HCLTech übernimmt Telekommunikationslösungsgeschäft von Hewlett Packard Enterprise (HPE), um sein Angebot an technischen und KI-gestützten Netzwerklösungen für globale Kommunikationsdienstleister weiter zu stärken

Vertieft das Angebot von HCLTech in den Bereichen Engineering, KI und cloud-native Angebote für die Telekommunikationsbranche

NEW YORK und NOIDA, Indien, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute eine Vereinbarung zum Kauf des Telco Solutions-Geschäfts von HPE unterzeichnet und damit seine marktführende Position in der Telekommunikationsbranche weiter ausgebaut.

Nach einer früheren Transaktion mit HPE 2024 wird HCLTech durch diese neue Übernahmevereinbarung weitere branchenführende geistige Eigentumsrechte (IP), Produktentwicklungs- und F&E-Talente sowie Kundenbeziehungen zu weltweit führenden Kommunikationsdienstleistern (CSPs) erwerben. Telco Solutions unterstützt mit seinen Lösungen mehr als 1 Milliarde Geräte in über 200 Implementierungen weltweit. Es ermöglicht Operations Support Systems (OSS), Home Subscriber Server (HSS) und 5G Subscriber Data Management (SDM) mit fortschrittlicher KI-gesteuerter Closed-Loop-Netzwerkautomatisierung für eine nahtlose Netzwerkmonetarisierung.

Telco Solutions war zuvor Teil der Communications Technology Group (CTG) von HPE, von der HCLTech 2024 bestimmte Vermögenswerte erworben hat. Das zuvor erworbene CTG-Portfolio – das Business Support Systems (BSS), Netzwerkanwendungen, Service Cloudification und Data Intelligence umfasst – wurde erfolgreich integriert und wächst nun weiter.

HCLTech wird diese erweiterten Fähigkeiten nutzen, um die Netzwerktransformation, Network as a Service (NaaS) und KI-gesteuerte autonome Netzwerke voranzutreiben. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden fast 1.500 Ingenieure und Telekommunikationsspezialisten aus 39 Ländern dem globalen Delivery-Team von HCLTech beitreten, um das Geschäft auszubauen.

„Wir freuen uns sehr über die sich bietenden Chancen, da HCLTech in einer einzigartigen Position ist, um CSPs bei ihrer Transformation zu echten Technologieunternehmen zu unterstützen und so den Wandel von Telekommunikationsunternehmen zu Technologieunternehmen voranzutreiben", sagte Anil Ganjoo, Chief Growth Officer und Global Head of Telecom, Media, Publishing & Entertainment and Technology (TMT) bei HCLTech. „Die Integration dieses hochqualifizierten HPE-Teams und seiner markterprobten IP stärkt unser produktorientiertes Modell und beschleunigt unseren Wandel hin zu höherwertigen, IP-gesteuerten Dienstleistungen und nichtlinearem Wachstum."

„HCLTech hat eine überzeugende Vision für die Unterstützung von CSPs, die die Dynamik und die Erfolgsbilanz des Telco Solutions-Geschäfts nutzen wird, um Innovationen und die Kundenwirkung weiter zu beschleunigen", sagte Rami Rahim, Executive Vice President, President und General Manager, Networking, HPE. „Diese Transaktion wird CSPs über viele Jahre hinweg Vorteile bringen, da sowohl HPE als auch HCLTech ihre einzigartigen, differenzierten Ansätze zur Unterstützung dieses wichtigen Marktsektors durch strategische Fokussierung und Engagement für Innovation verfolgen."

Diese Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in etwa sechs Monaten abgeschlossen sein.

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 226.600 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software bietet, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität und öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis September 2025 auf 14,2 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.