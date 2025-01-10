Hisense представляет платформу ConnectLife на выставке CES 2025, расширяя функциональность «Умного дома» будущего благодаря инновациям в области искусственного интеллекта

Компания Hisense совершенствует технологии «Умного дома» за счет новых расширенных функций платформы ConnectLife. Интеграция с Google Home позволяет ConnectLife управлять всеми домашними интеллектуальными устройствами, от бытовой техники Hisense до термостатов, сертифицированных по стандарту Matter, в одном приложении, обеспечивая трехмерное представление для мониторинга в режиме реального времени, персонализированную автоматизацию и экономию энергии одним касанием с помощью режима AI Eco. Набор функций ИИ ConnectLife, включая Dish Designer, AI Food Recognition и AI Meal Planner, упрощает планирование питания, создает персонализированные списки покупок и даже помогает вам совершенствовать свои кулинарные навыки.

Преобразите свой процесс стирки с помощью стирально-сушильной машины Hisense серии 7S

Стирально-сушильная машина Hisense серии 7S приведет искусственный интеллект в вашу домашнюю прачечную, обеспечив полную интеграцию с приложением ConnectLife для удаленного мониторинга и управления процессом. Стирально-сушильная машина с 6,86-дюймовым сенсорным TFT-экраном сочетает в себе элегантный дизайн с передовыми технологиями. Функция AI Super Wash оптимизирует параметры стирки в зависимости от типа ткани, уровня воды и температуры, а функция AI Super Dry обеспечивает идеальную сушку в зависимости от уровня влажности. Разработанные с учетом европейских требований энергоэффективности, модели серии 7S с рейтингом A-20% экономят как энергию, так и затраты. Кроме того, одночасовой цикл быстрой стирки и сушки (*стандартная загрузка 1 кг) обеспечивает экономию пространства и времени для комфортной современной жизни.

Преобразите свою кухню с помощью холодильника BCD-780W

Компания Hisense представляет инновационный холодильник BCD-780W с поддержкой ConnectLife и 21-дюймовым сенсорным TFT-экраном, предлагая пользователям интуитивное управление и впечатляющие визуальные эффекты. Этот передовой холодильник предлагает множество функций на базе искусственного интеллекта, включая управление запасами продуктов, напоминания об истечении срока годности, рекомендации по рецептам приготовления блюд, голосовое управление и персонализированное предложение рецептов на основе имеющихся ингредиентов и профилей здоровья пользователей. Его ящик с вакуумной герметизацией продлевает свежесть мяса на срок до пяти дней, поддерживая при этом среду, на 99,99% свободную от бактерий. Ящик VersaTemp+ обеспечивает гибкий контроль температуры, идеально подходящий для вин и напитков. Элегантный дизайн и высокая технологичность холодильника BCD-780W полностью меняют представление о современном холодильном оборудовании.

Новый уровень комфорта с кондиционерами Hisense серии Uni

Кондиционер серии Hisense Uni сочетает в себе передовую технологию AI Smart и удобный дизайн, ориентированный на пользователя. Устройство, оснащенное системами Smart Eye и TMS Control, регулирует температуру, влажность, скорость и направление воздушного потока для создания оптимального комфорта. Режим Follow/Avoid системы Smart Eye адаптирует поток воздуха в зависимости от перемещений человека, а система TMS Control создает идеальную температурную среду в помещении. Конструкция All Easy упрощает установку, очистку и техническое обслуживание устройства, обеспечивая превосходную эффективность и органично вписываясь в любой домашний интерьер благодаря настраиваемому дизайну IMR. Кроме того, функция HI-NANO очищает воздух от микробов и бактерий, высвобождая двойные ионные группы, которые убивают и удаляют переносимые по воздуху загрязняющие вещества, включая 60,07% частиц PM2.5, 92,6% вирусов H1N1 и 88,5% вирусов E.coli в течение двух часов, создавая здоровую и качественную воздушную среду.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером по производству бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia компания Hisense занимает второе место в мире по общему объему поставок телевизоров и первое место по объему поставок телевизоров с диагональю более 100 дюймов. Компания быстро расширяется и работает на рынках более чем 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594475/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594476/image_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594477/image_3.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2594478/image_4.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED