شركة Hashed Global Management Limited ("HGML") تحصل على ترخيص الخدمات المالية من أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- حصلت شركة Hashed Global Management Limited (HGML)، كيان ضمن مجموعة رأس المال الاستثماري العالميةHashed ، على ترخيص خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لـ أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذا الترخيص، أصبحت HGML مخوّلة بمزاولة أنشطة مالية منظمة داخل أو انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM)، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان، وترتيب الصفقات في الاستثمارات، وإدارة الأصول، وإدارة صناديق الاستثمار الجماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي العالمي (ADGM)يحظى بتقدير واعتراف واسع نظراً لإطاره التنظيمي المتقدم في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والتقنيات المالية الناشئة. ومن خلال هذا الترخيص، تعتزم المجموعة اعتماد أبوظبي العالمي (ADGM)كمقر رسمي لعملياتها المؤسسية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وذلك بما يعزز الروابط بين شبكتها العالمية لرأس المال والمستثمرين المؤسسيين المحليين.



ومع تحقيق هذا الإنجاز، تخطط Hashed لتعزيز دورها كجسر استراتيجي يربط بين دولة الإمارات ومنطقة الخليج وشبكات الابتكار الأوسع المرتكزة في كوريا والممتدة عبر آسيا. ومن خلال تواجدها في أبوظبي العالمي (ADGM)، تهدف HGML إلى تعميق ترابط الاستثمارات، وتوسيع فرص الشراكات العابرة للحدود، ودعم التعاون طويل الأمد بين رأس المال الإقليمي والمؤسسين والشركات والأنظمة البيئية المرتبطة عالمياً.

وفي هذه المناسبة، قال سايمون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة Hashed : "تأتي أبوظبي في طليعة البنية التحتية المالية الرقمية على مستوى العالم. ويعكس تأسيس قاعدة أعمال رسمية لنا ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي التزام Hashed بتأسيس أعمال موثوقة في هذه المنطقة على المدى الطويل."



وأضاف سيكون هونج، المدير المرخص وكبير المسؤولين التنفيذيين في HGML: "يمهد هذا الترخيص الطريق أمام HGML للتعاون مع المستثمرين المؤسسيين في الشرق الأوسط ضمن بيئة منظمة. ومن خلال شراكتنا مع في أبوظبي العالمي (ADGM)، سنعمل معاً على الإسهام في صياغة السياسات وتطوير الأسواق".

وبدوره، قال أرفيند راماموثي ، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "نهنئ HGML على حصولها على ترخيص الخدمات المالية، حيث يؤكد هذا الإنجاز على الزخم المتزايد الذي نشهده مع اختيار الشركات الرائدة لأبوظبي العالمي (ADGM) وأبوظبي كمقر لتأسيس وتوسيع عملياتها الإقليمية. وإننا نواصل في أبوظبي العالمي (ADGM)التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية موثوقة واستشرافية تدعم الابتكار والتواصل عبر الحدود، وتعزز النمو المستدام."

هذا وقد شاركت Hashed، خلال العام الماضي، في استضافة اجتماع مائدة مستديرة بعنوان "Web3 Leaders Roundtable" بالتعاون مع فريق التكنولوجيا الناشئة في في أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، حيث ركّز الحدث على تقاطع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية القائمة على تقنية البلوك تشين، حيث تناولت النقاشات دور البلوك تشين كبنية تحتية أصلية للذكاء الاصطناعي، وتحول الأنظمة المالية من خلال الترميز (Tokenisation)، والاعتبارات التنظيمية للمستثمرين المؤسسيين. وقد شملت قائمة المشاركين ممثلين عن مؤسسات عالمية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة الإيداع والمقاصة (DTCC)، وفرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton)، وبلاك روك (BlackRock)، وسيركل (Circle)، وكونسينسيس (Consensys)، ومؤسسة سولانا (Solana Foundation)، وقد تم نشر مخرجات النقاش في تقرير سياساتي.