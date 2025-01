A Hisense ConnectLife traz uma experiência inteligente para a casa inteligente do futuro com a inovação em IA na CES 2025

A Hisense aprimora as casas inteligentes com a nova funcionalidade expandida do ConnectLife. Com a integração com o Google Home, o ConnectLife controla todos os seus dispositivos inteligentes, desde eletrodomésticos Hisense até termostatos com certificação Matter, tudo em um único aplicativo. Ele oferece uma visualização 3D para monitoramento em tempo real, automação personalizada e economia de energia em um toque com o modo AI Eco. O conjunto de recursos de IA do ConnectLife, incluindo o Dish Designer, o AI Food Recognition e o AI Meal Planner, simplifica o planejamento de refeições, cria listas de compras personalizadas e até mesmo orienta suas habilidades culinárias.

Revolucione a lavanderia com a lavadora e secadora Hisense Série 7S

A lavadora e secadora Hisense série 7S traz a IA para a lavanderia, e oferece integração perfeita com o aplicativo ConnectLife para monitoramento e controle remoto. Com uma tela TFT sensível ao toque de 6,86 polegadas, a lavadora e secadora combina design elegante com tecnologia de ponta. O AI Super Wash otimiza os parâmetros de lavagem com base no tipo de tecido, nível de água e temperatura, enquanto o AI Super Dry garante a secagem perfeita, adaptando-se aos níveis de umidade. Projetada para eficiência energética com uma classificação UE A-20%, a série 7S economiza energia e custos. Além disso, seu ciclo rápido de lavagem e secagem de uma hora (*carga padrão de 1 kg) oferece uma solução que economiza espaço e tempo para facilitar a vida moderna.

Transforme a cozinha com o refrigerador BCD-780W

A Hisense apresenta o inovador refrigerador BCD-780W habilitado para ConnectLife com tela TFT touchscreen de 21 polegadas, que permite aos usuários um controle intuitivo e recursos visuais impressionantes. Esse refrigerador avançado oferece uma série de recursos equipados por IA, incluindo gerenciamento de estoque de alimentos, lembretes de vencimento, recomendações de receitas, controle de voz e sugestões de receitas personalizadas com base em ingredientes armazenados e perfis de saúde do usuário. Sua gaveta selada a vácuo prolonga o frescor da carne em até cinco dias, mantendo um ambiente 99,99% livre de bactérias. A gaveta VersaTemp+ oferece controle de temperatura flexível, ideal para vinhos e bebidas. O design elegante e a tecnologia avançada do BCD-780W definem um novo padrão na refrigeração moderna.

Conforto de última geração com o ar-condicionado Hisense Uni Series

O condicionador de ar Hisense Uni Series combina a tecnologia de ponta AI Smart com um design conveniente e centrado no usuário. Com tecnologia Smart Eye e com o sistema de controle TMS, o aparelho ajusta temperatura, umidade, velocidade e direção do vento para um conforto ideal. O modo Follow/Avoid do Smart Eye adapta o fluxo de ar com base no movimento, enquanto o sistema de controle TMS garante o ambiente interno perfeito. O design All Easy facilita a instalação, a limpeza e a manutenção, oferecendo desempenho superior e combinando perfeitamente com qualquer decoração de casa com seu design IMR personalizável. Além disso, o recurso HI-NANO esteriliza germes e bactérias liberando grupos de íons duplos que matam e removem contaminantes transportados pelo ar, incluindo 60,07% de PM2,5, 92,6% de H1N1 e 88,5% de E.coli em duas horas, criando um ambiente de ar saudável e de alta qualidade.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupou a 2ª posição global em remessas totais de TVs e a 1ª posição em TVs de 100 polegadas ou mais. A empresa expandiu rapidamente suas operações para mais de 160 países e é especializada em produtos multimídia, eletrodomésticos e tecnologia da informação inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594475/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594476/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594477/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594478/image_4.jpg

FONTE Hisense