGML, agregó: "Este permiso sienta las bases para que HGML colabore con inversionistas institucionales de Medio Oriente dentro de un entorno regulado. Mediante nuestra asociación con ADGM, trabajaremos juntos para ayudar a dar forma tanto a la política como al mercado".

Arvind Ramamurthy, director de Desarrollo de Mercado de ADGM, dijo: "Felicitamos a HGML por recibir su FSP. Este hito destaca el creciente impulso que estamos viendo a medida que las empresas líderes eligen ADGM y Abu Dabi para establecer y escalar sus operaciones regionales. ADGM mantiene su compromiso de proporcionar un entorno regulatorio confiable y con visión de futuro y un ecosistema de clase mundial que respalde la innovación, fortalezca la conectividad transfronteriza y permita el crecimiento a largo plazo".

Hashed coorganizó la "Mesa de debate de líderes de Web3" con ADGM durante la Semana de Finanzas de Abu Dabi (ADFW) 2025, que se centra en la convergencia de la IA y la infraestructura financiera basada en la cadena de bloques. Los debates cubrieron el papel de la cadena de bloques como infraestructura nativa de la IA, las transformaciones impulsadas por la tokenización y las consideraciones regulatorias para los inversionistas institucionales. Los participantes incluyeron a ADIA, DTCC, Franklin Templeton, BlackRock, Circle, Consensys y la Fundación Solana, y los resultados de la discusión se publicaron como un informe de políticas.

FUENTE Hashed Global Management Limited (HGML)