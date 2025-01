Hisense prezentuje innowacje AI na targach CES 2025 - ConnectLife to inteligentne rozwiązania dla domu przyszłości

Hisense wprowadza kolejne udoskonalenie dla inteligentnych domów przyszłości poprzez rozszerzoną funkcjonalność ConnectLife. Platforma ConnectLife jest zintegrowana z Google Home, umożliwiając sterowanie z poziomu jednej aplikacji wszystkimi inteligentnymi urządzeniami w domu - od produktów Hisense, po termostaty z certyfikatem Matter. Korzystając z widoku 3D, w aplikacji możemy z łatwością poruszać się pomiędzy rożnymi jej funkcjami, takimi jak monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym, ich spersonalizowana automatyzacja czy oszczędzanie energii za jednym kliknięciem w trybie AI Eco. ConnectLife to również szereg narzędzi AI: Dish Designer, AI Food Recognition czy AI Meal Planner ułatwiają planowanie posiłków, tworzą spersonalizowane listy zakupów, a nawet rozwijają nasze zdolności kulinarne.

Pralko-suszarka Hisense serii 7S to prawdziwa rewolucja w naszych pralniach i łazienkach

Pralko-suszarka Hisense z serii 7S wprowadza sztuczną inteligencję do naszych pralni i łazienek. Po sparowaniu z aplikacją ConnectLife zyskujemy możliwość monitorowania i obsługi urządzenia w trybie zdalnym. 7S posiada mierzący 6,86 cali ekran dotykowy z wyświetlaczem TFT, a zastosowaną w nim supernowoczesną technologię poparto eleganckim designem. Funkcja AI Super Wash optymalizuje parametry prania w oparciu o rodzaj tkaniny, ilość wody i jej temperaturę, natomiast AI Super Dry zapewni idealne suszenie dostosowane do poziomu wilgotności. Pralko-suszarka z serii 7S została zaprojektowana z myślą o efektywności energetycznej i posiada etykietę energetyczną UE A20, przynosząc oszczędność energii i pieniędzy. Warto również wspomnieć o trwającym zaledwie godzinę programie szybkiego prania i suszenia (*standardowy załadunek 1 kg), dzięki któremu oszczędzamy miejsce i czas, zyskując wygodę w nowoczesnym wydaniu.

Zmień oblicze swojej kuchni lodówką BCD-780W

Lodówka BCD-780W to kolejna innowacja Hisense. Urządzenie współpracuje z aplikacją ConnectLife, wyróżniając się intuicyjną obsługą na 21-calowym ekranie dotykowym z wyświetlaczem TFT w pięknej oprawie wizualnej. BCD-780W to zaawansowane rozwiązanie, w którym zastosowano szereg narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, w tym zarządzanie stanem zapasów żywności, przypominanie o zbliżającej się dacie ważności, propozycje przepisów kulinarnych, sterowanie głosowe, przepisy kulinarne układane na podstawie zawartości lodówki czy tworzenie profili zdrowotnych użytkowników. Lodówka posiada próżniową szufladę pozwalającą przedłużyć świeżość mięsa o nawet 5 dni przy zachowaniu środowiska w 99,99% wolnego od bakterii. Z kolei szuflada VersaTemp+ daje nam elastyczność w sterowaniu temperaturą, idealnie nadając się do przechowywania win i napojów. Dzięki zaawansowanej technologii ujętej w elegancki design BCD-780W wnosi zupełnie nową jakość na rynek nowoczesnych urządzeń chłodniczych.

Nowy poziom komfortu z klimatyzatorem Hisense z serii Uni

W klimatyzatorze Hisense Uni Series Air Conditioner połączono supernowoczesną technologię AI z wygodnym designem stworzonym z myślą o potrzebach użytkownika. Urządzenie to wyposażono w inteligentne systemy kontroli przepływu powietrza (Smart Eye) i sterowania temperaturą (TMS Control System). Regulują one temperaturę, wilgotność oraz prędkość i kierunek nawiewu, zapewniając optymalny komfort. Narzędzie Smart Eye posiada tryb Follow/Avoid, który dostosowuje przepływ powietrza w zależności od ruchu, natomiast system TMS Control zapewnia doskonałe parametry powietrza w domu. Konstrukcja All Easy sprawia, że klimatyzator jest niezwykle prosty w montażu, czyszczeniu i konserwacji. Wyróżnia się on nie tylko doskonałymi parametrami użytkowymi, ale również modyfikowalnym designem, który łatwo dopasować do wystroju każdego domu. Na koniec warto wspomnieć o funkcji HI-NANO, która służy usuwaniu zarazków i bakterii poprzez podwójną jonizację powietrza. Rozwiązanie zabija i usuwa znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia - w tym 60,07% cząstek PM2.5, 92,6% wirusów H1N1 oraz 88,5% bakterii E.coli - w ciągu dwóch godzin, podnosząc jakość powietrza i sprawiając, że jest zdrowsze.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką sprzętu RTV i AGD oraz elektroniki użytkowej. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zdobyła drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, zajmując czołową pozycję w segmencie telewizorów 100-calowych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma obecna jest już w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie RTV i AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594475/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594476/image_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594477/image_3.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2594478/image_4.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED