HCLTech 將收購 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 的電訊解決方案業務，進一步強化其面向全球通訊服務供應商的工程與人工智能驅動網路解決方案

深化 HCLTech 為電訊產業提供的工程、人工智能與雲原生解決方案

美國紐約和印度諾伊達2025年12月19日 /美通社/ -- 全球領先科技公司 HCLTech 今日簽署協議，收購 HPE 的電訊解決方案業務，進一步鞏固其在電訊產業的市場領導地位。

在 2024 年與 HPE 之前進行交易後，HCLTech 將通過這項新的收購協議進一步獲得業界領先的知識產權 (intellectual property; IP)、產品工程和研發人才，以及與全球頂級通訊服務供應商 (CSP) 的客戶關係。Telco Solutions 透過其解決方案支援全球超過 200 個部署環境中超過 10 億部裝置。此方案支援營運支援系統 (OSS)、家庭用戶伺服器 (HSS) 及 5G 用戶數據管理 (SDM)，透過先進的人工智能驅動閉環網路自動化，實現流暢無縫的網路變現。

Telco Solutions 過去隸屬 HPE 的通訊科技事業群 (CTG)，HCLTech 於 2024 年收購了此事業群的特定資產。先前收購的 CTG 產品組合涵蓋業務支援系統 (BSS)、網路應用程式、服務雲端化及數據智能 —— 全都成功整合並持續成長。

HCLTech 科技將利用這項擴充能力來加速網路轉型、網路即服務 (NaaS) 以及人工智能主導的自主網路。根據此協議，來自 39 個國家的近 1,500 名工程與電訊專家將加入 HCLTech 的全球交付團隊，協助擴展業務規模。

HCLTech 電信科技總成長兼電訊、傳媒、出版娛樂和科技 (TMT) 全球主管 Anil Ganjoo 表示：「HCLTech 具備獨特優勢，能協助通訊服務供應商實現轉型，蛻變為真正的科技公司，推動通訊企業向科技企業的轉型進程。整合這支技術精湛的 HPE 企業團隊及其經市場驗證的知識產權，將強化我們的產品對接模式，加速轉型邁向高價值、由知識產權驅動的服務，並實現非線性增長。」

HPE 網路執行副主席、主席兼總經理 Rami Rahim 則表示：「HCLTech 有一個引人注目的願景，賦能雲端服務供應商，使其能運用電訊解決方案業務的動能與客戶成功實績，進一步加速創新並擴大客戶影響力。此項交易將為雲端服務供應商帶來長達數年的效益，因為 HPE 與 HCLTech 科技皆透過戰略聚焦與創新承諾，以各自獨特且差異化的策略支援這個關鍵市場領域。」

此項交易須待監管機構批准及其他慣常交易條件達成後方可完成，預計將於約六個月內完成交易。

HCLTech 簡介

HCLTech 是一間全球領先的科技公司，業務遍及 60 個國家/地區，擁有超過 223,000 名員工。我們以人工智能 (AI)、數碼、工程、雲端及軟件為核心，提供領先業界的卓越能力，並以多元化的技術服務及產品組合作為強大後盾。我們與各大主要行業的客戶合作，提供橫跨多個領域的行業方案，包括金融服務、製造業、生命科學與醫療保健、高科技、半導體、電訊與媒體、零售與快速消費品 (CPG) 以及公共服務等。截至 2025 年 9 月止的 12 個月合併收入總計達 142 億美元。欲了解我們如何為企業提升發現進度，請瀏覽 hcltech.com。

