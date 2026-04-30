Hashed Global Management Limited ("HGML") obtiene la autorización de servicios financieros de ADGM

ABU DABI, EÁU, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hashed Global Management Limited (HGML), una entidad perteneciente al grupo global de capital de riesgo Hashed ('el Grupo', 'Hashed') ha obtenido una Autorización de Servicios Financieros (FSP) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi.

Con esta autorización, HGML está facultada para realizar actividades financieras reguladas en o desde ADGM, incluyendo el asesoramiento en inversiones o créditos, la intermediación en operaciones de inversión, la gestión de activos y fondos de inversión colectiva.

ADGM reconoce su marco regulatorio progresista en fintech, activos digitales y tecnologías financieras emergentes. Aprovechando esta ventaja, el Grupo planea posicionar a ADGM como su base oficial para operaciones institucionales en la región de EAU/CCG, fortaleciendo así las conexiones entre su red global de capital y los inversores institucionales locales.

A través de ADGM, Hashed planea fortalecer su papel como puente estratégico entre EAU/CCG y las redes de innovación con sede en Corea y Asia. Profundizará la conectividad de inversión, ampliará las alianzas transfronterizas y fomentará la colaboración a largo plazo entre el capital regional y los fundadores y ecosistemas conectados globalmente.

Simon Kim, consejero delegado de Hashed, declaró, "Abu Dabi es una ciudad a la vanguardia de la infraestructura financiera digital global. El establecimiento de una fundación empresarial oficial bajo el marco regulatorio de ADGM refleja el compromiso de Hashed de construir un negocio basado en la confianza en esta región a largo plazo".

Seokwon Hong, director autorizado y alto ejecutivo de HGML, añadió: "Este permiso sienta las bases para que HGML colabore con inversores institucionales de Oriente Medio en un entorno regulado. A través de nuestra asociación con ADGM, trabajaremos juntos para ayudar a dar forma tanto a las políticas como al mercado".

Arvind Ramamurthy, director de desarrollo de mercado de ADGM, declaró: "Felicitamos a HGML por haber recibido su certificación FSP. Este hito subraya el creciente impulso que observamos a medida que las empresas líderes eligen ADGM y Abu Dabi para establecer y expandir sus operaciones regionales. ADGM mantiene su compromiso de proporcionar un entorno regulatorio confiable y con visión de futuro, así como un ecosistema de primer nivel que fomente la innovación, fortalezca la conectividad transfronteriza y permita el crecimiento a largo plazo".

Hashed coorganizó la "Mesa Redonda de Líderes Web3" con ADGM durante la Semana Financiera de Abu Dhabi (ADFW) 2025, centrada en la convergencia de la IA y la infraestructura financiera basada en blockchain. Los debates abarcaron el papel de blockchain como infraestructura nativa de IA, las transformaciones impulsadas por la tokenización y las consideraciones regulatorias para los inversores institucionales. Entre los participantes se encontraban ADIA, DTCC, Franklin Templeton, BlackRock, Circle, ConsenSys y la Fundación Solana, y los resultados del debate se publicaron en un informe de políticas.