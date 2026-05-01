Hashed Global Management Limited (「HGML」) 獲 ADGM 授予金融服務許可 (Financial Services Permission)

阿聯酋阿布扎比2026年5月1日 /美通社/ -- Hashed 環球創投集團（「本集團」、「Hashed」）旗下的 Hashed Global Management Limited (HGML)，已獲阿布扎比國際金融中心 ADGM 的金融服務監管局 (Financial Services Regulatory Authority，簡稱 FSRA) 發出金融服務許可（Financial Services Permission，簡稱 FSP）。

憑藉這項許可，HGML 獲准在 ADGM 之內或從 ADGM 經營受規管的金融活動，包括提供投資或信貸建議、安排投資交易、資產管理及集體投資基金。

ADGM 在金融科技、數碼資產及新興金融技術領域擁有先進前瞻的監管框架，因而備受認可。 藉此，本集團計劃將 ADGM 定位為其在阿聯酋 (UAE)／海灣合作理事會 (GCC) 地區機構業務的官方基地，加強其全球資本網絡與本地機構投資者之間的聯繫。

Hashed 計劃透過 ADGM，鞏固其作為阿聯酋及海灣合作理事會地區與韓國及亞洲創新網絡之間策略橋樑的角色。 此舉將深化投資層面的互聯連通，拓展跨境合作夥伴網絡，並支持區域資本與全球聯繫創辦人及生態系統之間的長期協作。

Hashed 行政總裁 Simon Kim 表示：「阿布扎比這座城市，走在全球數碼金融基礎建設的最前線。 在 ADGM 的監管框架下設立正式業務基礎，體現 Hashed 矢志在此地區長遠建立以信任為本的業務。」

HGML 持牌董事兼高級行政主任 Seokwon Hong 補充說：「此許可奠定基礎，讓 HGML 能在受規管的環境下與中東機構投資者合作。 透過與 ADGM 的合作，我們將攜手協助制訂政策和塑造市場。」

ADGM 市場發展總監 Arvind Ramamurthy 表示：「我們恭喜 HGML 成功獲得 FSP。 此里程碑印證我們所目睹的強勁氣勢：領先企業紛紛選擇 ADGM 及阿布扎比，作為建立和擴展區域業務的地點。 ADGM 將一如既往，致力營造值得信賴、目光遠大的監管環境，並構建世界級生態系統，以孕育創新、深化跨境連繫，並推動長遠繁榮。」

Hashed 在 2025 年阿布扎比金融週 (ADFW) 期間，與 ADGM 合辦了「Web3 領袖圓桌會議」(Web3 Leaders Roundtable)，重點探討人工智能 (AI) 與基於區塊鏈技術的金融基礎設施如何交匯融合。 討論內容涵蓋區塊鏈作為人工智能原生基礎設施的定位、代幣化所推動的變革浪潮，以及機構投資者層面的監管考慮因素。 參與者包括 ADIA、DTCC、Franklin Templeton、BlackRock、Circle、Consensys 及 Solana Foundation，討論結果已以政策報告形式發表。

SOURCE Hashed Global Management Limited (HGML)