Hashed Global Management Limited (« HGML ») obtient l'autorisation de services financiers de l'ADGM

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hashed Global Management Limited (HGML), une entité du groupe mondial de capital-risque Hashed (« le groupe », « Hashed »), a obtenu une autorisation de services financiers (FSP) de l'Autorité de régulation des services financiers (FSRA) de l'ADGM, le centre financier international d'Abou Dhabi.

Grâce à cette autorisation, HGML est autorisé à exercer des activités financières réglementées dans ou à partir de l'ADGM, y compris le conseil en matière d'investissements ou de crédits, l'organisation d'opérations d'investissement, la gestion d'actifs et de fonds d'investissement collectifs.

Reconnaissance de l'ADGM pour son cadre réglementaire progressif en matière de fintech, d'actifs numériques et de technologies financières émergentes. Le groupe prévoit de faire de l'ADGM sa base officielle pour les opérations institutionnelles dans la région des Émirats arabes unis et du CCG, renforçant les liens entre son réseau mondial de capitaux et les investisseurs institutionnels locaux.

Grâce à l'ADGM, Hashed prévoit de renforcer son rôle de pont stratégique entre les Émirats arabes unis et le CCG et les réseaux d'innovation ancrés en Corée et en Asie. Il renforcera la connectivité des investissements, développera des partenariats internationaux et soutiendra la collaboration à long terme entre les capitaux régionaux et les fondateurs et écosystèmes connectés à l'échelle mondiale.

Simon Kim, PDG de Hashed, a déclaré : « Abou Dhabi est une ville à la pointe de l'infrastructure financière numérique mondiale. L'établissement d'une base commerciale officielle dans le cadre réglementaire de l'ADGM reflète l'engagement de Hashed à construire une entreprise basée sur la confiance dans cette région sur le long terme ».

Seokwon Hong, directeur agréé et haut dirigeant chez HGML, a ajouté : « Cette autorisation permet à HGML de collaborer avec des investisseurs institutionnels du Moyen-Orient dans un environnement réglementé. Grâce à notre partenariat avec l'ADGM, nous travaillerons ensemble pour contribuer à façonner à la fois la politique à mener et le marché ».

Arvind Ramamurthy, directeur du développement des marchés de l'ADGM, a déclaré : « Nous félicitons HGML d'avoir reçu son FSP. Cette étape souligne l'élan croissant que nous observons alors que des entreprises de premier plan choisissent l'ADGM et Abou Dhabi pour établir et développer leurs activités régionales. L'ADGM reste déterminée à offrir un environnement réglementaire fiable et tourné vers l'avenir, ainsi qu'un écosystème de classe mondiale qui favorise l'innovation, renforce la connectivité internationale et permet une croissance à long terme ».

Hashed a coorganisé la « Web3 Leaders Roundtable », table ronde des leaders du Web3, avec l'ADGM pendant l'Abou Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, se concentrant sur la convergence de l'IA et de l'infrastructure financière basée sur la blockchain. Les discussions ont porté sur le rôle de la blockchain en tant qu'infrastructure native de l'IA, les transformations induites par la tokenisation et les aspects réglementaires à prendre en considération pour les investisseurs institutionnels. Parmi les participants figuraient ADIA, DTCC, Franklin Templeton, BlackRock, Circle, Consensys et la Fondation Solana, et les résultats des débats ont été publiés sous la forme d'un rapport stratégique.