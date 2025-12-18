- HCLTech adquirirá el negocio Telco Solutions de Hewlett Packard Enterprise (HPE) para fortalecer aún más sus propuestas de ingeniería y redes basadas en IA para proveedores globales de servicios de comunicaciones

HCLTech profundiza la oferta de ingeniería, IA y soluciones nativas de la nube para la industria de las telecomunicaciones.

NUEVA YORK y NOIDA, India, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- HCLTech, empresa líder mundial en tecnología, firmó hoy un acuerdo para adquirir el negocio Telco Solutions de HPE, consolidando así su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones.

Tras una transacción anterior con HPE en 2024, HCLTech, a través de este nuevo acuerdo de adquisición, obtendrá mayor propiedad intelectual (PI), talento en ingeniería de productos e I+D, así como relaciones con los principales proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) del mundo. Telco Solutions da soporte a más de mil millones de dispositivos a través de sus soluciones, en más de 200 implementaciones a nivel mundial. Facilita los sistemas de soporte a operaciones (OSS), el servidor de abonado doméstico (HSS) y la gestión de datos de abonado 5G (SDM), con automatización avanzada de red de bucle cerrado basada en IA para una monetización fluida de la red.

Telco Solutions anteriormente formaba parte del Grupo de Tecnología de Comunicaciones (CTG) de HPE, del cual HCLTech adquirió ciertos activos en 2024. La cartera de CTG previamente adquirida (que abarca sistemas de soporte empresarial (BSS), aplicaciones de red, nube de servicios e inteligencia de datos) se ha integrado con éxito y ahora está creciendo.

HCLTech aprovechará esta capacidad ampliada para acelerar la transformación de la red, la Red como Servicio (NaaS) y las redes autónomas basadas en IA. Como parte de este acuerdo, cerca de 1.500 especialistas en ingeniería y telecomunicaciones de 39 países se unirán al equipo de entrega global de HCLTech para ayudar a escalar el negocio.

"Estamos muy entusiasmados con la oportunidad que se nos presenta, ya que HCLTech se encuentra en una posición privilegiada para empoderar a los CSP a transformarse en verdaderas empresas tecnológicas, impulsando la transición de telecomunicaciones a empresas tecnológicas", afirmó Anil Ganjoo, director de crecimiento y responsable global de telecomunicaciones, medios de comunicación, publicaciones, entretenimiento y tecnología (TMT) de HCLTech. "La integración de este equipo altamente cualificado de HPE y su PI de eficacia probada en el mercado fortalece nuestro modelo alineado con los productos y acelera nuestra transición hacia servicios de mayor valor basados en PI y un crecimiento no lineal".

"HCLTech tiene una visión convincente para impulsar a los CSP que aprovecharán el impulso del negocio de Telco Solutions y su trayectoria de éxito con los clientes para impulsar aún más la innovación y el impacto en los clientes", afirmó Rami Rahim, vicepresidente ejecutivo, presidente y director general de Redes de HPE. "Esta transacción generará beneficios para los CSP durante muchos años, ya que tanto HPE como HCLTech mantienen sus enfoques únicos y diferenciados para apoyar a este sector vital del mercado, mediante un enfoque estratégico y un compromiso con la innovación".

Esta transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, y se espera que se cierre en aproximadamente seis meses.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 226.600 empleados en 60 países. Ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores, ofreciendo soluciones para servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y salud, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados en los 12 meses finalizados en septiembre de 2025 ascendieron a 14.200 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.