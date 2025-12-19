HCL테크, 글로벌 CSP 대상 엔지니어링 및 AI 기반 네트워크 솔루션 강화 위해 HPE 통신 솔루션 사업부 인수

HCL테크의 통신 산업용 엔지니어링, AI 및 클라우드 네이티브 서비스 강화 기대

뉴욕 및 인도 노이다, 2025년 12월 19일 /PRNewswire/ -- 선도적인 글로벌 기술 기업 HCL테크(HCLTech)가 18일 HPE의 통신 솔루션(Telco Solutions) 사업부 인수 계약을 체결하며 통신 업계에서 시장 선도적 입지를 더욱 공고히 했다.

HCL테크는 2024년 HPE와의 이전 거래에 이은 이번 새로운 인수 계약을 통해 업계 선도적인 지식재산권(IP), 제품 엔지니어링 및 연구개발(R&D) 인재, 그리고 글로벌 주요 통신 서비스 제공업체(CSP)와의 고객 관계를 한층 강화할 수 있게 됐다. HPE의 통신 솔루션 사업부는 자체 솔루션을 통해 전 세계 200개 이상의 배포 환경에서 10억 대 이상의 기기를 지원하고, 운영 지원 시스템(OSS), 홈 가입자 서버(HSS), 5G 가입자 데이터 관리(SDM)를 돕는다. 또한 원활한 네트워크 수익화를 위해 첨단 인공지능(AI) 기반 폐쇄형 네트워크 자동화 기능도 제공한다.

HCL테크는 2024년 당시 HPE의 통신기술그룹(GTG)에 속해 있던 통신 솔루션 관련 사업 일부를 인수했다. HCL테크가 인수한 비즈니스 지원 시스템(BSS), 네트워크 애플리케이션, 서비스 클라우드화, 데이터 인텔리전스 등 CTG 포트폴리오는 성공적으로 통합되어 현재 성장 중이다.

HCL테크는 이번에 확장된 역량을 활용해 네트워크 전환은 물론 서비스형 네트워크(NaaS)와 AI 기반 자율 네트워킹 강화를 가속화할 계획이다. 이번 계약에 따라 39개국 출신 엔지니어링 및 통신 전문가 약 1500명이 HCL테크 글로벌 서비스 팀에 합류해 사업 확장을 지원하게 된다.

아닐 간주(Anil Ganjoo) HCL테크 최고성장책임자(CGO) 겸 통신·미디어·출판·엔터테인먼트 및 기술(TMT) 부문 글로벌 총괄은 "앞으로 다가올 기회가 매우 기대된다"며 이렇게 덧붙였다. "HCL테크는 CSP가 '통신사'에서 '기술 기업'으로 전환하며 진정한 기술 기업으로 거듭날 수 있게 지원할 수 있는 독보적인 위치에 서 있다. 고도로 숙련된 HPE 팀과 시장에서 검증된 그들의 IP를 통합함으로써 우리의 제품 중심 모델을 강화하고, IP 주도의 고부가가치 서비스 및 비선형 성장으로의 전환을 가속화할 수 있을 것이다."

라미 라힘(Rami Rahim) HPE 네트워킹 부문 총괄 사장 겸 부사장은 이렇게 말했다. "HCL테크는 통신 솔루션 사업부의 성장 모멘텀과 고객 성공 사례를 활용해 혁신과 고객 영향력을 더욱 가속화할 수 있게 CSP를 지원하는 데 대해 설득력 있는 비전을 제시하고 있다. 이번 거래는 HPE와 HCL테크가 모두 전략적 집중과 혁신에 대한 매진을 통해 시장에서 중요한 이 부문을 지원하는 데 각자 독특하면서도 차별화된 전략을 추구한다는 점에서 향후 수년간 CSP에 혜택을 가져다줄 것이다."

본 거래는 규제 당국의 승인 및 기타 통상적인 종결 조건을 충족해야 하며, 약 6개월 내에 종결될 것으로 예상된다.

HCL테크 소개

HCL테크는 60개국에서 22만 6600여 명의 직원이 근무하는 글로벌 기술 기업이다. 광범위한 기술 서비스와 제품 포트폴리오를 기반으로 AI, 디지털, 엔지니어링, 클라우드 및 소프트웨어를 중심으로 업계에 선도적인 역량을 제공한다. 금융 서비스, 제조, 생명과학과 헬스케어, 하이테크, 반도체, 통신과 미디어, 소매와 소비재, 모빌리티, 공공 서비스 등 주요 산업 전반에서 솔루션을 제공하며 고객사와 협력한다. 2025년 9월 말 기준 12개월간 통합 매출액은 142억 달러를 기록했다. hcltech.com를 방문하면 HCL테크가 귀사의 발전을 어떻게 가속화할 수 있는지 알아볼 수 있다.

SOURCE HCLTech