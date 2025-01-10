Hisense представляет платформу ConnectLife на выставке CES 2025, расширяя функциональность «Умного дома» будущего благодаря инновациям в области искусственного интеллекта

ЦИНДАО, Китай, 10 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, предлагает «Умный дом» будущего уже сегодня, представляя на выставке CES 2025 свои инновационные решения на базе искусственного интеллекта, работающие на платформе ConnectLife.
Платформа ConnectLife объединяет «Умный дом» будущего
Компания Hisense совершенствует технологии «Умного дома» за счет новых расширенных функций платформы ConnectLife. Интеграция с Google Home позволяет ConnectLife управлять всеми домашними интеллектуальными устройствами, от бытовой техники Hisense до термостатов, сертифицированных по стандарту Matter, в одном приложении, обеспечивая трехмерное представление для мониторинга в режиме реального времени, персонализированную автоматизацию и экономию энергии одним касанием с помощью режима AI Eco. Набор функций ИИ ConnectLife, включая Dish Designer, AI Food Recognition и AI Meal Planner, упрощает планирование питания, создает персонализированные списки покупок и даже помогает вам совершенствовать свои кулинарные навыки.
Преобразите свой процесс стирки с помощью стирально-сушильной машины Hisense серии 7S
Стирально-сушильная машина Hisense серии 7S приведет искусственный интеллект в вашу домашнюю прачечную, обеспечив полную интеграцию с приложением ConnectLife для удаленного мониторинга и управления процессом. Стирально-сушильная машина с 6,86-дюймовым сенсорным TFT-экраном сочетает в себе элегантный дизайн с передовыми технологиями. Функция AI Super Wash оптимизирует параметры стирки в зависимости от типа ткани, уровня воды и температуры, а функция AI Super Dry обеспечивает идеальную сушку в зависимости от уровня влажности. Разработанные с учетом европейских требований энергоэффективности, модели серии 7S с рейтингом A-20% экономят как энергию, так и затраты. Кроме того, одночасовой цикл быстрой стирки и сушки (*стандартная загрузка 1 кг) обеспечивает экономию пространства и времени для комфортной современной жизни.
Преобразите свою кухню с помощью холодильника BCD-780W
Компания Hisense представляет инновационный холодильник BCD-780W с поддержкой ConnectLife и 21-дюймовым сенсорным TFT-экраном, предлагая пользователям интуитивное управление и впечатляющие визуальные эффекты. Этот передовой холодильник предлагает множество функций на базе искусственного интеллекта, включая управление запасами продуктов, напоминания об истечении срока годности, рекомендации по рецептам приготовления блюд, голосовое управление и персонализированное предложение рецептов на основе имеющихся ингредиентов и профилей здоровья пользователей. Его ящик с вакуумной герметизацией продлевает свежесть мяса на срок до пяти дней, поддерживая при этом среду, на 99,99% свободную от бактерий. Ящик VersaTemp+ обеспечивает гибкий контроль температуры, идеально подходящий для вин и напитков. Элегантный дизайн и высокая технологичность холодильника BCD-780W полностью меняют представление о современном холодильном оборудовании.
Новый уровень комфорта с кондиционерами Hisense серии Uni
Кондиционер серии Hisense Uni сочетает в себе передовую технологию AI Smart и удобный дизайн, ориентированный на пользователя. Устройство, оснащенное системами Smart Eye и TMS Control, регулирует температуру, влажность, скорость и направление воздушного потока для создания оптимального комфорта. Режим Follow/Avoid системы Smart Eye адаптирует поток воздуха в зависимости от перемещений человека, а система TMS Control создает идеальную температурную среду в помещении. Конструкция All Easy упрощает установку, очистку и техническое обслуживание устройства, обеспечивая превосходную эффективность и органично вписываясь в любой домашний интерьер благодаря настраиваемому дизайну IMR. Кроме того, функция HI-NANO очищает воздух от микробов и бактерий, высвобождая двойные ионные группы, которые убивают и удаляют переносимые по воздуху загрязняющие вещества, включая 60,07% частиц PM2.5, 92,6% вирусов H1N1 и 88,5% вирусов E.coli в течение двух часов, создавая здоровую и качественную воздушную среду.
О компании Hisense
Компания Hisense является глобальным лидером по производству бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia компания Hisense занимает второе место в мире по общему объему поставок телевизоров и первое место по объему поставок телевизоров с диагональю более 100 дюймов. Компания быстро расширяется и работает на рынках более чем 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.
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